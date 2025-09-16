Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Λευκό Οίκο – Τι συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ

Τα δώρα που προσέφερε ο Πατριάρχης για τα εγγόνια του Αμερικανού προέδρου

Μαριάννα Γεωργαντή

Οικουμενικός Πατριάρχης, Λευκός Οίκος, Ντόναλντ Τραμπ
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και η αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου στη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.
Οικουμενικό Πατριαρχείο
ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αποστολή στην Ουάσινγκτον

Με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο συναντήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και το newsbomb.gr κατέγραψε την ιστορική στιγμή.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα, το απόγευμα της Δευτέρας (15/9), ώρα Ουάσινγκτον, παρουσία και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς. Συζητήθηκαν ζητήματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο διαθρησκειακός διάλογος, αλλά και η προστασία των χριστιανικών μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κατά την ανταλλαγή δώρων με τον Ντόναλντ Τραμπ προσέφερε ένα κεραμικό από τη Νίκαια αλλά και φυλαχτά για όλα τα εγγόνια του Αμερικανού προέδρου.

Αναλυτικότερα, μεταξύ των θεμάτων που απασχολούν το Πατριαρχείο και τέθηκαν στη συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι η επικείμενη επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ και ειδικά η συμμετοχή στη θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου (Αγ. Ανδρέα) και η συνέχιση του θεολογικού και «διαλόγου αγάπης» μεταξύ Ρώμης και Κωνσταντινούπολης.

Συζητείται επίσης η κατάσταση των Χριστιανών στην Τουρκία, καθώς αποτελούν περίπου το 1% του πληθυσμού, οι δυσκολίες αλλά και η επιμονή στη συνέχιση της παράδοσης και μαρτυρίας 1.700 χρόνων.

Όσον αφορά στην Ουκρανία, υπενθυμίζεται η παραχώρηση αυτοκεφαλίας πριν 6 χρόνια, ενώ ασκείται κριτική στη Μόσχα για καταπίεση λόγω του πολέμου από το 2022.

Σχετικά με την κατάσταση των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, ο Πατριάρχης επισήμανε η μείωση του πληθυσμού και τον κίνδυνο τα προσκυνήματα να γίνουν μουσεία. Παράλληλα, ο Πατριάρχης έκανε έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να δείξει ενδιαφέρον και στήριξη στον χριστιανικό πληθυσμό της περιοχής.

Για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, ο Πατριάρχης υπενθύμισε την έναρξη διαλόγου με την τουρκική κυβέρνηση από το 2023. Στόχος του Πατριαρχείου παραμένει η επαναλειτουργία της Σχολής και η υποδοχή των πρώτων μαθητών τον Σεπτέμβριο 2026.

Η επίσημη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στις ΗΠΑ συνεχίζεται σήμερα Τρίτη (16/09) με κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη στο Άρλινγκτον, πρόγευμα με τον Τούρκο πρέσβη και στη συνέχεια γεύμα στην ελληνική πρεσβεία (Dumbarton Oaks).

Το βράδυ θα παρατεθεί επίσημο δείπνο προς τιμήν του Πατριάρχη από τον υφυπουργό Εξωτερικών Μάικ Ρήγα.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Πατριάρχη μετά την συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

