Ο Τραμπ στο Λονδίνο: Η «διπλωματία της τιάρας», οι βασιλικές άμαξες και η λαμπερή δεξίωση

Στο Κάστρο του Ουίνδσορ το προσωπικό στρώνει ένα τραπέζι από μαόνι μήκους 50 μέτρων. Οι αυλικοί γυαλίζουν τις οπλές των αλόγων που θα ρυμουλκήσουν τις βασιλικές άμαξες. Και η στρατιωτική τιμητική φρουρά κάνει ασκήσεις για να διασφαλίσει ότι κάθε βήμα θα γίνει με ακρίβεια. Σε όλες τις αίθουσες και τους χώρους του σχεδόν 1.000 ετών κάστρου, δυτικά του Λονδίνου, εκατοντάδες άνθρωποι εργάστηκαν για να διασφαλίσουν ότι ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ θα δώσει την καλύτερη δυνατή «παράσταση», υποδεχόμενος τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η επίσκεψη, που περιλαμβάνει λαμπερές τιάρες, μπάντες χάλκινων πνευστών και ένα πλούσιο συμπόσιο που θα σερβιριστεί σε ασήμι 200 ​​ετών, είναι μια επίδειξη της μεγαλοπρέπειας για την οποία φημίζεται η Βρετανία. Αλλά είναι ένα θέαμα που έχει σκοπό: να ενισχύσει τους δεσμούς με έναν από τους πιο ισχυρούς άνδρες του κόσμου σε μια εποχή που οι πολιτικές του «Πρώτα η Αμερική» αναστατώνουν μακροχρόνιες εμπορικές και ασφαλείς σχέσεις.

«Τον υποστηρίζουμε», δήλωσε ο Ρόμπερτ Λέισι, ιστορικός και σύμβουλος στη σειρά του Netflix «The Crown». «Δεν θα ερχόταν στη Βρετανία αν δεν είχε την ευκαιρία να μείνει στο Κάστρο του Ουίνδσορ και πιθανότατα να αποτίσει φόρο τιμής στην (αείμνηστη) βασίλισσα που θαυμάζει τόσο πολύ και να συναντήσει τον βασιλιά».

Ήπια ισχύς στην πράξη

Τρεις αιώνες αφότου οι βασιλείς και οι βασίλισσες της Βρετανίας εγκατέλειψαν την πολιτική εξουσία και συμφώνησαν με τον ρόλο του τελετουργικού αρχηγού κράτους, οι βασιλείς παραμένουν ένα ισχυρό μέσο άσκησης «ήπιας ισχύος», την οποία η εκλεγμένη κυβέρνηση χρησιμοποιεί για να ανταμείψει φίλους και να αποσπάσει παραχωρήσεις από απρόθυμους συμμάχους.

Οι κρατικές επισκέψεις είναι το απόλυτο «εργαλείο» της μοναρχίας, με τους παγκόσμιους ηγέτες να αγωνίζονται για να τύχουν πλήρους βασιλικής μεταχείρισης. Κατά τη διάρκεια των επτά δεκαετιών της στο θρόνο, η αείμνηστη Βασίλισσα Ελισάβετ Β' φιλοξένησε τους πάντες, από τον Ρουμάνο δικτάτορα Νικολάε Τσαουσέσκου μέχρι τον Νοτιοαφρικανό πρόεδρο Νέλσον Μαντέλα. Οι βασιλείς έχουν επίσης φιλοξενήσει τους τελευταίους τέσσερις προέδρους των ΗΠΑ, αν και δεν ήταν όλες κρατικές επισκέψεις πλήρους κλίμακας.

Φιλοξενία και... κολακεία με σκοπό

Ενώ ο αντίκτυπος της ήπιας ισχύος είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί, συμβάλλει σε ένα αίσθημα φιλίας που «μπορεί να ωθήσει το άλλο μέρος να είναι πιο ανοιχτό στις παρακλήσεις», δήλωσε ο Μάρτιν Φαρ, ειδικός στη σύγχρονη βρετανική ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ. Πριν από έξι χρόνια, η Βρετανία ζήτησε την υποστήριξη του Τραμπ καθώς προετοιμαζόταν να αποχωρήσει από την Ε.Ε. Αυτή τη φορά το Ηνωμένο Βασίλειο ασκεί πιέσεις για ευνοϊκούς εμπορικούς όρους και βοήθεια στην καταπολέμηση της ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία.

O Tραμπ με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο στην προηγούμενη επίσκεψή του στο Λονδίνο το 2019 AP

«Μια νέα προεδρία Τραμπ, ένας νέος πρωθυπουργός, μια διαφορετική κυβέρνηση, αλλά το ίδιο αίσθημα πανικού και το ίδιο συναίσθημα ότι ο μεγαλύτερος μοχλός που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με αυτόν τον πρόεδρο είναι να τον κολακεύσουμε και να προσπαθήσουμε να τον συνδέσουμε με κάτι που φαίνεται πραγματικά να εντυπωσιάζεται, που είναι η μοναρχία, και το γεγονός ότι η μητέρα του φυσικά γεννήθηκε» στη Σκωτία, είπε ο Φαρ.

