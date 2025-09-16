Τραμπ: «Πάω στην Βρετανία για να δω τον Κάρολο» - Το πρόγραμμα της επίσκεψης και η «ατζέντα»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ που νωρίς το απόγευμα της Τρίτης μπήκε στο αεροπλάνο για να επισκεφθεί επισήμως τη Βρετανία, αναφέρθηκε σε δηλώσεις πριν την αναχωρησή του σε δημοσιογράφους στον Βασιλιά Κάρολο, τον οποίο χαρακτήρισε «φίλο του».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αναφερόμενος στο γεγονός ότι η επίσκεψή του θα πραγματοποιηθεί στο Ουίνδσορ και όχι στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, έκανε λόγο για «μεγάλη τιμή» συμπληρώνοντας ότι δεν θέλει να πει ότι το ένα είναι καλύτερο από το άλλο αλλά «λένε ότι το κάστρο του Ουίνδσορ είναι το απόλυτο».

President Trump and First Lady Melania are heading to England to visit King Charles. pic.twitter.com/D4QS6AfHRT — Resist Times (@resistupdates) September 16, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίσθηκε ακόμη ότι η βρετανική κυβέρνηση θέλει να «βελτιώσει την εμπορική συμφωνία» που υπέγραψε την τελευταία φορά που βρέθηκε στην Αλβιόνα.

Είπε όμως - σε μια αποστροφή που ίσως δημιουργεί προβληματισμό στην κυβέρνηση Στάρμερ - ότι η επίσκεψή του είναι «πρωτίστως» για να συναντήσει τον βασιλιά και τη βασίλισσα, προσθέτοντας: «Είναι φίλοι μου εδώ και πολύ καιρό, πολύ πριν γίνει βασιλιάς». «Νομίζω ότι εκπροσωπεί τη χώρα τόσο καλά, τον έχω παρακολουθήσει, είναι τόσο κομψός κύριος» κατέληξε, πριν ανέβει στο αεροπλάνο. Η επίσκεψη πάντως του Αμερικανού προέδρου γίνεται σε μια δύσκολη συγκυρία για την κυβέρνηση Στάρμερ που αντιμετωπίζει πλήθος κλυδωνισμων.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης Τραμπ

Όταν ο Τραμπ φτάσει στη Βρετανία, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μελάνια θα τον υποδεχθεί η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Γιβέτ Κούπερ, ο Αμερικανός πρέσβης Γουόρεν Στίβενς και ο λόρδος Χουντ εκ μέρους του βασιλιά.

Ο Τραμπ θα μεταβεί κατευθείαν στο Κάστρο του Ουίνδσορ, όπου θα διανυκτερεύσει χωρίς δημόσιες εμφανίσεις. Παρά τις προσπάθειες να περιοριστεί η παρουσία του σε περιοχές με θετικότερο κλίμα, διαδηλωτές έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στο Ουίνδσορ.

Η τελετή της Τετάρτης

Την Τετάρτη, ο Τραμπ και η σύζυγός του θα τύχουν επίσημης υποδοχής με κανονιοβολισμούς από το Ουίνδσορ και τον Πύργο του Λονδίνου. Θα ακολουθήσει πομπή με άμαξα συνοδεία του βασιλιά Καρόλου, της βασίλισσας Καμίλα, του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ.

Η ημέρα θα περιλαμβάνει γεύμα στην αίθουσα δεξιώσεων του κάστρου, ξενάγηση στη βασιλική συλλογή, καθώς και κατάθεση στεφάνου στον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα συναντήσει για πρώτη φορά τον Αμερικανό πρόεδρο, σε στρατιωτική τελετή με επίδειξη των Red Arrows και βρετανικών και αμερικανικών F-35, εφόσον το επιτρέψει ο καιρός. Η ημέρα θα κορυφωθεί με το επίσημο δείπνο στο Ουίνδσορ, όπου Κάρολος και Τραμπ θα εκφωνήσουν ομιλίες.

Οι συνομιλίες της Πέμπτης

Την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στο Τσέκερς, την εξοχική κατοικία των πρωθυπουργών, όπου θα συναντηθεί με τον Στάρμερ. Θα προηγηθεί ξενάγηση στα αρχεία του Ουίνστον Τσόρτσιλ, πριν από τις επίσημες συνομιλίες και την κοινή συνέντευξη Τύπου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και δεξίωση με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών όπως η GSK, η Microsoft και η Rolls-Royce.

Η Μελάνια Τραμπ θα παραμείνει στο Ουίνδσορ για ξενάγηση από τη βασίλισσα Καμίλα και αργότερα θα μεταβεί στο Τσέκερς ώστε να αναχωρήσει με τον σύζυγό της για τις ΗΠΑ.

Η «ατζέντα» της επίσκεψης

Η βρετανική κυβέρνηση ελπίζει ότι η επίσκεψη θα σημαδευθεί από ανακοινώσεις νέων επενδυτικών συμφωνιών. Ήδη έχει παρουσιαστεί συμφωνία για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιήσεων ασφαλείας σε μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, που θεωρούνται κρίσιμη τεχνολογία για την τροφοδότηση κέντρων δεδομένων και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Αναμένονται επίσης ανακοινώσεις σε τομείς τεχνολογίας, υπερυπολογιστών, κβαντικής υπολογιστικής και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ωστόσο, παραμένει άλυτο το ζήτημα των δασμών στο χάλυβα, παρά τη συμφωνία του Μαΐου για μείωση από 25% σε 0%.

Ουκρανία και Ρωσία

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ που χαρακτήρισε για πρώτη φορά τη Ρωσία «επιτιθέμενο» στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ελπίζουν ότι ο Στάρμερ θα καταφέρει να «πείσει» τον Αμερικανό πρόεδρο να τηρήσει μια σκληρή στάση έναντι του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παλαιστινιακό και αναγνώριση κράτους

Η Βρετανία ετοιμάζεται να στηρίξει, μαζί με τη Γαλλία, την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, γεγονός που έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στην Ουάσινγκτον. Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι μια τέτοια κίνηση θα θεωρηθεί «ανταμοιβή στη Χαμάς».

Μετανάστευση και ελευθερία λόγου

Αγωνία επικρατεί στο Λονδίνο για το ενδεχόμενο ο Τραμπ να αναφερθεί στο μεταναστευτικό και στην άνοδο του κόμματος Reform UK, εν μέσω πρόσφατων κινητοποιήσεων που συντάραξαν το Λονδίνο. Η αμερικανική δεξιά έχει κατηγορήσει την κυβέρνηση Στάρμερ για περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης, με αφορμή διώξεις συγγραφέων και ακτιβιστών. Η ρήξη του Τραμπ με τον Έλον Μασκ, ωστόσο, ίσως μειώσει την πιθανότητα επανάληψης αυτών των αιτιάσεων.

