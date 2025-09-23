Εμφανώς καταβεβλημένος ο πρωταγωνιστής του Dawson’s Creek σε reunion της σειράς

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ (James Van Der Beek), πρωταγωνιστής του Dawson's Creek έκανε μία εμφάνιση έκπληξη στο reunion της σειράς που τον έκανε γνωστό παγκοσμίως. Ο ηθοποιός παρουσιάστηκε σε βίντεο που είχε εγγραφεί τις προηγούμενες ημέρες, δείχνοντας εμφανώς καταβεβλημένος καθώς πάσχει από καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο ηθοποιός διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου πέρυσι και επρόκειτο να παραστεί και να συμμετέχει στη φιλανθρωπική εκδήλωση για την επανένωση της σειράς Dawson’s Creek τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου. Παρόλο που ο 48χρονος Van Der Beek δεν μπόρεσε να παραστεί προσωπικά στην εκδήλωση που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη, εμφανίστηκε μέσω βίντεο που προβλήθηκε στη σκηνή.

Στο μήνυμά του, ευχαρίστησε το κοινό και παρουσίασε τον Lin Manuel Miranda ως αντικαταστάτη του στην ειδική εκδήλωση.

«Ανυπομονούσα για αυτή τη βραδιά μήνες ολόκληρους, από τη στιγμή που η αγαπημένη μου Michelle Williams μου είπε ότι θα την οργανώσει», ανέφερε ο Van Der Beek. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν είμαι εκεί και ότι δεν θα δω από κοντά τους συμπρωταγωνιστές μου και την υπέροχη ομάδα μας».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Θέλω να ευχαριστήσω κάθε έναν στον χώρο για την παρουσία του από το καστ μέχρι το τεχνικό προσωπικό και όλους όσοι συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο. Είστε οι καλύτεροι οπαδοί του κόσμου».

Ο ηθοποιός εξήγησε επίσης πως, λόγω της κατάστασής του, χρειάστηκε να βρεθεί αντικαταστάτης που δεν είχε ξαναπαίξει στη σειρά και παρουσίασε τον Miranda, σχολιάζοντας με χιούμορ πως τα παιδιά του θα θεωρούσαν αυτή την επιλογή «βελτίωση».

Όπως μεταδίδει το People.com, μια μέρα πριν την εκδήλωση, σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Van Der Beek αποκάλυψε ότι είχε προσβληθεί από δύο ιογενείς λοιμώξεις στο στομάχι, κάτι που τον ανάγκασε να αποχωρήσει, αλλά διαβεβαίωσε ότι ο Miranda θα τον αντικαταστήσει.

Η σύζυγός του, Kimberly, τόνισε πως θα παρευρεθεί μαζί με τα παιδιά τους, καθώς ήταν σημαντικό για τον James να τους έχει κοντά του. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Kimberly και τα παιδιά τραγούδησαν μαζί με το καστ το «I Don’t Want To Wait» της Paula Cole, το θεματικό τραγούδι της σειράς.

Στο reunion στο Richard Rodgers Theatre παραβρέθηκε το καστ της δημοφιλούς σειράς, όπως οι Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp και άλλοι, για μια ζωντανή ανάγνωση του πρώτου επεισοδίου, με σκοπό τη στήριξη του οργανισμού F Cancer και του ίδιου του Van Der Beek, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο σταδίου 3 πέρυσι.

Ο Van Der Beek έχει μοιραστεί ανοιχτά την εμπειρία του με τον καρκίνο μετά την ανακοίνωση της διάγνωσής του τον Νοέμβριο του 2024, δηλώνοντας πως, παρά τις δυσκολίες, αισθάνεται ευγνωμοσύνη για την οικογένειά του και τη ζωή του γενικότερα. «Τα θαύματα συμβαίνουν και συμβαίνουν συχνά», είχε δηλώσει, προσθέτοντας συμβουλές για όσους αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις: «Να είστε επιεικείς με τον εαυτό σας. Μπορείτε να τα καταφέρετε».