«Ο θεολογικός διάλογος με τη Ρώμη είναι ιδιαιτέρως επιτυχής. Του χρόνου θα έχουμε για μια ακόμη φορά τη γενική συνέλευση της διεθνούς μικτής θεολογικής επιτροπής του διαλόγου μεταξύ των δύο εκκλησιών, αλλά παράλληλα προς αυτόν τον θεολογικό διάλογο, καλλιεργούμε και προωθούμε και τον διάλογο της αγάπης, ο οποίος άρχισε επί του μακαριστού προκατόχου μου Αθηναγόρα και του Πάπα Ιωάννη ΚΓ'. Έχουν γίνει έκτοτε πολλές συναντήσεις, κοινές εκδηλώσεις και αμοιβαίες επισκέψεις. Να υπενθυμίσω ότι από τον Πάπα Παύλο ΣΤ' και εντεύθεν όλοι οι Πάπες, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β', ο Βενέδικτος ΙΣΤ', ο Φραγκίσκος, επισκέφθηκαν επίσημα το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τώρα ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε τον καινούργιο Πάπα, τον Πάπα Λέων ΙΔ', στη Νίκαια όπου εορτάζεται η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Μετά θα έρθει στο Φανάρι για να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στον Οικουμενικό Θρόνο και να προσευχηθεί μαζί μας κατά την εορτή του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, που είναι η θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

»Δεν θα αποφύγω να σας πω ότι ήταν μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, η οποία επικράτησε κατά τη συνάντησή μας. Μας υποδέχτηκε με εγκαρδιότητα και με σεβασμό θα έλεγα, ιδιαιτέρως ο αντιπρόεδρος, ο οποίος παρέστηκε κατά τη συνάντησή μας. Του μετέφερα τον χαιρετισμό και τις ευχές της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και τον συλλυπήθηκα για την άναντρη δολοφονία του φίλου του Τσάρλι Κέρκ. Και τον ευχαρίστησα για το ωραίο δώρο που μου έστειλε εδώ στον ξενοδοχείο. Και εμείς του φέραμε ένα συμβολικό δώρο, ένα κεραμικό από την Νίκαια. Του ευχήθηκα για τα εγγόνια του. Είχα στη τσέπη μου κάτι σταυρουδάκια και άλλα φυλαχτά που τα έστειλα στα εγγόνια του. Μας ρώτησε αν θέλουμε καφέ, είπαμε όχι. Εγώ χάρηκα και αισθάνθηκα υπερηφάνεια ότι στο Οβάλ Γραφείο την ώρα που γινόταν αυτή η επίσημη συνάντηση ήταν τρεις με τέσσερις ομογενείς Ελληνοαμερικανοί, οι οποίοι ανέβηκαν τόσο ψηλά ώστε να είναι μέσα στον Λευκό Οίκο. Καμάρωσα στο πρόσωπο τους την ομογένεια της Αμερικής. Ο αντιπρόεδρος που είναι, όπως ξέρουμε όλοι, πιστός καθολικός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα του Πατριαρχείου, για τα εκκλησιαστικά θέματα, και είπε κάποια στιγμή στον πρόεδρο Τραμπ, ότι η Ρώμη και η Κωνσταντινούπολη είναι τα δύο μεγάλα χριστιανικά κέντρα, τα δύο μεγάλα κέντρα της Χριστιανοσύνης εν το συνόλω της.

»Είπαμε ότι είμαστε πολύ λίγοι οι εναπομείναντες Χριστιανοί. Όχι μόνο εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι, αλλά όλοι οι Χριστιανοί που ζουν στην Τουρκία. Είναι ίσως γύρω στο 1% του πληθυσμού της χώρας, ο οποίος πληθυσμός ανέρχεται στα 84 περίπου εκατομμύρια. Είμαστε μία σταγόνα στον ωκεανό. Είπα τις δυσκολίες που περάσαμε και ότι παρόλες αυτές τις δυσκολίες με τη χάρη του Θεού, υφιστάμεθα. Υπάρχουμε, συνεχίζουμε την παράδοσή μας, την ιστορία μας και την χριστιανική μαρτυρία που δίνουμε στη χώρα που ζούμε, ότι είμαστε εκεί 1.700 χρόνια και ότι ελπίζουμε να είμαστε εις το διηνεκές» πρόσθεσε.

