Καυγάς Tραμπ με δημοσιογράφο: Η ερώτηση που τον «έβγαλε από τα ρούχα του»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε έναν Αυστραλό δημοσιογράφο ότι «βλάπτει την Αυστραλία», αφού τον ρώτησε για τις επιχειρηματικές συμφωνίες που έκλεισε εν μέσω της θητείας του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε από τον Τζον Λάιονς του Αυστραλιανού Ραδιοτηλεοπτικού Οργανισμού (ABC) πόσο πλουσιότερος έχει γίνει από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

«Δεν ξέρω», απάντησε ο Τραμπ, λέγοντας ότι τα παιδιά του χειρίζονται τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Oι περισσότερες συμφωνίες κλείστηκαν πριν γίνω πρόεδρος, αυτό έκανα για να ζήσω. (...) Κατά τη γνώμη μου, βλάπτετε πολύ την Αυστραλία αυτή τη στιγμή και θέλουν να τα πάνε καλά μαζί μου».

Ο Τραμπ είπε ότι επρόκειτο να συναντήσει τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπάνεζε «πολύ σύντομα», προσθέτοντας: «Θα του πω για εσάς. Δημιουργείτε πολύ κακό προηγούμενο». Όταν ο Λάιονς προσπάθησε να κάνει μια άλλη ερώτηση, ο Τραμπ έφερε τον δείκτη του στα χείλη του πριν πει «ησυχία» και απομακρύνθηκε για να μιλήσει σε έναν άλλο δημοσιογράφο.

‘Quiet’

US press may’ve become subservient under Mafioso Trump’s bullying & if Emperor Trump expects Australia’s @abcnews’s @TheLyonsDen to let #POTUS intimidate his work ,he’s picked the wrong journalist.

Who doesn’t appreciate John Lyon’s fearless work#Auspol #4corners https://t.co/J3eRRv3rhA — Emilie (@paintsandsings) September 16, 2025

Για μήνες, ο Αλμπανέζε επιδιώκει μια συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, μετά την ακύρωση των συνομιλιών μεταξύ τους την τελευταία στιγμή, όταν ο Τραμπ έφυγε από τη σύνοδο κορυφής της G20 τον Ιούνιο νωρίτερα από το αναμενόμενο για να ασχοληθεί με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο Αλμπάνεζε - ο οποίος θα βρίσκεται στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα - δήλωσε στο ραδιόφωνο του ABC τη Δευτέρα ότι ο ίδιος και ο Τραμπ θα «συναντηθούν στη Νέα Υόρκη». «Διοργανώνει δεξίωση το βράδυ της Τρίτης την επόμενη εβδομάδα. Επίσης, θα συναντηθούμε σε διάφορα φόρουμ που θα πραγματοποιηθούν από τώρα μέχρι το τέλος του έτους».

ABC’s John Lyons has fired back at Donald Trump’s “absurd notion” that asking legitimate questions could damage relations b/w the US & Australia

“If our job as journalists is to hold truth to power, then surely asking legitimate questions politely…should be acceptable”??#Abc pic.twitter.com/O7eEqDbni2 — stranger (@strangerous10) September 16, 2025

Τους τελευταίους μήνες, οι σχέσεις ΗΠΑ-Αυστραλίας έχουν ενταθεί από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε μια αναθεώρηση του Aukus, μιας σημαντικής συμφωνίας για υποβρύχια αξίας 176 δισεκατομμυρίων λιρών μεταξύ των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστραλίας, η οποία υπογράφηκε το 2021.

Τον Απρίλιο, η Αυστραλία επλήγη επίσης από δασμούς τουλάχιστον 10% σε όλες τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, κάτι που ο Αλμπανέζε είπε ότι «δεν ήταν μία πράξη φίλου». Ο Λάιονς δήλωσε μετά τη λακωνική απάντηση του Τραμπ ότι ήταν «παράλογη ιδέα» ότι το να κάνει κανείς εύλογες ερωτήσεις ευγενικά θα έβλαπτε τις σχέσεις μεταξύ των μακροχρόνιων συμμάχων.

John Lyons has called out the White House for reporting that Trump

“Smacks down a rude, foreign, fake news loser”?

Lyons “that’s me!”

“It added in brackets…’there are many such cases’, so it’s good to know I’m not alone as a rude, foreign, fake news loser”?? #Abc pic.twitter.com/SsHpts0YNc — stranger (@strangerous10) September 17, 2025

«Για μένα, ήταν κάτι απολύτως φυσιολογικό να κάνω ερωτήσεις που δεν νομίζω ότι ήταν προκλητικές», δήλωσε στο ABC, προσθέτοντας ότι τα ερωτήματά του ήταν δίκαια, βασισμένα σε έρευνα και όχι με υβριστικό τρόπο. Το ABC ανέφερε ότι οι ερωτήσεις του ήταν μέρος έρευνας της εκπομπής Four Corners, η οποία διερευνά τις επιχειρηματικές συναλλαγές του Τραμπ μετά την επιστροφή του στο αξίωμα.

Λίγο μετά την τεταμένη ανταλλαγή απόψεων, μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου που έδειχνε την απάντηση είχε τη λεζάντα: Ο Τραμπ «εξολοθρεύει έναν αγενή ξένο υπέρμαχο των Fake News».

Διαβάστε επίσης