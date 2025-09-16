Τραμπ για Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Ήταν ο καλύτερος - Τον θεωρούσα σπουδαίο»

O Ντόναλντ Τραμπ απέτισε φόρο τιμής στον αείμνηστο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, έναν ηθοποιό που στο παρελθόν τον είχε επικρίνει έντονα.

«Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήταν για χρόνια ο καλύτερος. Δεν υπήρχε κανείς άλλος», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στους δημοσιογράφους, καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο για επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). «Υπήρξε μια περίοδος που ήταν ο πιο δημοφιλής. Τον θεωρούσα σπουδαίο», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Ρέντφορντ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, «στο σπίτι του στο Σάντανς, στα βουνά της Γιούτα, το μέρος που αγαπούσε, περιτριγυρισμένος από αυτούς που αγαπούσε», όπως ανέφερε η εκπρόσωπός του, Σίντι Μπέργκερ, σε δήλωσή της.

Από το Χόλιγουντ στον ακτιβισμό

Πέραν από την καριέρα του στον κινηματογράφο, ο Ρέντφορντ υπήρξε ένας ανοιχτά πολιτικοποιημένος ακτιβιστής, με έντονη δράση υπέρ του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής και της κοινωνικής δικαιοσύνης για δεκαετίες.

Οι πολιτικές του θέσεις τον έφεραν συχνά σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε άρθρο του το 2019 για το NBC News, ο Ρέντφορντ είχε κατηγορήσει τον τότε πρόεδρο για «επίθεση εναντίον όλων όσων πρεσβεύει αυτή η χώρα».

Αφού ανήλθε στην κορυφή της κινηματογραφικής βιομηχανίας τη δεκαετία του '60, ο Ρέντφορντ έγινε ένας από τους μεγαλύτερους σταρ της δεκαετίας του '70, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες όπως τα "Ο Υποψήφιος", "Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου" και "Τα καλύτερά μας χρόνια". Η δεκαετία έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς κέρδισε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας για την ταινία "Συνήθεις Άνθρωποι" (1980), η οποία απέσπασε και το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