»Τον ευχαρίστησα για το ενδιαφέρον του για την ειρήνη στην Ουκρανία και του εξήγησα ότι το Πατριαρχείο μας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κατάσταση στην Ουκρανία, και την πολιτική και την εκκλησιαστική. Και ανέφερα ότι δώσαμε το αυτοκέφαλο πριν από έξι χρόνια περίπου στην Εκκλησία της Ουκρανίας. Μας το είχαν ζητήσει κατ' επανάληψη. Πειστήκαμε ότι ήταν δικαίωμά τους να έχουν αυτή την εκκλησιαστική ανεξαρτησία από την Μόσχα, η οποία όπως ξέρουμε όλοι απεδείχθη ότι είναι εχθρός του ουκρανικού λαού και τους δώσαμε την δυνατότητα να ζήσουν ανεξάρτητα από το κέντρο της Μόσχας, που επί δεκαετίες τους καταπίεζε. Η Μόσχα με μία λέξη είναι εχθρός της Ουκρανίας και βλέπουμε ότι αυτή η εχθρότητα κορυφώθηκε με τον πόλεμο που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 και δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με χιλιάδες θυμάτων εκατέρωθεν.

»Επίσης, του ανέφερα τη θλιβερά κατάσταση των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, ότι λιγοστεύει ο πληθυσμός των Χριστιανών, εκεί όπου ήταν κάποτε το λίκνο του Χριστιανισμού στη Μέση Ανατολή και στους Αγίους Τόπους. Πριν από χρόνια ήμουν στα Ιεροσόλυμα και επισκέφθηκα μεταξύ άλλων και τον Λατίνο Πατριάρχη των Ιεροσόλυμων, ο οποίος μου είπε, διεκτραγωδώντας την κατάσταση του Χριστιανισμού στους Αγίους Τόπους, ότι αν συνεχιστεί αυτή η έξοδος και τα επόμενα χρόνια, στο τέλος, όλα τα προσκυνήματα του Χριστιανισμού θα μετατραπούν σε μουσεία γιατί δεν θα υπάρχουν Χριστιανοί. Ανέφερα, λοιπόν, την περίπτωση του Χριστιανισμού στη Μέση Ανατολή και τον παρακάλεσα να δείξει τη στοργή και το ενδιαφέρον του.

»Για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και την επαναλειτουργία της, φαίνεται ότι ήξερε το πρόβλημα. Από την πλευρά μας, είπαμε ότι από πέρσι με πρωτοβουλία του προέδρου Ερντογάν, άρχισε ένας διάλογος μεταξύ Πατριαρχείου και τουρκικής κυβερνήσεως. Ο πρόεδρος Ερντογάν ανέθεσε στον υπουργό Παιδείας να επισκεφθεί τη Χάλκη και να συναντήσει τους αρμοδίους του Πατριαρχείου εκεί και έτσι ξεκίνησε ένας διάλογος, τον οποίο θέλουμε να επισπεύσουμε όσο μπορούμε, ώστε τον Σεπτέμβριο του 2026 να μπορέσουμε να δεχθούμε τους πρώτους μαθητές».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:04ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνικό «επακούμβησης» στη Νότια Σινική Θάλασσα: Φιλιππινέζικο σκάφος εμβόλισε κινεζικό - Βίντεο

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Εντός Ύλης - Βαγγέλης Αυγουλάς: Βλέποντας τη ζωή… με άλλα μάτια

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Μία στεφανιογραφία, δύο στεντ… προλάβαμε»

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άκης Σκέρτσος: «H χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι»

12:45LIFESTYLE

«Ναυάγησε» η συνεργασία Σεφερλή με ΣΚΑΪ – Τι συνέβη

12:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Σέντρα στη League Phase με το Ηλιούπολη - Βόλος - Όλο το πρόγραμμα της πρεμιέρας

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος«: Οδηγός ταξί επιτέθηκε σε συνάδελφό του με μαχαίρι για μια κούρσα

12:31LIFESTYLE

Margot Robbie: Μαγνήτισε τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί με φόρεμα Mugler εμπνευσμένο από τα 90s

