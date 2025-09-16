Ρόμπερντ Ρέντφορντ: Το «χρυσό αγόρι» του Χόλιγουντ δεν είναι πια εδώ - Οι ρόλοι που έγραψαν ιστορία

Ο Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ στο κινηματογραφικό φεστιβάλ των Καννών πριν από την παρουσίαση της ταινίας τους "Jeremiah Johnson". 6 Μαΐου 1972

Η ζωή του Ρόμπερντ Ρέντφορτ τα είχε όλα. Φήμη, χρήμα, γοητευτικές συμπρωταγωνίστριες και Όσκαρ.

Το χρυσό αγόρι του Χόλιγουντ, πέθανε την Τρίτη στον ύπνο του σε ηλικία 89 ετών.

Ο σκηνοθέτης Sydney Pollack, αριστερά, εμφανίζεται με τους ηθοποιούς Robert Redford, στο κέντρο, και Barbra Streisand κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας "The Way We Were" στη Νέα Υόρκη στις 28 Νοεμβρίου 1972 APMarty Lederhandler

Ο Ρέντφορντ πέθανε «στο σπίτι του στο Σάντανς στα βουνά της Γιούτα - το μέρος που αγαπούσε, περιτριγυρισμένος από αυτούς που αγαπούσε», δήλωσε η δημοσιογράφος Σίντι Μπέργκερ σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, αλλά χωρίς την αιτία θανάτου.

Αφού ανέτειλε το αστέρι του τη δεκαετία του 1960, ο Ρέντφορντ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους σταρ της δεκαετίας του '70 με ταινίες όπως «The Candidate», «All the President's Men» και «The Way We Were», κλείνοντας εκείνη τη δεκαετία με το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας για το «Ordinary People» του 1980, το οποίο κέρδισε επίσης την καλύτερη ταινία το 1980.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ρόμπερτ Ρέντφορντ κρατά το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία "Ordinary People" κατά την 53η ετήσια απονομή των βραβείων Όσκαρ στο Λος Άντζελες, στις 31 Μαρτίου 1981. Η ταινία σηματοδοτεί το σκηνοθετικό του ντεμπούτο. AP

Τα κυματιστά ξανθά μαλλιά του και το αγορίστικο χαμόγελό του τον έκαναν τον πιο επιθυμητό από τους πρωταγωνιστές, αλλά δούλεψε σκληρά για να ξεπεράσει την εμφάνισή του - είτε μέσω της πολιτικής του υπεράσπισης, είτε μέσω της προθυμίας του να αναλάβει μη λαμπερούς ρόλους, είτε μέσω της αφοσίωσής του στην παροχή μιας πλατφόρμας για ταινίες χαμηλού προϋπολογισμού.

Οι ρόλοι του κυμαίνονταν από τον δημοσιογράφο της Washington Post, Μπομπ Γούντγουορντ, μέχρι έναν άνθρωπο του βουνού στο «Jeremiah Johnson» και έναν διπλό πράκτορα στο Marvel Cinematic Universe, ενώ συμπρωταγωνιστές του ήταν η Τζέιν Φόντα, η Μέριλ Στριπ και ο Τομ Κρουζ.

Οι ηθοποιοί Robert Redford και Jane Fonda αγκαλιάζονται καθώς ποζάρουν για τους φωτογράφους στο photo call της ταινίας "Our Souls at Night" κατά τη διάρκεια της 74ης έκδοσης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στη Βενετία, Ιταλία, την 1η Σεπτεμβρίου 2017 Invision/ Joel Ryan

Αλλά ο πιο διάσημος συνεργάτης του στην οθόνη ήταν ο παλιός του φίλος και συνάδελφος ακτιβιστής και πρακτικός τζόκερ Πολ Νιούμαν, οι ταινίες τους ήταν μια παραλλαγή της ζεστής, πειραχτικής σχέσης τους εκτός οθόνης.

Ο Ρέντφορντ έπαιξε τον πανούργο παράνομο δίπλα στον Νιούμαν στο «Butch Cassidy and the Sundance Kid» του 1969, μια εισπρακτική επιτυχία από την οποία πήρε το όνομά του το Ινστιτούτο και το φεστιβάλ Sundance του Ρέντφορντ.

