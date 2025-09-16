Στο Λονδίνο ο Ντόναλντ Τραμπ: Οι παγίδες της επίσκεψης - Γιατί παίζει το «ισχυρό χαρτί» του Βασιλιά

Σε μία κρισιμή καμπή για τη βρετανική κυβέρνηση πραγματοποιείται η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος θα γίνει δεκτός με βασιλικές τιμές

Στο Λονδίνο ο Ντόναλντ Τραμπ: Οι παγίδες της επίσκεψης - Γιατί παίζει το «ισχυρό χαρτί» του Βασιλιά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρίγκιπας Κάρολος της Βρετανίας κάνουν πρόποση, κατά τη διάρκεια του δείπνου επιστροφής στο Winfield House, την κατοικία του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Regent's Park, στο πλαίσιο της κρατικής επίσκεψης του προέδρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο το 2019

Pool Getty via AP/ Chris Jackson
Επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο, την πρώτη μετά την επανεκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ, πραγματοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου αναμένεται να γίνει δεκτός με βασιλική μεγαλοπρέπεια.

Πέρα όμως από το μεγαλοπρεπές σκηνικό με στρατιωτιικές φρουρές, άλλογα, ανάκτορα και κάστρα, κρύβονται παγίδες για τη Βρετανία.

Η βρετανική κυβέρνηση που βρίσκεται υπό το βάρος διαδηλώσεων κατά της μετανάστευσης, αλλά και μίας οικονομικής - ευρύτερης - πίεσης, ελπίζει να επαναβεβαιώσει τους «ισχυρούς δεσμούς με τις ΗΠΑ, «χτισμένη σε 250 χρόνια ιστορίας» με μία συμφωνία τεχνολογίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ θα υποδεχτεί τον Τραμπ στο Κάστρο του Ουίνδσορ, προτού ο πρόεδρος έχει συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στο Τσέκερς, το εξοχικό του Βρετανού ηγέτη.

Britain US State Visit

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου και αστυνομικοί εμφανίζονται στο Winfield House, ενόψει της κρατικής επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα στο Λονδίνο

AP/Joanna Chan

Δεύτερη επίσημη επίσκεψη του Τραμπ

Ο Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που πραγματοποιεί δεύτερη επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο και η βρετανική ηγεσία έχει προετοιμαστεί με κάθε λεπτομέρεια για να γοητεύσει τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Οι προσπάθειες αυτές όμως προκαλούν ανησυχία σε ορισμένα μέλη του Εργατικού Κόμματος του Στάρμερ, και ο Τραμπ δεν θα απευθυνθεί στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, όπως έκανε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τον Ιούλιο. Οι νομοθέτες θα βρίσκονται στην ετήσια φθινοπωρινή τους διακοπή, γλιτώνοντας την κυβέρνηση από μια αμήχανη απόφαση.

Το πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου βρίσκεται εκτός Λονδίνου, κάτι που τον κρατάει μακριά από μια προγραμματισμένη μαζική διαμαρτυρία κατά της επίσκεψής του.

«Αυτή η επίσκεψη είναι πραγματικά σημαντική για τον Κιρ Στάρμερ, καθώς δείχνει ότι είναι πολιτικός», δήλωσε η Λέσλι Βιντζαμούρι, πρόεδρος του Συμβουλίου Παγκόσμιων Υποθέσεων του Σικάγο. «Αλλά είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, επειδή θα είναι πολιτικός δίπλα σε έναν πρόεδρο των ΗΠΑ που δεν είναι δημοφιλής στην Ευρώπη».

Britain Trump

Οι σημαίες ΗΠΑ και Βρετανίας είναι κρεμασμένες έξω από το κάστρο του Ουίνδσορ

AP/Kin Cheung

Προβλήματα για τον Στάρμερ

Οι προετοιμασίες για την επίσκεψη έχουν διαταραχθεί από την πολιτική αναταραχή στην κεντροαριστερή κυβέρνηση του Στάρμερ με πιο πρόσφατη την απόλυση του πρεσβευτή της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον, Πίτερ Μάντελσον, λόγω της προηγούμενης φιλίας του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Μάντελσον είχε καλές σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση μιας εμπορικής συμφωνίας Ηνωμένου Βασιλείου - ΗΠΑ τον Μάιο.

Δεκατέσσερις μήνες μετά την σαρωτική νίκη του στις εκλογές, η θέση του Στάρμερ είναι εύθραυστη και τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις είναι χαμηλά.

Αλλά βρήκε έναν κάπως απροσδόκητο υποστηρικτή στο πρόσωπο του Τραμπ, ο οποίος τον Ιούνιο δήλωσε ότι ο Στάρμερ είναι φίλος του, παρά το γεγονός ότι είναι «ελαφρώς πιο φιλελεύθερος από εμένα».

