Τζέφρι Έπσταϊν: Το απειλητικό τηλεφώνημα ως «Χάνιμπαλ Λέκτερ» στην Σάρα Φέργκιουσον

Η Δούκισσα του Γιορκ φέρεται να έστειλε ένα e-mail με απολογητικό τόνο στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, αφού εκείνος προηγουμένως την είχε απειλήσει σε ένα «τηλεφώνημα τύπου Χάνιμπαλ Λέκτερ» ότι θα την «καταστρέψει», σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα.

Τον Απρίλιο του 2011, η Σάρα Φέργκιουσον απέστειλε το μήνυμα, στο οποίο χαρακτήριζε τον Έπσταϊν «υπέρτατο φίλο», λίγο αφότου τον είχε αποκηρύξει δημόσια στα μέσα ενημέρωσης.

Ο εκπρόσωπός της, Τζέιμς Χέντερσον, ανέφερε ότι την επιστολή ακολούθησε ένα «εξαιρετικά απειλητικό και φρικτό» τηλεφώνημα από τον Έπσταϊν, στο οποίο εκείνος μιλούσε με «φωνή τύπου Χάνιμπαλ Λέκτερ», σύμφωνα με την Telegraph.

Κατά την εφημερίδα, ο Χέντερσον είπε ότι ο Έπσταϊν είχε εξοργιστεί επειδή η Δούκισσα τον είχε αποκαλέσει παιδόφιλο και, σε εκείνη την «ανατριχιαστική» συνομιλία, απείλησε με νομικές ενέργειες.

Μετά τη δημοσιοποίηση του e-mail, αρκετές φιλανθρωπικές οργανώσεις έσπασαν τους δεσμούς τους με τη 65χρονη Φέργκιουσον.

Η συγγνώμη της προς τον Έπσταϊν ήρθε έπειτα από συνέντευξή της στην Evening Standard τον Μάρτιο του 2011, όπου είχε παραδεχθεί ότι διέπραξε ένα «τρομερό, τραγικό σφάλμα κρίσης» όταν δέχθηκε £15.000 από τον χρηματιστή για την αποπληρωμή χρεών της, διευκρινίζοντας: «Αποστρέφομαι την παιδοφιλία».

Η απολογία της Φέργκιουσον στον Έπσταϊν

Στο e-mail της απολογίας, που αποκάλυψε η Sun, τον χαρακτήριζε «ακλόνητο, γενναιόδωρο και υπέρτατο φίλο». Δήλωνε ακόμη ότι «ταπεινά απολογείται» για όσα είχε πει δημόσια εις βάρος του και τόνιζε ότι γνώριζε πως εκείνος αισθανόταν «αφόρητα προδομένος» από την ίδια.

Περιγράφοντας το τηλεφώνημα που πυροδότησε την απολογία, ο Χέντερσον δήλωσε στην Telegraph: «Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πόσο φρικτός ήταν ο Έπσταϊν. Θυμάμαι τα πάντα από εκείνη την κλήση. Ήταν ανατριχιαστική. Με εκπλήσσει που υπήρξαν ποτέ άνθρωποι φίλοι του, με τον τρόπο που μου μίλησε».

Και πρόσθεσε: «Είπε ξεκάθαρα ότι θα κατέστρεφε την οικογένεια της Δούκισσας· ότι θα κατέστρεφε κι εμένα. Δεν ύψωσε τη φωνή του, μιλούσε ψυχρά, ήρεμα, και ωστόσο ήταν τρομακτικά απειλητικός. Οι πιέσεις που δεχόταν η Δούκισσα για να προστατεύσει την οικογένειά της θα πρέπει να ήταν τεράστιες».

«Όλοι θα έκαναν ό,τι μπορούσαν για να προστατεύσουν την οικογένειά τους· για τη Δούκισσα, τα παιδιά και η οικογένεια θα έρχονταν πάντα πρώτα», είπε ο Χέντερσον.

Τι είχε δηλώσει η Φέργκιουσον για τον Έπσταϊν

Σε εκείνη τη συνέντευξη στην Evening Standard, η Φέργκιουσον είχε υπογραμμίσει: «Αποστρέφομαι την παιδοφιλία και κάθε μορφή σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και αναγνωρίζω πως επρόκειτο για τεράστιο σφάλμα κρίσης από μέρους μου. Είμαι τόσο μετανιωμένη που δεν βρίσκω λόγια. Όποτε μπορώ, θα επιστρέψω τα χρήματα και δεν θα έχω καμία σχέση ξανά με τον Τζέφρι Έπσταϊν».

Μετά την αποκάλυψη του e-mail, οργανώσεις όπως το Teenage Cancer Trust έπαυσαν τη συνεργασία τους με τη Δούκισσα, διακόπτοντας τη σχέση 35 ετών. Παρόμοιες αποφάσεις ανακοίνωσαν το Julia’s House, η οργάνωση Prevent Breast Cancer, το Natasha Allergy Research Foundation και το National Foundation for Retired Service Animals. Το British Heart Foundation επίσης επιβεβαίωσε ότι η Φέργκιουσον δεν αποτελεί πλέον πρέσβειρά του.

Ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε ομοσπονδιακή φυλακή του Μανχάταν τον Αύγουστο του 2019, ενώ ανέμενε τη δίκη του με κατηγορίες για διακίνηση ανηλίκων με σκοπό σεξουαλική εκμετάλλευση. Ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε αυτοκτονία.