Robert Redford (1936-2025). A famous scene from Butch Cassidy & The Sundance Kid. pic.twitter.com/cd9kPVGdck — Prof. Frank McDonough (@FXMC1957) September 16, 2025

Συνεργάστηκε επίσης με τον Νιούμαν στο βραβευμένο με Όσκαρ καλύτερης ταινίας του 1973, «The Sting», το οποίο χάρισε στον Ρέντφορντ μια υποψηφιότητα καλύτερου ηθοποιού ως νεαρός απατεώνας στο Σικάγο της δεκαετίας του 1930.

Οι κινηματογραφικοί ρόλοι μετά τη δεκαετία του '70 έγιναν πιο σποραδικοί καθώς ο Ρέντφορντ επικεντρώθηκε στη σκηνοθεσία και την παραγωγή και ο νέος του ρόλος ως πατριάρχης του κινήματος του ανεξάρτητου κινηματογράφου στις δεκαετίες του 1980 και του '90 μέσω του Ινστιτούτου Sundance. Αλλά πρωταγωνίστησε στην καλύτερη ταινία του 1985 "Out of Africa" και το 2013 έλαβε μερικές από τις καλύτερες κριτικές της καριέρας του ως ναυαγός στο "All is Lost", στο οποίο ήταν ο μοναδικός ερμηνευτής της ταινίας. Το 2018, επαινέθηκε ξανά σε αυτό που ονόμασε την αποχαιρετιστήρια ταινία του, «The Old Man and the Gun».

Ο Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ αποθεώνεται από τη γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Μορέλια, Ντανιέλα Μισέλ, μετά τα αποκαλυπτήρια μιας πλακέτας προς τιμήν της καριέρας του, κατά την ειδική προβολή της ταινίας "Butch Cassidy and the Sundance Kid" στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Μορέλια, Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019, στη Μορέλια του Μeξικού AP/Berenice Bautista

Η ζωή του Ρέντφορντ

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ γεννήθηκε ως Τσαρλς Ρόμπερτ Ρέντφορντ Τζούνιορ στις 18 Αυγούστου 1937 στη Σάντα Μόνικα, ένα αγόρι από την Καλιφόρνια του οποίου η ξανθιά εμφάνιση διευκόλυνε μια μαθητεία στην τηλεόραση και το ζωντανό θέατρο που τελικά οδήγησε στη μεγάλη οθόνη.

Ο Ρέντφορντ φοίτησε στο κολέγιο με υποτροφία του μπέιζμπολ και αργότερα θα πρωταγωνιστούσε ως μεσήλικας slugger στο «The Natural» του 1984, τη μεταφορά του μυθιστορήματος του μπέιζμπολ του Bernard Malamud. Είχε από νωρίς ενδιαφέρον για το σχέδιο και τη ζωγραφική, στη συνέχεια συνέχισε τις σπουδές του στην Αμερικανική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών, κάνοντας το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και μετακομίζοντας στην τηλεόραση σε εκπομπές όπως "The Twilight Zone", "Alfred Hitchcock Presents" και "The Untouchables".

Αφού κέρδισε το προβάδισμα στο Μπρόντγουεϊ στο «Sunday in New York», ο Ρέντφορντ επιλέχθηκε από τον σκηνοθέτη Μάικ Νίκολς σε μια παραγωγή του «Barefoot in the Park» του Νιλ Σάιμον, ενώ αργότερα πρωταγωνίστησε με τη Τζέιν Φόντα στην κινηματογραφική εκδοχή. Ο Ρέντφορντ έχασε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Νίκολς, το «The Graduate», που κυκλοφόρησε το 1967.

Ο Νίκολς είχε σκεφτεί να επιλέξει τον Ρέντφορντ για τον ρόλο που τελικά έπαιξε ο Ντάστιν Χόφμαν, αλλά ο Ρέντφορντ φαινόταν ανίκανος να σχετιστεί με τον κοινωνικά δύστροπο νεαρό άνδρα που καταλήγει να έχει σχέση με έναν από τους φίλους των γονιών του.

Ακόμη και όταν ο Ρέντφορντ υπερασπίστηκε την ανεξάρτητη κινηματογραφική παραγωγή χαμηλού προϋπολογισμού, συνέχισε να πρωταγωνιστεί ο ίδιος σε mainstream παραγωγές του Χόλιγουντ, σημειώνοντας περιστασιακές επιτυχίες όπως το "Spy Game" του 2001, στο οποίο συμπρωταγωνίστησε ο Μπραντ Πιτ, ένας προφανής κληρονόμος της όμορφης κληρονομιάς του Ρέντφορντ, τον οποίο είχε σκηνοθετήσει στο "A River Runs Through It".

