Βρετανία: Drones πάνω από το Λονδίνο ενόψει της επίσκεψης Τραμπ - Ενισχυμένα τα μέτρα στο Ουίνδσορ

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας για την επίσκεψη του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ την ερχόμενη Τρίτη στο Ηνωμένο Βασίλειο

Newsbomb

Βρετανία

Αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες ασφαλείας έξω από το Κάστρο του Ουίνδσορ ενόψει της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα

AP/Kin Cheung
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια, και σε ένα ήδη τεταμένο παγκόσμιο κλίμα οι Βρετανοί ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας.

Η βρετανική αστυνομία ανέπτυξε ειδικές μονάδες την Παρασκευή γύρω από το Κάστρο του Ουίνδσορ , που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά του Λονδίνου.

Britain Trump

Οι σημαίες ΗΠΑ και Βρετανίας είναι κρεμασμένες έξω από το κάστρο του Ουίνδσορ

AP/Kin Cheung

Στο πλαίσιο της προληπτικής επιχείρησης ασφαλείας, πράκτορες της Μονάδας Αναζήτησης επιθεώρησαν στύλους, κάδους απορριμμάτων και υπονόμους κοντά στη βασιλική κατοικία, με την υποστήριξη εκπαιδευμένων σκύλων. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, οι προσπάθειες παρακολούθησης και επιτήρησης θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της προεδρικής παραμονής.

Το προεδρικό ζεύγος αναμένεται στο Ηνωμένο Βασίλειο την Τρίτη το βράδυ και θα παραμείνουν εκεί στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου, κατόπιν πρόσκλησης του βασιλιά Καρόλου Γ΄και της βασίλισσας Καμίλα. Αυτή θα είναι η δεύτερη επίσημη επίσκεψη του προέδρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την επίσκεψή του το 2019.

Η διαμονή είχε αρχικά προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 19 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το παλάτι τον Ιούλιο. Με το νέο πρόγραμμα, έχει μειωθεί κατά μία ημέρα. Τον Αμερικανό πρόεδρος και την Πρώτη Κυρία θα υποδεχθούν στο αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου ο πρέσβης των ΗΠΑ και ένας εκπρόσωπος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Το ζευγάρι θα παραμείνει στο Ουίνδσορ, όπου θα παραστεί σε τελετουργική δεξίωση με τη βασιλική οικογένεια, συμπεριλαμβανομένης μιας πομπής με άμαξες συνοδευόμενης από το Ιππικό του Οίκου και από στρατιωτικές μπάντες.

Στο κάστρο, τιμητική φρουρά θα υποδεχτεί τον πρόεδρο και τη σύζυγό του, οι οποίοι στη συνέχεια θα γευματίσουν με τη βασιλική οικογένεια και θα επισκεφθούν μια έκθεση αντικειμένων από τη Βασιλική Συλλογή που σχετίζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΤΡΑΜΠ - ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Το απόγευμα, ο Τραμπ και η Μελάνια θα επισκεφθούν το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου για να αποτίσουν φόρο τιμής στη Βασίλισσα Ελισάβετ Β' και θα συμμετάσχουν σε μια τελετή που, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα ολοκληρωθεί με υπερπτήση βρετανικών και αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με ένα κρατικό δείπνο στο Ουίνδσορ, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Κάρολος Γ' και ο Αμερικανός Πρόεδρος θα εκφωνήσουν ομιλίες.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ θα μεταβεί στο Τσέκερς, την εξοχική κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού, περίπου 60 χιλιόμετρα έξω από το Λονδίνο, για να συναντηθεί με τον Κιρ Στάρμερ, να παραστεί σε επιχειρηματική δεξίωση και να δώσει κοινή συνέντευξη Τύπου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, κατά την οποία αναμένονται διαδηλώσεις τόσο στο Ουίνδσορ όσο και στη βρετανική πρωτεύουσα, θα αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη επιχείρηση ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων drones εναέριας επιτήρησης .

