Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Το πάθος του για τα αυτοκίνητα και η Porsche που ερωτεύτηκε

Η θρυλική Porsche πωλήθηκε σε δημοπρασία το 2022 έναντι 1,5 εκατ. δολαρίων

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 89 ετών, εκτός από κινηματογραφικός θρύλος ήταν και λάτρης των σπορ αυτοκινήτων.

Το 1966 απέκτησε από τον ιδιοκτήτη αγωνιστικής ομάδας Στιβ Μπεργκ την Porsche 904 GTS, με αριθμό πλαισίου 99001. Επρόκειτο για ένα από τα πρώτα μοντέλα που κατασκευάστηκαν και το συγκεκριμένο μετρούσε ήδη δύο χρόνια αγωνιστικής δράσης.

Παραδόθηκε αρχικά στον Στιβ Ερλ, τον μετέπειτα ιδρυτή των ιστορικών αγώνων Laguna Seca, και έφτασε στις ΗΠΑ για την αγωνιστική σεζόν του 1964. Οδηγήθηκε από τον παραγωγό του Χόλιγουντ Κερτ Νόιμαν σε πίστες όπως το Ρίβερσαϊντ και η Γουίλοου Σπρίνγκς. Το 1966, ο Στιβ Μπεργκ την έβαλε σε πωλητήριο και λίγο αργότερα βρέθηκε στο γκαράζ του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος την κράτησε για σχεδόν μια δεκαετία.

Από την ανακατασκευή στo... σφυρί

Το αυτοκίνητο, αφού άλλαξε χέρια και έχασε τον αρχικό του κινητήρα, αγοράστηκε από τον Βέλγο συλλέκτη Στέφαν Τάλπε, ο οποίος το ανακατασκεύασε πλήρως στις αρχές της δεκαετίας του '90. Το 904 GTS απέκτησε το κλασικό ιρλανδικό πράσινο χρώμα της Porsche και του τοποθετήθηκε ένας δίλιτρος flat-six κινητήρας της εποχής, μια αναβάθμιση που ήταν συνηθισμένη για τα τελευταία 904 που κατασκευάστηκαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σασί, το κιβώτιο ταχυτήτων και οι αναρτήσεις του παρέμειναν ίδιες.

Το 2022 ο ιδιοκτήτης του αποφάσισε να το βγάλει στο σφυρί, συνοδευόμενο από ένα πλήρες ιστορικό αρχείο που περιλαμβάνει πιστοποιητικά, αποδείξεις και την αρχική κατασκευαστική καρτέλα του εργοστασίου της Porsche.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου στο Παρίσι, στο πλαίσιο της εκδήλωσης "Les Grandes Marques du Monde". Ο οίκος Bonhams εκτιμούσε ότι η τιμή του θα κυμαινόταν από 1,3 έως 1,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχούσε σε 1,46 έως 1,7 εκατομμύρια δολάρια.

Τελικά, η Porsche 904 GTS του 1964, που κάποτε ανήκε στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, πωλήθηκε στην εκδήλωση για 1.518.531 δολάρια.

porsche.jpg

Η Porsche 904 GTS

Οίκος Bonhams

Ένας θρύλος της αυτοκίνησης

Το μοντέλο Porsche 904 GTS, γνωστό και ως Carrera GTS, κατασκευάστηκε από το 1964 έως το 1965 ως διάδοχος του 718. Σχεδιάστηκε για την κατηγορία FIA-GT και, λόγω των κανονισμών, κυκλοφόρησε σε περισσότερα από 100 μοντέλα δρόμου. Ήταν ένα εξαιρετικά αξιόπιστο αγωνιστικό αυτοκίνητο, το οποίο κατέκτησε σημαντικές νίκες στο Targa Florio, αλλά και σε αγώνες όπως το Spa, το Sebring, το Νίρμπουργκρινγκ και τις 24 Ώρες του Λε Μαν.

https://www.instagram.com/p/DEorAmQSd3e/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

