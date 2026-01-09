Καλιφόρνια: Τεράστια μαύρη αρκούδα έμενε στο υπόγειο σπιτιού για περισσότερο από έναν μήνα

Μια αρκούδα βρίσκεται μέσα σε ένα υπόγειο κάτω από ένα σπίτι στην Altadena της Καλιφόρνιας, 1 Δεκεμβρίου 2025.

Μια τεράστια μαύρη αρκούδα που είχε βρει καταφύγιο στο υπόγειο ενός σπιτιού στην περιοχή του Λος Άντζελες τελικά απομακρύνθηκε από τις αρμόδιες Αρχές, αφού είχε γίνει «κάτοικος» για περισσότερο από ένα μήνα.

Ο Κεν Τζόνσον, ιδιοκτήτης του σπιτιού στην Αλταντίνα της κομητείας του Λος Άντζελες, είπε ότι το ζώο άρχισε να φωλιάζει κάτω από το σπίτι του λίγες ημέρες πριν την Ημέρα των Ευχαριστιών, χαλώντας σωλήνες αερίου και ρίχνοντας τούβλα από το εξωτερικό του σπιτιού, καθώς μετακινούταν. Βίντεο από κλειστό κύκλωμα καμερών έδειξε την αρκούδα να σκίζει εύκολα τα προστατευτικά δίχτυα που είχαν τοποθετηθεί έξω από το υπόγειο και να μπαίνει στο εσωτερικό μέσα από ένα μικρό άνοιγμα.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη του Τζόνσον την Παρασκευή με το Associated Press, εξήγησε ότι αρχικά ζήτησε βοήθεια από τις κρατικές Αρχές, αλλά οι προσπάθειες τους αποδείχθηκαν «άκαρπες». Έτσι, απευθύνθηκε στην BEAR League, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα την Καλιφόρνια, η οποία ειδικεύεται στο «να ζει κανείς σε αρμονία με τις αρκούδες».

Ως εκ θαύματος, η αρκούδα βγήκε από την κρυψώνα της περίπου 20 λεπτά μετά την άφιξη των μελών της ομάδας, είπε ο Τζόνσον.

The 550lb bear known as Yellow 2120 has finally left his Altadena "rental" after living under a Southern Californian home kitchen since Thanksgiving. The standoff ended after The BEAR League used paintballs and a volunteer to flush him out, but it's unclear where the bear went.… pic.twitter.com/fnUN3LIny7 — ABC7 News (@abc7newsbayarea) January 9, 2026

Σε ανάρτηση της στα social media, η οργάνωση είπε ότι ένα από τα πιο έμπειρα μέλη της σύρθηκε κάτω από το σπίτι και βρέθηκε πίσω από την αρκούδα — η οποία εκτιμάται ότι ζυγίζει πάνω 220 κιλά — για να ενθαρρύνει το ζώο να φύγει.

Η οργάνωση δήλωσε ότι τοποθέτησε ένα χαλάκι εισόδου, το οποίο προκαλεί ηλεκτροσόκ σε αρκούδες και άλλα ζώα που το πατούν. Και πράγματι, η αρκούδα επέστρεψε στο σπίτι, πάτησε το χαλάκι και στη συνέχεια έτρεξε να ξεφύγει αφού έπαθε ηλεκτροσόκ.

A 550-pound black bear that had been living under Ken Johnson’s Altadena home for over a month has finally been removed, thanks to the BEAR League, a Lake Tahoe-based nonprofit. State wildlife officials had tried paintball guns, air horns, and other tactics without success, but… pic.twitter.com/2ii2SYmCnC — Complex (@Complex) January 9, 2026

Ο Τζόνσον είπε ότι το ζώο προκάλεσε ζημιές χιλιάδων δολαρίων, κάτι που ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπίσει, επειδή έχασε τη δουλειά του μετά την φονική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή πέρυσι. Η αρκούδα κατέστρεψε τους αγωγούς κάτω από το σπίτι και χάλασε τους σωλήνες φυσικού αερίου, εξήγησε ο ίδιος.