Σε ένα ξεχωριστό προγραμμα η Μελάνια Τραμπ θα επισκεφθεί τη Βασιλική Βιβλιοθήκη και τους Κήπους Φρόγκμορ, μεταξύ άλλων αξιοθέατων στο χώρο του Ουίνδσορ, μαζί με τη Βασίλισσα Καμίλα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ίωση ο Σορτς, δεν ακολουθεί την αποστολή στην Αυστραλία

00:43ΚΟΣΜΟΣ

Το συριακό πρόγραμμα χημικών όπλων στο ΣΑ του ΟΗΕ

00:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Το μεγαλύτερο παιχνίδι τα τελευταία 16 χρόνια, οφείλουμε να κερδίσουμε» - Οι δηλώσεις του Σπανούλη

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Λουτράκι: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Λίαμ Χέμσγουορθ - Γκαμπριέλα Μπρουκς: Ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους στα social media - Η ανάρτηση με το μονόπετρο

23:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Μικρή εστία έντασης μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων μετά το ματς

23:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στη συζήτηση με τον Hassabis: Ένα από τα πρώτα AI factory δημιουργείται στην Ελλάδα

23:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιαννίτσης: Η ΔΕΘ είναι ένα άχρηστο πανηγύρι - «Την έχω φάει στο κεφάλι 43 χρόνια» - Να καταργηθεί

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Συνελήφθη 49χρονος για καλλιέργεια κάνναβης στο σπίτι του

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Drones πάνω από το Λονδίνο ενόψει της επίσκεψης Τραμπ - Ενισχυμένα τα μέτρα στο Ουίνδσορ

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο - Εντοπίστηκε μετά από ώρες σε χαράδρα

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία και Λευκορωσία ξεκινούν τη στρατιωτική άσκηση Zapad - Θα χρησιμοποιηθεί ο πύραυλος Oreshnik

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Οι μαθητές θα διδάσκονται πώς να αντιμετωπίσουν τις καταστροφές από την κλιματική κρίση

23:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Επίσημο! Τέλος ο Αντονί Μαρσιάλ, η «Ένωση» ανακοίνωσε την πώλησή του στη Μοντερέι

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Άγιο Παντελεήμονα για την εξαφάνιση 19χρονου

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Εργκίν Αταμάν: «Συγγνώμη στους φίλους μου στην Ελλάδα, αξίζαμε να νικήσουμε»

23:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 19 Σεπτεμβρίου

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούτε προειδοποιεί τον Σάντσεθ: «Οι ρωσικοί πύραυλοι χρειάζονται μόνο 5 λεπτά περισσότερο για να φτάσουν στη Μαδρίτη»

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 28 ετών η κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

22:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Η χειρότερη Εθνική την πιο... ακατάλληλη στιγμή – Εκτός τελικού και πάει για το χάλκινο

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 28 ετών η κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Όσα γνωρίζουμε για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Σεπόλια - Απόπειρα απαγωγής 9χρονης: Την παρέσυρε με το ΙΧ και την τραυμάτισε

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 3 Σλοβάκοι που απήγαγαν και βίαζαν 3 μέρες 12χρονη, καταδικάστηκαν σε 53 χρόνια - Συγκλόνισε το παιδί στη δίκη

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Οδός: «Πηγαίναμε με 130 χλμ και ξαφνικά σβήνουν όλα», αναφέρει ο οδηγός του φορτηγού

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Έκανε και η μητέρα μου λάθη, μου λείπουν και οι δύο», λέει η 18χρονη κόρη θύματος και δράστη

17:24ΕΛΛΑΔΑ

42χρονος μαστροπός: «Την έβαζε να του γλείφει τα πόδια, όταν δεν έκανε αυτό που ζητούσε» - Σοκάρουν οι περιγραφές των θυμάτων

23:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Μικρή εστία έντασης μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων μετά το ματς

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ήταν ο άνδρας με το μπλε κοστούμι στον γάμο - Το μυστήριο λύθηκε μετά από 4 χρόνια

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Εργκίν Αταμάν: «Συγγνώμη στους φίλους μου στην Ελλάδα, αξίζαμε να νικήσουμε»

22:42ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ελλάδα - Τουρκία 68-94: Τραγικό βράδυ κι εκτός τελικού η Εθνική, θα πάει για το χάλκινο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούτε προειδοποιεί τον Σάντσεθ: «Οι ρωσικοί πύραυλοι χρειάζονται μόνο 5 λεπτά περισσότερο για να φτάσουν στη Μαδρίτη»

00:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Το μεγαλύτερο παιχνίδι τα τελευταία 16 χρόνια, οφείλουμε να κερδίσουμε» - Οι δηλώσεις του Σπανούλη

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Κάποιοι παρακολουθούσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη - Αυτός είναι ο κοριός που βρέθηκε σπίτι του

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζήλια και ξύλο στη Σκιάθο για τα μάτια 25χρονης: 45χρονος φώναξε σε 29χρονο «έρχεται η ώρα σου»

21:52LIFESTYLE

Το ερωτικό τρίγωνο των σούπερ σταρ του τένις - Αλκαράθ και Σίνερ, βγαίνουν με το ίδιο μοντέλο;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