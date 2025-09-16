Πέθανε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικίας 89 ετών: «Έφυγε» στον ύπνο του ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, βραβευμένος με Όσκαρ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών

Newsbomb

Πέθανε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικίας 89 ετών: «Έφυγε» στον ύπνο του ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ στην πρεμιέρα της ταινίας «Omniboat: A Fast Boat Fantasia» κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance 2020 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτης και ιδρυτής του Φεστιβάλ Σάντανς, έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του στη Γιούτα σε ηλικία 89 ετών.

Σύμφωνα με τους New York Times ο ηθοποιός πέθανε στον ύπνο του.

REDFORD STREISAND

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και η Μπάρμπρα Στρέιζαντ ποζάρουν για τους φωτογράφους με το τιμητικό βραβείο Όσκαρ του Ρέντφορντ κατά τη διάρκεια της 74ης ετήσιας απονομής των βραβείων Όσκαρ την Κυριακή 24 Μαρτίου 2002 στο Λος Άντζελες

AP/Doug Mills)

Γνωστός για ταινίες όπως «Butch Cassidy and the Sundance Kid» (1969), «The Sting» (1973) και «All the President’s Men» (1976), καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Σκηνοθέτησε επίσης το «Ordinary People» (1980), που του χάρισε το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας.

Το 1981 ίδρυσε το Ινστιτούτο Σάντανς και αργότερα το ομώνυμο φεστιβάλ, το οποίο εξελίχθηκε σε κορυφαίο χώρο για ανεξάρτητο σινεμά και ανέδειξε σκηνοθέτες όπως οι Ταραντίνο και Σόντερμπεργκ.

Εκτός κινηματογράφου, υπήρξε παθιασμένος υπέρμαχος του περιβάλλοντος, αντιστεκόμενος σε έργα που απειλούσαν τα φυσικά τοπία της Γιούτα.

Με το χαμόγελο, τη γοητεία και την υπέροχη δουλειά του, ο Ρέντφορντ άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον αμερικανικό κινηματογράφο, τόσο ως σταρ όσο και ως δημιουργός και υπερασπιστής του ανεξάρτητου σινεμά.

Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ

ΑP

Τα παιδικά χρόνια του Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ γεννήθηκε στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια στις 18 Αυγούστου 1936. Ο πατέρας του ξεκίνησε ως γαλατάς και αργότερα εργάστηκε ως λογιστής, ενώ η μητέρα του ήταν νοικοκυρά. Η βρετανική (αγγλική και σκωτσέζικη) αλλά και ιρλανδική καταγωγή της οικογένειάς του εξηγεί και το χαρακτηριστικό πυρόξανθο χρώμα των μαλλιών του. Στα σχολικά του χρόνια υπήρξε συμμαθητής του διάσημου αθλητή του μπέιζμπολ Ντον Ντράισντεϊλ. Συχνά, επιστρέφοντας από το σχολείο, σταματούσε έξω από τα στούντιο της Fox για να δει από κοντά γνωστούς ηθοποιούς της εποχής.

Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ στην εβδομαδιαία γενική ακρόαση του Πάπα Φραγκίσκου, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό, Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019.

AP

Η εφηβεία του σημαδεύτηκε από αταξίες: Mικροκλοπές, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και συμπεριφορές που του στέρησαν την ευκαιρία να διεκδικήσει υποτροφία για σπουδές. Παρ’ όλα αυτά, με το που τελείωσε το σχολείο, εξασφάλισε τελικά μια αθλητική υποτροφία (στο μπέιζμπολ) στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, ενώ εργαζόταν παράλληλα ως σερβιτόρος.

Redford

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ρόμπερτ Ρέντφορντ κρατά το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία "Ordinary People" κατά την 53η ετήσια απονομή των βραβείων Όσκαρ στο Λος Άντζελες, στις 31 Μαρτίου 1981. Η ταινία σηματοδοτεί το σκηνοθετικό του ντεμπούτο.

AP

Από τις πετρελαιοπηγές στην Καλιφόρνια στο Χόλυγουντ

Αργότερα, δούλεψε σε πετρελαιοπηγές στην Καλιφόρνια για να συγκεντρώσει χρήματα και να ταξιδέψει στην Ευρώπη, όπου έμεινε περίπου έναν χρόνο, κυρίως στο Παρίσι, ενώ φοίτησε και στη Σχολή Καλών Τεχνών της Φλωρεντίας. Οι αρνητικές κριτικές των καθηγητών τον ώθησαν να επιστρέψει στις ΗΠΑ. Σύντομα εγκαταστάθηκε στο Μπρούκλιν, όπου παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής στο Ινστιτούτο Pratt, αποκτώντας έναν έντονα μποέμικο τρόπο ζωής.

Η καθοριστική στροφή ήρθε όταν γράφτηκε στην Αμερικανική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών στη Νέα Υόρκη, έπειτα από προτροπή φίλου του.