Η κυβέρνηση Στάρμερ έχει καλλιεργήσει αυτή τη θέρμη και προσπάθησε να την χρησιμοποιήσει για να εξασφαλίσει ευνοϊκούς εμπορικούς όρους με τις ΗΠΑ, τον μεγαλύτερο οικονομικό εταίρο του Ηνωμένου Βασιλείου, που αντιπροσωπεύει το 18% του συνολικού βρετανικού εμπορίου.

Η εμπορική συμφωνία του Μαΐου μειώνει τους δασμούς των ΗΠΑ στις βασικές αυτοκινητοβιομηχανίες και αεροδιαστημικές βιομηχανίες της Βρετανίας. Ωστόσο, δεν έχει επιτευχθεί τελική συμφωνία για άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων, του χάλυβα και του αλουμινίου.

Οι ηγέτες αναμένεται επίσης να υπογράψουν συμφωνίες για την πυρηνική ενέργεια, να επεκτείνουν τη συνεργασία τους όσον αφορά την αμυντική τεχνολογία των εθνών τους και να διερευνήσουν τρόπους ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των οικονομικών τους κόμβων, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Britain US Nuclear

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Keir Starmer στο Lancaster House στο Λονδίνο, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, με αφορμή την ανακοίνωση της νέας εταιρικής σχέσης Ηνωμένου Βασιλείου-ΗΠΑ για τα πυρηνικά

Pool AP/Alberto Pezzali

Διαφορές μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ

Ο Στάρμερ προσπάθησε επίσης να χρησιμοποιήσει την επιρροή του για να διατηρήσει την υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, με περιορισμένα αποτελέσματα. Ο Τραμπ έχει εκφράσει την απογοήτευσή του για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά δεν έχει υλοποιήσει τις απειλές του να επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία για την αποφυγή των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Η εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ, την περασμένη εβδομάδα προκάλεσε έντονη καταδίκη από τους Ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ και δεσμεύσεις για περισσότερα αεροπλάνα και στρατεύματα στην ανατολική πλευρά του μπλοκ. Ο Τραμπ υποβάθμισε τη σοβαρότητα του περιστατικού, λέγοντας ότι « θα μπορούσε να ήταν λάθος » .

Ο Στάρμερ αποστασιοποείται επίσης από τον Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και έχει δηλώσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναγνωρίσει επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος στα Ηνωμένα Έθνη αργότερα αυτόν τον μήνα.

Υπάρχουν επίσης πολιτικοί κίνδυνοι για τον Βρετανό πρωθυπουργό. Πίσω από αυτή την επίσημη επίσκεψη βρίσκεται μια άρρητη συναλλαγή: ότι αξίζει να δοθούν στον Τραμπ όλα αυτά τα περιθώρια για να βοηθηθούν τα βρετανικά συμφέροντα, δηλαδή να μειωθούν οι δασμοί και να ενισχυθούν οι επενδυτικές συνεργασίες.

Ωστόσο, ο Τραμπ δεν είναι δημοφιλής στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση και κατά συνέπεια η κυβέρνηση θα πρέπει να εξηγήσει στους ψηφοφόρους γιατί πιστεύει ότι αυτή η κρατική επίσκεψη είναι ένα τίμημα που αξίζει να καταβληθεί για να προσπαθήσει να αναπτύξει τη βρετανική οικονομία.

Ανάμεσα σε αυτές τις πιθανές παγίδες βρίσκεται ένας βαθύτερος, αλλά λιγότερο συζητημένος κίνδυνος από αυτή την επίσκεψη. Δηλαδή: στο διπλωματικό της παιχνίδι με τα χαρτιά, μήπως η κυβέρνηση έπαιξε τον Βασιλιά της πολύ ξεκάθαρα για πολιτικούς σκοπούς;

«Η κυβέρνηση έχει την εξουσία σύγκλησης του Βασιλιά και την έχει χρησιμοποιήσει με πολύ συναλλακτικό τρόπο, για παράδειγμα με την επίδειξη της επιστολής του Βασιλιά στο Οβάλ Γραφείο», δήλωσε μια βασιλική πηγή στο BBC.

«Καταλαβαίνουν ότι το Παλάτι μπορεί να προσελκύσει κόσμο, με τρόπο που δεν μπορείς στο Γουάιτχολ.»

«Το πρόβλημα με τη χρήση της προσωπικότητας του μονάρχη και του θεσμού της μοναρχίας είναι ότι υπάρχει ο κίνδυνος να ξεπεράσεις ένα όριο και να ζητήσεις από κάποιον που πρέπει να παραμείνει επιμελώς μη πολιτικός να προβεί σε μια πολιτική πράξη εκ μέρους της κυβέρνησης».

