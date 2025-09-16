Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η τραγωδία με το χαμό του γιου του από καρκίνο

«Πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου εστιάζοντας μόνο στο μέλλον, χωρίς να κοιτάζω πίσω», είχε δηλώσει ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, o οποίας σήμερα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, στην ομιλία του κατά την απονομή του τιμητικού Όσκαρ το 2002.

Ενώ κέρδισε πολλά βραβεία για τη δουλειά του στην οθόνη και πίσω από την κάμερα (συμπεριλαμβανομένων των βραβείων Cecil B. DeMille των Χρυσών Σφαιρών και Screen Actors Guild Life Achievement Award), ο Ρέντφορντ βίωσε μια τραγωδία στην προσωπική του ζωή. Τον Οκτώβριο του 2020, ο γιος του, James Redford, πέθανε από καρκίνο του χοληδόχου πόρου στο ήπαρ σε ηλικία 58 ετών.

Ο Ρόμπερτ και η πρώην σύζυγός του Λόλα Βαν Γουάγκενεν είχαν τέσσερα παιδιά: τον Σκοτ (ο οποίος πέθανε μόλις δύο μήνες μετά τη γέννησή του το 1959 από σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου), τη Σόνα, τον Τζέιμς και την Έιμι. Ο Ρέντφορντ έχασε επίσης τη μητέρα του μετά από μια δύσκολη εγκυμοσύνη, όταν ο Ρέντφορντ ήταν έφηβος.

Ο θάνατος του γιου του

Ο Ντέιβιντ Τζέιμς Ρέντφορντ, γνωστός ως «Τζέιμι» αποφοίτησε με πτυχίο στη δημιουργική γραφή και τον κινηματογράφο από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο-Μπόλντερ και με μεταπτυχιακό στη λογοτεχνία από το Πανεπιστήμιο Northwestern.

Αυτός και ο πατέρας του ίδρυσαν το The Redford Center το 2005, το οποίο, σύμφωνα με τον ιστότοπό του, «χρησιμοποιεί ταινίες και μέσα ενημέρωσης με αντίκτυπο για να επιταχύνει την περιβαλλοντική και κλιματική δικαιοσύνη, τις λύσεις και την αποκατάσταση».

Ο νεότερος Ρέντφορντ διετέλεσε πρόεδρος της οργάνωσης, όπου αξιοποίησε τις δεξιότητές του ως σεναριογράφος, σκηνοθέτης και παραγωγός για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. «Προέρχομαι από μια μακρά σειρά αφηγητών, οπότε η ιδέα του να είμαι υποχρεωμένος να δίνω νόημα στα πράγματα είναι ουσιαστική για το ποιος είμαι και πώς βλέπω τον κόσμο», είχε πει.

O γιος του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Τζέιμς

Έγραψε, σκηνοθέτησε και επιμελήθηκε την παραγωγή σε περισσότερες από δώδεκα ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των βραβευμένων ντοκιμαντέρ «Watershed», «Toxic Hot Seat» και «Mann v. Ford».

Αφού υποβλήθηκε σε δύο μεταμοσχεύσεις ήπατος, ίδρυσε το James Redford Institute for Transplant Awareness, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την ανάγκη για δωρεά οργάνων και ιστών.

Απολάμβανε την κοινωνική του δράση.

«Μου αρέσει πολύ να γνωρίζω ανθρώπους και να ακούω τις ιστορίες τους», είπε. «Το να είσαι στον κόσμο της παραγωγής ντοκιμαντέρ σημαίνει ότι η ζωή σου είναι ένα μακρύ πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης. Μαθαίνεις συνεχώς περισσότερα — όχι μόνο για διάφορα θέματα, αλλά και για την ανθρώπινη φύση. Και το να μπορείς να εφαρμόσεις την αγάπη σου για τον ήχο και την εικόνα στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεις αυτό το περιεχόμενο αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα», είχε πει...



