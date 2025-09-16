Συναγερμός πάνω από το γήπεδο γκολφ του Τραμπ: Αεροπλάνα παραβίασαν την απαγόρευση

Αεροπλάνα παραβίασαν τον εναέριο χώρο σε σημείο όπου βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στις ΗΠΑ και ένα εξ αυτών αναχαιτίστηκε άμεσα από μαχητικά αεροσκάφη F-16.

To περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο όταν έξι ιδιωτικά τζετ εισήλθαν σε περιορισμένο εναέριο χώρο πάνω από το Μπέντμινστερ, προκαλώντας πανικό. Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν με κωδικό έκτακτης ανάγκης!

Σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλείται η βρετανική Mirror, τα αεροπλάνα εισέβαλαν στον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από το Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσεϊ, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρισκόταν στο γήπεδο γκολφ του το Σαββατοκύριακο.

Αυτό οδήγησε στην ενεργοποίηση της Βορειοαμερικανικής Διοίκησης Αεροδιαστημικής Άμυνας (NORAD), με μαχητικά αεροσκάφη να ερευνούν την παραβίαση.

Ο Διοικητής της NORAD, Στρατηγός Γκρέγκορι Γκιγιό, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Εξασκούμε τη μέγιστη προσοχή σε περιοχές με προσωρινούς περιορισμούς πτήσεων για την ασφάλεια των πτήσεων, την εθνική ασφάλεια και την ασφάλεια του προέδρου». Καθώς τα F-16 απογειώθηκαν, ένα από τα αεροπλάνα αναχαιτίστηκε άμεσα και τα άλλα αεροπλάνα απομακρύνθηκαν από την περιοχή.

Ανησυχία για την ασφάλεια του προέδρου

Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία για την εθνική ασφάλεια, καθώς και για την ασφάλεια του Τραμπ, καθώς οι παραβιάσεις έλαβαν χώρα ενώ ο ίδιος βρισκόταν στο γκολφ κλαμπ του.

Τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί πολλές παρόμοιες περιπτώσεις αεροσκαφών που εισέβαλαν στον απαγορευμένο εναέριο χώρο όπου διέμενε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, που αναχαίτισε ένα από τα αεροσκάφη την Κυριακή με μαχητικά αεροσκάφη F-16, στο τελευταίο περιστατικό όλα τα αεροσκάφη ήταν μικρά ιδιωτικά αεροσκάφη που απομακρύνθηκαν από το Trump National Golf Club στο Μπέντμινστερ.