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Μεσογείων: Πεζός παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Reuters: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να δώσουν «μάχη» με την Κίνα για το λιμάνι του Πειραιά

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη μουσική βραδιά στο Ηρώδειο από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

12:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τρομερό - Ο Αμπιντάλ διέψευσε τον… θάνατό του - «Είμαι καλά, είμαι ζωντανός»

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Βασίλισσες των μυρμηγκιών γεννούν αυγά.. από δύο είδη - Η ανακάλυψη που αλλάζει τη βιολογία

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός πάνω από το γήπεδο γκολφ του Τραμπ: Αεροπλάνα παραβίασαν την απαγόρευση ενώ ο πρόεδρος ήταν εκεί - Σηκώθηκαν μαχητικά

12:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Χαρδαλιάς από Ελληνικό - Αργυρούπολη: «Δίνουμε οριστικό τέλος στις αναβολές, μετατρέπουμε τις εξαγγελίες σε απτά έργα»

12:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Δεν θα γίνουν μαθήματα στις 26 Σεπτεμβρίου - Με... φόρμες οι μαθητές

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Δημοκρατία ο Ανδρέας Λοβέρδος: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα»

11:53TRAVEL

Το νησί στο Αιγαίο με τα 1.000 άσπρα ξωκλήσια και το αποθεωτικό ρεπορτάζ στο Associated Press

11:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

The Chios Festival 2025: Με την αύρα του χθες, στον πολιτισμό του αύριο

11:43ΥΓΕΙΑ

Η σύγχρονη προσέγγιση στο λεμφοίδημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:11ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου»: Η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές και μηνύματα μίσους από Τούρκους

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Δημοκρατία ο Ανδρέας Λοβέρδος: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα»

10:08LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή, το αποτέλεσμα είναι χωρίς ουσίες»

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Μεσογείων: Πεζός παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Μία στεφανιογραφία, δύο στεντ… προλάβαμε»

11:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εντυπωσιακές εικόνες από αντικείμενα που βρέθηκαν στο ναυάγιο του Βρετανικού, αδελφού πλοίου του Τιτανικού που βυθίστηκε στην Κέα πριν 109 χρόνια

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτώθηκε σε άλμα στις Άλπεις σε ζωντανή μετάδοση - Βίντεο

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Γαύδο - Λουόμενοι απωθούν πλοιάριο - Βίντεο

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

06:04ΕΛΛΑΔΑ

«Κάναμε λάθος, έπρεπε να πάτε στη Λέρο, όχι στην Τήλο»: Αναπληρωτής εκπαιδευτικός αφηγείται την περιπέτειά του πριν τον Αγιασμό

07:33ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» στην υπόθεση της Μαντλίν Μακάν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία από κύκλωμα παιδεραστίας»

11:15LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Απάντησε δημόσια στις φήμες περί εγκυμοσύνης

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Η παγίδα της Τουρκίας στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: Στήνει νέο «Άξονα του Κακού» - Πώς θα αντιδράσει η Αθήνα;

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας χάθηκε στα Ιμαλάια για 9 ημέρες ενώ έκανε πεζοπορία - Ο απίστευτος τρόπος διάσωσής του

13:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες στο live του - «Φύγετε από εδώ τώρα»

12:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Δεν θα γίνουν μαθήματα στις 26 Σεπτεμβρίου - Με... φόρμες οι μαθητές

11:53TRAVEL

Το νησί στο Αιγαίο με τα 1.000 άσπρα ξωκλήσια και το αποθεωτικό ρεπορτάζ στο Associated Press

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Η Γάζα καίγεται, χτυπάμε τους τρομοκράτες με σιδηρά πυγμή» - Φόβοι οτι οι όμηροι θα γίνουν «ανθρώπινες ασπίδες»

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε το έκτο θύμα του «Τζακ του Αντεροβγάλτη» - Είναι αυτός ο διαβόητος φονιάς;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