Έτσι, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έσπευσε στην Ουάσινγκτον τον Φεβρουάριο, μόλις πέντε εβδομάδες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ, και τον προσκάλεσε στο Λονδίνο. Ήταν η πρώτη φορά που οποιοσδήποτε παγκόσμιος ηγέτης δεχόταν το προνόμιο μιας δεύτερης κρατικής επίσκεψης, και η πρώτη φορά που η πρόσκληση παραδόθηκε σε προσωπική επιστολή από τον ίδιο βασιλιά, με τον Τραμπ να την επιδεικνύει με υπερηφάνεια στις τηλεοπτικές κάμερες. «Είναι μια μεγάλη, μεγάλη τιμή, και αυτό κάτι λέει για το Ουίνδσορ», είπε ο Τραμπ καθώς επαινούσε τον βασιλιά. «Αυτό είναι πραγματικά κάτι σημαντικό».

Λάμψη και μεγαλοπρέπεια

Οι οικοδεσπότες έχουν φροντίσει να υπάρχει άφθονη λάμψη για έναν πρόεδρο που έχει επιχρυσώσει το Οβάλ Γραφείο και σχεδιάζει να κατασκευάσει μια αίθουσα χορού για 650 καλεσμένους στον Λευκό Οίκο. Ενώ ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ έφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο αργά χθες (16/9), η επίσκεψη θα ξεκινήσει ουσιαστικά την επόμενη μέρα. Αφού καλωσορίσουν τους Τραμπ, ο Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα επρόκειτο να τους συνοδεύσουν σε μια βόλτα με άμαξα μέσα από το κτήμα του Ουίνδσορ, επιστρέφοντας στη συνέχεια στο κάστρο κατά μήκος ενός μονοπατιού που θα είναι γεμάτο μέλη των ενόπλων δυνάμεων.

Μέσα στα τείχη με τις οδοντωτές στήλες του κάστρου, το οποίο ο Γουλιέλμος ο Κατακτητής άρχισε να χτίζει το 1070, μια στρατιωτική μπάντα θα παίξει τους εθνικούς ύμνους και των δύο χωρών πριν ο Κάρολος και ο Τραμπ επιθεωρήσουν την τιμητική φρουρά με τους κατακόκκινους χιτώνες και τα ψηλά καπέλα από δέρμα αρκούδας. Εκατοντάδες στρατιωτικοί θα συμμετάσχουν στις τελετές - έφιπποι στρατιώτες, πεζοί φρουροί και μουσικοί - μετά από μήνες προβών.

Μετά τις τελετές υποδοχής, οι Τραμπ θα έβλεπαν μία έκθεση εγγράφων και έργων τέχνης που έχουν δημιουργηθεί για να αναδείξουν την κοινή ιστορία της Βρετανίας και των ΗΠΑ. Το παλάτι δεν έχει ανακοινώσει τι θα συμπεριληφθεί, αλλά οι επιλογές είναι αμέτρητες για δύο χώρες με κοινές νομικές και δημοκρατικές παραδόσεις που εκτείνονται μέχρι τη Magna Carta, τον ιστορικό χάρτη δικαιωμάτων που υπογράφηκε το 1215 στο Runnymede, λίγα μόλις μίλια από το Ουίνδσορ.

Η μεγάλη στιγμή της επίσκεψης όμως θα είναι το κρατικό δείπνο σήμερα το βράδυ (17/9), όπου οι άνδρες θα φορούν λευκές γραβάτες και φράκα και οι γυναίκες επώνυμα φορέματα και κοσμήματα που θα λαμπυρίζουν στο τρεμάμενο φως από τα κηροπήγια-αντίκες. «Οι τιάρες θα έχουν την τιμητική τους», δήλωσε ο Hugo Vickers, βασιλικός ιστορικός και συγγραφέας του βιβλίου «Alice», μιας βιογραφίας της μητέρας του εκλιπόντος Πρίγκιπα Φιλίππου. «Όλα θα φαίνονται υπέροχα».

Έστρωναν το τραπέζι για 5 μέρες

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα συναντήσουν τους καλεσμένους τους γύρω από το τεράστιο τραπέζι του Waterloo, το οποίο έχει περίπου το μισό μήκος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου και έχει χώρο για 160 καλεσμένους. Για να στρωθεί χρειάζονται πέντε ολόκληρες ημέρες, και η ασημένια-επίχρυση τραπεζαρία θα περιλαμβάνει περισσότερα από 4.000 κομμάτια, από πιάτα σερβιρίσματος μέχρι πιάτα γλυκού και θήκες αυγών.Ο Vickers, είπε ότι τα ασημένια πιάτα και οι τελετές ανοίγουν το δρόμο για συμφιλίωση, με την ίδια τη βασίλισσα Ελισάβετ να θεωρεί ότι είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να λυθούν ακόμη και δυσεπίλυτα προβλήματα.

O Tραμπ με την εκλιπούσα Βασίλισσα Ελισάβετ AP

«Ο Κιρ Στάρμερ, έξυπνα κατά κάποιο τρόπο, χρησιμοποίησε τον βασιλιά για να δελεάσει τον πρόεδρο Τραμπ να έρθει εδώ, για να του χαρίσει μια πολύ καλή στιγμή», είπε. «Και (είναι) μια υπέροχη ευκαιρία, με όλη την καλή θέληση που θα υπάρξει σε αυτό το σημείο, να μιλήσουμε μαζί του... και αν υπάρχει κάποια ελπίδα να διευθετηθεί το θέμα της Ουκρανίας, κ.λπ. Όλα αυτά είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση». Οι κρίσιμες συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη (18/9), όταν ο Τραμπ και ο Στάρμερ θα συναντηθούν στο Τσέκερς, την εξοχική κατοικία των Βρετανών πρωθυπουργών.