Στην πρώτη του ακρόαση εντυπωσίασε τους κριτές με τη φυσικότητα, τη φαντασία και το έμφυτο χάρισμά του. Από εκείνη τη στιγμή, η υποκριτική έγινε η μεγάλη του αγάπη και ο δρόμος που ακολούθησε στη ζωή του.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:04ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» Χάκαμπι: Οι ΗΠΑ θα σεβαστούν την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ

15:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Κανονικά με κόσμο το ντέρμπι στη Λεωφόρο

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Αντιμέτωποι με τη χειρότερη πανδημία ευλογιάς των προβάτων οι κτηνοτρόφοι – Σενάρια για «lockdown», «φοβόμαστε ολοκληρωτική καταστροφή» λένε στο Newsbomb

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Γιαγιά έγινε viral στο TikTok ξεματιάζοντας την Εθνική: «Τον Γιάννη, τον Κώστα...»

15:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Στο νοσοκομείο ο Μουμπρού

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Κοινή καταδίκη της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα από ΟΗΕ και ΕΕ

15:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα περίεργα του Άρη: Πυραμίδες μεγαλύτερες από τη Γκίζα - Παπαγάλοι και μία κλειδαρότρυπα

15:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δύο στους τρεις ρίχνουν την ευθύνη για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στη σκληρή πολιτική ρητορική

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικίας 89 ετών: «Έφυγε» στον ύπνο του ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο λόγος που ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει απαγορεύσει συζητήσεις για χάμπουργκερ, παγωτό και καραόκε στη χώρα του

15:08WHAT THE FACT

Γιαγιά έγινε viral στο TikTok ξεματιάζοντας την Εθνική: «Τον Γιάννη, τον Κώστα...»

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Ερωτήματα για την υγεία της βασίλισσας Καμίλα - Η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ

15:03LIFESTYLE

Φραγκούλης για Μαρινέλλα: «Ας την θυμόμαστε όπως πραγματικά ήταν, αγαπούσε πολύ αυτό που έκανε»

15:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Έριξε τα… τείχη η NBL για τους «πράσινους»

15:01WHAT THE FACT

Μακαρόνια με κιμά: Οι Ιταλοί βάζουν…βέτο για το πώς τρώγονται σωστά  

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη στο κέντρο διακινητής ναρκωτικών με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Γαλλία

15:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιορτή αύριο 17 Σεπτεμβρίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν - Σε ποιες να ευχηθείτε

14:55WHAT THE FACT

Άνδρας πέθανε και περιγράφει τι είδε στην άλλη πλευρά του «τούνελ»

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένταση στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά Χανίων, μετά την άφιξη 130 ακόμη ατόμων

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Unicef: "Απάνθρωπο" να περιμένει κάποιος ότι χιλιάδες παιδιά θα εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:17ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικίας 89 ετών: «Έφυγε» στον ύπνο του ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός

10:08LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή, το αποτέλεσμα είναι χωρίς ουσίες»

16:04ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» Χάκαμπι: Οι ΗΠΑ θα σεβαστούν την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ

11:11ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου»: Η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές και μηνύματα μίσους από Τούρκους

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Αντιμέτωποι με τη χειρότερη πανδημία ευλογιάς των προβάτων οι κτηνοτρόφοι – Σενάρια για «lockdown», «φοβόμαστε ολοκληρωτική καταστροφή» λένε στο Newsbomb

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις φυλακές Κύπρου: Κατάδικοι βιντεοσκοπούσαν τον βιασμό συγκρατούμενού τους - Τον απειλούσαν ότι θα το δείξουν

14:12LIFESTYLE

Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Περνά αυτή την δυσκολία, παρακαλώ τον Θεό να την φροντίσει»

15:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Στο νοσοκομείο ο Μουμπρού

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Μία στεφανιογραφία, δύο στεντ… προλάβαμε»

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Δημοκρατία ο Ανδρέας Λοβέρδος: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα»

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Γιαγιά έγινε viral στο TikTok ξεματιάζοντας την Εθνική: «Τον Γιάννη, τον Κώστα...»

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Φορούσε δύο εσώρουχα για να...ξεφύγει απο τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ

11:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εντυπωσιακές εικόνες από αντικείμενα που βρέθηκαν στο ναυάγιο του Βρετανικού, αδελφού πλοίου του Τιτανικού που βυθίστηκε στην Κέα πριν 109 χρόνια

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Τρύπες από πυροβολισμούς στο κτήριο του ΚΕΦΟΔΕ στην Πειραιώς - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Άνδρο - Στη μάχη και εναέρια μέσα

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Ερωτήματα για την υγεία της βασίλισσας Καμίλα - Η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ

15:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Κανονικά με κόσμο το ντέρμπι στη Λεωφόρο

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας χάθηκε στα Ιμαλάια για 9 ημέρες ενώ έκανε πεζοπορία - Ο απίστευτος τρόπος διάσωσής του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