Κατά ειρωνικό τρόπο, το "The Blair Witch Project", το "Garden State", το "Napoleon Dynamite" και άλλες ταινίες που βγήκαν από το Sundance μερικές φορές έκαναν μεγαλύτερα κύματα - και περισσότερα χρήματα - από κάποιες ταινίες με πρωταγωνιστή τον Ρέντφορντ, όπως το "Havana", το "The Last Castle" και το "An Unfinished Life".

Πρωταγωνίστησε ως Γούντγουορντ μαζί με τον Ντάστιν Χόφμαν στο «All the President's Men» του 1976, την ιστορία των δημοσιογράφων της Washington Post των οποίων η έρευνα για το Γουότεργκεϊτ βοήθησε στην πτώση του προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον.

Ο ηθοποιός Robert Redford, αριστερά, και ο Dustin Hoffman φτάνουν στο John F. Kennedy Center for the Performing Arts στην Ουάσιγκτον, την Κυριακή 4 Απριλίου 1976 για την πρεμιέρα της ταινίας "All the President's Men". Ο Ρέντφορντ υποδύεται τον δημοσιογράφο της Washington Post Μπομπ Γούντγουορντ- ο Χόφμαν τον δημοσιογράφο Καρλ Μπέρνστιν AP

Με το «Lions for Lambs» του 2007, ο Ρέντφορντ επέστρεψε στη σκηνοθεσία σε ένα έπος ενός μέλους του Κογκρέσου (Τομ Κρουζ), μιας δημοσιογράφου (Μέριλ Στριπ) και ενός ακαδημαϊκού (Ρέντφορντ) των οποίων οι ζωές διασταυρώνονται για τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας στο Αφγανιστάν.

Ο μεγαλύτερος κινηματογραφικός του θρίαμβος ήρθε με το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στο «Ordinary People», το οποίο κέρδισε το κλασικό «Raging Bull» του Μάρτιν Σκορσέζε στα Όσκαρ. Στην ταινία πρωταγωνίστησαν ο Ντόναλντ Σάδερλαντ και η Μαίρη Τάιλερ Μουρ ως οι καταπιεσμένοι γονείς ενός προβληματικού νεαρού άνδρα, τον οποίο υποδύθηκε ο Τίμοθι Χάτον, στο ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη. Ο Ρέντφορντ επαινέθηκε για την επιλογή του Μουρ σε έναν απροσδόκητα σοβαρό ρόλο και για την αμερόληπτη αντιμετώπιση των χαρακτήρων, μια ιδιότητα που ο Ρότζερ Έμπερτ πίστευε ότι ξεχώριζε «την ταινία από την εκλεπτυσμένη σαπουνόπερα των προαστίων που θα μπορούσε εύκολα να γίνει».

Οι άλλες σκηνοθετικές προσπάθειες του Ρέντφορντ περιελάμβαναν τα "The Horse Whisperer", "The Milagro Beanfield War" και το "Quiz Show" του 1994, το τελευταίο από τα οποία κέρδισε επίσης υποψηφιότητες για Όσκαρ καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας. Το 2002, ο Ρέντφορντ έλαβε τιμητικό Όσκαρ, με τους διοργανωτές της ακαδημίας να τον αναφέρουν ως «ηθοποιό, σκηνοθέτη, παραγωγό, δημιουργό του Sundance, έμπνευση για ανεξάρτητους και καινοτόμους κινηματογραφιστές παντού».

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και η Μπάρμπρα Στρέιζαντ ποζάρουν για τους φωτογράφους με το τιμητικό βραβείο Όσκαρ του Ρέντφορντ κατά τη διάρκεια της 74ης ετήσιας απονομής των βραβείων Όσκαρ την Κυριακή 24 Μαρτίου 2002 στο Λος Άντζελες AP/Doug Mills)

Ο Ρέντφορντ παντρεύτηκε δύο φορές: με την ιστορικό Lola Van Wagenen μεταξύ 1958 και 1985, με την οποία απέκτησε τέσσερα παιδιά, και την καλλιτέχνιδα Sibylle Szaggars το 2009.

