Νεκρός σε τροχαίο ο συνθέτης Γκάι Μουν - Γνωστός για τη μουσική του σε σειρές του Nickelodeon

Σε τροχαίο δυστύχημα έχασε τη ζωή του την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου ο βραβευμένος μουσικός συνθέτης Γκάι Μουν, σε ηλικία 63 ετών, στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, ο Μουν ταξίδευε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή της κομητείας, όταν ενεπλάκη σε τροχαία σύγκρουση, με αποτέλεσμα να υποκύψει στα τραύματά του.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η οικογένειά του μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Ο Γκάι Μουν, υπήρξε δημιουργός πολλών γνωστών μουσικών θεμάτων σε σειρές animation, κυρίως για το κανάλι Nickelodeon. Η μουσική του ακούγεται, μεταξύ άλλων, στις σειρές «Οι Δύο Φανταστικοί Γονείς» (The Fairly OddParents), «Danny Phantom», στην εφηβική σειρά «Big Time Rush», «Johhny Bravo», καθώς και σε πολλά από τα επεισόδια του «Μπομπ Σφουγγαράκη» - με το soundtrack «Batmania A».

Ο Μουν γεννήθηκε στο Ουισκόνσιν το 1962 και σπούδασε μουσική στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, πριν μετακομίσει στην Καλιφόρνια, όπου και ανέπτυξε τη μακρόχρονη καριέρα του.

Υπήρξε τέσσερις φορές υποψήφιος για Βραβείο Έμμι στην κατηγορία «Καλύτερη Μουσική και Στίχοι» την περίοδο 2002–2004 για τη σειρά «Οι Δύο Φανταστικοί Γονείς».

O Μουν είχε συνθέσει τη μοσυική σε περισσότερα από 70 έργα σε διάστημα τεσσάρων δεκαετιών, καλύπτοντας κινηματογράφο, τηλεοπτικές σειρές, τηλεταινίες και μικρού μήκους έργα.

https://www.instagram.com/p/DTWajEJgJrT/

Πολλοί συνάδελφοί του έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν μέσω των social media. Μεταξύ άλλων, ηθοποιοί από σειρές του Nickelodeon έγραψαν συγκινητικά μηνύματα, όπως: «Αυτό είναι αποκαρδιωτικό» και «Δεν έχω λόγια. Ο Γκάι ήταν φίλος, αδερφός, ήταν οικογένεια».

Η οικογένειά του ανακοίνωσε πως προγραμματίζει εκδήλωση για τον εορτασμό της ζωής του στο Λος Άντζελες, ανήμερα των γενεθλίων του, στις 7 Φεβρουαρίου, καθώς και μία ακόμη τελετή στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ουισκόνσιν.

Guy Moon has sadly passed away.



The composer behind The Fairly OddParents, Danny Phantom, Johnny Bravo, Big Time Rush and many more. pic.twitter.com/xIM1nMYK5H — Cartoon Base (@TheCartoonBase) January 10, 2026

Διαβάστε επίσης