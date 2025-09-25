 Tylor Chase: Από παιδί θαύμα του Nickelodeon, άστεγος στην Καλιφόρνια

Η μητέρα του ζήτησε να σταματήσει η συγκέντρωση χρημάτων, υποστηρίζοντας πως ο πρώην έφηβος σταρ χρειάζεται ιατρική φροντίδα

 Tylor Chase: Από παιδί θαύμα του Nickelodeon, άστεγος στην Καλιφόρνια
Ανησυχία και θλίψη η εικόνα ενός από τους πρωταγωνιστές στην εφηβική σειρά του Nickelodeon, Ned's Middle School Survival Guide.

ΟTylor Chase, ο οποίος πρωταγωνίστησε ως Martin Qwerly, σόκαρε τους θαυμαστές του, όταν μετά από αρκετά χρόνια μακριά από τις κάμερες, ένα βίντεο στο TikTok έγινε viral στο οποίο ο ηθοποιός προφανώς ζούσε στους δρόμους του Ρίβερσαϊντ της Καλιφόρνια.

Η ιστορία ξεκίνησε όταν ο χρήστης του TikTok @lethallalli ισχυρίστηκε ότι αναγνώρισε τον Chase δημόσια. Στο βίντεό του, ο 36χρονος ηθοποιός εμφανίζεται με γενειάδα, φθαρμένα ρούχα και αισθητά αδυνατισμένος. Συστήθηκε λέγοντας «Γεια σας, είμαι ο Tyler Chase και είμαι μέλος ενός χριστιανικού κινήματος υποκριτικής», μια δήλωση που προβλημάτισε τους χρήστες.

Η influencer εξήγησε ότι έβλεπε τον Chase συχνά, κάτι που την παρακίνησε να ξεκινήσει μια καμπάνια GoFundMe για να καλύψει τις βασικές ανάγκες του ηθοποιού και να τον βοηθήσει να ξεπεράσει την κατάστασή του. Τις πρώτες μέρες, η πρωτοβουλία έλαβε ισχυρή υποστήριξη, ωστόσο λίγο αργότερα η δημιουργός εξήγησε ότι είχε χάσει την επαφή με τον πρώην έφηβο σταρ και δεν μπορούσε να τον βρει ξανά.

Μέχρι στιγμής, κανένας εκπρόσωπος ή μάνατζερ του ηθοποιού δεν έχει εμφανιστεί για να απαντήσει σε ερωτήσεις του αμερικανικού τύπου.

Μία γυναίκα, ωστόσο ισχυριζόμενη πως είναι η μητέρα του, έγραψε στον λογαριασμό του TikToker.

tailor1.jpg

Η φερόμενη μητέρα του Chase ευχαρίστησε την καμπάνια, αλλά ζήτησε συγκεκριμένα να μην δοθούν χρήματα στον γιο της.

«Εκτιμώ την προσπάθεια. Αλλά τα χρήματα δεν θα τον ωφελήσουν καθόλου», είπε.

Η γυναίκα είπε ότι η ίδια είχε προσπαθήσει να τον στηρίξει οικονομικά στο παρελθόν, αγοράζοντάς του μάλιστα τηλέφωνα για να κρατάει επαφή, αλλά όλες αυτές οι προσπάθειες αποδείχθηκαν μάταιες αφού «τα χάνει σε μία ή δύο μέρες».

«Δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνος του τα χρήματα ή τα φάρμακά του». Πρόσθεσε, «Δεν είναι καλός στη διαχείριση χρημάτων, και ακόμη και αυτό θα μπορούσε να τον κάνει να τραυματιστεί. Εκτιμώ που προσπαθείτε να τον βοηθήσετε. Είναι καλό αγόρι. Αλλά αυτό που χρειάζεται είναι ιατρική φροντίδα».

Σε απάντηση σε αυτό το αίτημα, η σελίδα GoFundMe ανεστάλη και η TikToker ενημέρωσε τους ακολούθους της ότι δεν θα δέχεται πλέον δωρεές, αν και ανέφερε ότι μπορεί να συναντηθεί με τη μητέρα του ηθοποιού για να παραδώσει τα χρήματα που έχουν ήδη συγκεντρωθεί.

Η καριέρα του Τάιλερ Τσέις

Ο Τάιλορ Τσέις γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1989 στην Αριζόνα και έγινε δημοφιλής με τον ρόλο του στην εφηβική κωμωδία του Nickelodeon με πρωταγωνιστή τον Ντέβον Βερκχάιζερ. Ο χαρακτήρας του, ο Μάρτιν Κουέρλι , ήταν ένας μαθητής γνωστός για το ότι «μιλούσε πολύ».

Εκτός από τον ρόλο του στο Ned's School Survival Guide , ο Chase είχε ρόλους σε αρκετές άλλες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές. Αυτές περιλάμβαναν μια εμφάνιση στο Everybody Hates Chris , την ταινία Good Time Max (2007) και τη φωνή του στον χαρακτήρα Hank Newbern στο βιντεοπαιχνίδι LA Noire (2011).

Το 2014, ξεκίνησε ένα κανάλι στο YouTube όπου μοιραζόταν ποιήματα και παραστάσεις. Οι ενημερώσεις της ήταν σποραδικές μέχρι που σταμάτησε να δημοσιεύει τον Οκτώβριο του 2021. Έκτοτε, παρέμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

