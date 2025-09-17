Εικόνες του Τραμπ και του Έπσταϊν προβλήθηκαν στο Κάστρο του Ουίνδσορ - 4 συλλήψεις

Εικόνα που προβλήθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν την Τρίτη στο Ηνωμένο Βασίλειο έπειτα από την προβολή εικόνων στο Κάστρο του Ουίνδσορ που έδειχναν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Κάστρο του Ουίνδσορ από τον βασιλιά Κάρολο κατά την επίσκεψή του στη Βρετανία.

Ο Τραμπ έφτασε στη Βρετανία αργά το βράδυ της Τρίτης, πραγματοποιώντας μια δεύτερη κρατική επίσκεψη, κίνηση χωρίς προηγούμενο για Αμερικανό πρόεδρο.

ICYMI — ahead of his state visit, Trump was welcomed to the UK with the world’s largest Epstein-Trump photo. Right outside Windsor Castle, where he’s staying.



Funded by donations from the British public. pic.twitter.com/KMXbbOopq4 — Christopher Webb (@cwebbonline) September 16, 2025

Νωρίτερα, διαδηλωτές ανήρτησαν μεγάλο πανό με φωτογραφία του Τραμπ και του Έπσταϊν κοντά στο κάστρο. Αργότερα, προέβαλαν εικόνες των δύο ανδρών στον πύργο του ιστορικού κτιρίου.

An awkward start to the state visit: the campaign group Led By Donkeys are projecting images of Donald Trump together with Jeffrey Epstein onto Windsor Castle: pic.twitter.com/3tNF1guBWK — Finlay Duncan (@FinlayD) September 16, 2025

Τέσσερις συλλήψεις για τις εικόνες στο Κάστρο

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τέσσερις ενήλικες συνελήφθησαν για τις εικόνες που προβλήθηκαν.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων δημοσιοποίησαν επιστολή γενεθλίων, που φέρεται να είχε στείλει ο Τραμπ στον Έπσταϊν πριν από περισσότερα από 20 χρόνια. Ο Λευκός Οίκος έχει αμφισβητήσει την αυθεντικότητά της.

Η επιστολή προβλήθηκε επίσης στον τοίχο του κάστρου, μαζί με εικόνες θυμάτων του Έπσταϊν, αποσπάσματα ειδήσεων και αστυνομικές αναφορές για την υπόθεση.

Η επιστολή φέρεται να περιλάμβανε έναν σύντομο διάλογο μεταξύ Τραμπ και Έπσταϊν, στον οποίο ο Τραμπ τον αποκαλεί «φίλο» και του απευθύνει προσωπικές ευχές.

