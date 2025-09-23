O Βασιλιάς Έπσταϊν και νεαρά θηλυκά πιόνια του ως ανθρώπινη σκακιέρα

Μία σειρά από παράξενες φωτογραφίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας, δίνοντας συνέχεια στις ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για τη δράση του δισεκατομμυριούχου καταδικασμένου παιδόφιλος Τζέφρει Έπσταϊν.

Ο ίδιος σε ρόλο βασιλιά της σκακιέρας, που παρήγγειλε το 2016, με αρκετές νεαρές γυναίκες να τον περιτριγυρίζουν ως βασίλισσες.

Σύμφωνα με ΤΜΖ, η ομάδα πόζαρε για 3D σαρώσεις σε ένα φωτογραφείο της Νέας Υόρκης, παράγοντας 36 κομμάτια για περίπου 5,000 δολάρια. Τα νεαρά μοντέλα πόζαραν για να μετατραπούν σε χειροποίητα πιόνια για μια σκακιέρα που είχε τον ίδιο ως βασιλιά.

Χρησιμοποιώντας τις εικόνες τους, το προσωπικό έφτιαξε τρισδιάστατα γλυπτά κάθε κομματιού που χρειαζόταν για μια σκακιέρα, εκτός από τους δύο βασιλιάδες.

Ο Έπσταϊν αργότερα πρόσθεσε τον εαυτό του ως βασιλιά, εμφανιζόμενος με ρόμπες και στέμματα για το τελικό σχέδιο.

Bizarre photos have surfaced of Jeffrey Epstein posing as the king on a custom chess set he commissioned in 2016, with several young women — said to be in their 20s — modeled as queens and other pieces.



According to TMZ, the group posed for 3D scans at a New York photo shop,… pic.twitter.com/qiL2WwcLoP — Wire Index (@WireIndex) September 20, 2025

Ο Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε στο κελί της φυλακής του το 2019, ήρθε στο τέλος της διαδικασίας για να φωτογραφηθεί, ώστε στη συνέχεια να μετατραπεί σε βασιλιά.

Ένα άλλο κομμάτι διαμορφώθηκε από έναν διαφορετικό άνδρα που ήρθε μαζί με τις γυναίκες.

Μια σειρά από εικόνες δείχνουν τον Epstein ντυμένο με μια ασπρόμαυρη ρόμπα, καθώς φοράει μία χρυσή κορώνα με πετράδια στο κεφάλι του.

Οι άγνωστες γυναίκες εμφανίζονται επίσης καλοντυμένες με ψηλά τακούνια, καθώς ποζάρουν ως βασίλισσες και πιόνια του.

Ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε τον Αύγουστο του 2019, ενώ περίμενε τη δίκη του για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης που αφορούσαν δεκάδες έφηβες και νεαρές γυναίκες, μερικές από τις οποίες ήταν μόλις 14 ετών

Διαβάστε επίσης