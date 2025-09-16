Ο Τραμπ μηνύει τους New York Times για δυσφήμηση - Ζητά αποζημίωση 15 δισ. δολάρια
Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί την εφημερίδα ότι δημοσίευσε ψευδείς δηλώσεις για τον ίδιο, την οικογένειά του και τις επιχειρήσεις του
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μηνύει την αμερικανική εφημερίδα New York Times για δυσφήμιση και συκοφαντία, σε μια αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
«Σήμερα, έχω τη μεγάλη τιμή να καταθέσω αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων για δυσφήμιση και συκοφαντία εναντίον της εφημερίδας The New York Times», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.
Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί την εφημερίδα ότι δημοσίευσε ψευδείς δηλώσεις για τον ίδιο, την οικογένειά του και τις επιχειρήσεις του, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις κατηγορίες του.
