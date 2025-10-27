Βασιλιάς Κάρολος: Διαδηλωτής τον ρώτησε για τον πρίγκιπα Άντριου και τον Έπσταϊν

Ο βασιλιάς Κάρολος συνομιλεί με πολίτες μετά την επίσκεψή του στον καθεδρικό ναό του Λίτσφιλντ

Ένταση προκλήθηκε κατά την διάρκεια επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου σε καθεδρικό ναό.

Ο Κάρολος δέχθηκε αποδοκιμασίες από διαδηλωτή, ο οποίος τον ρώτησε σχετικά με τη σχέση του πρίγκιπα Άντριου με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρει Έπσταϊν.

Ο διαδηλωτής ρώτησε τον βασιλιά πόσο καιρό γνώριζε για τον αδελφό του και τον Έπσταϊν, ενώ τον ρώτησε εάν είχε ζητήσει από την αστυνομία να «συγκαλύψει» τις πράξεις του Άντριου.

Ο διαδηλωτής, που ακούγεται καθαρά στο βίντεο της εκδήλωσης, απηύθυνε επίσης ερώτηση στον βασιλιά «εάν θα πρέπει οι βουλευτές να έχουν το δικαίωμα να συζητούν για τους βασιλείς στη Βουλή των Κοινοτήτων;»

Ο Βασιλιάς Κάρολος δεν αντέδρασε και συνέχισε κανονικά τη συνομιλία και τους χαιρετισμούς με το πλήθος, το οποίο απάντησε με ζητωκραυγές και συνθήματα υπέρ του, όπως το «God Save The King».

Μια γυναίκα από το πλήθος ζήτησε από τον διαδηλωτή να «φύγει» και να «σωπάσει».

