Έφηβος διαγνώστηκε με σπάνιο καρκίνο χάρη... στον κομμωτή του

Ο έφηβος ξεκίνησε χημειοθεραπείες και μήνες μετά επισκέφθηκε τον κομμωτή του με τη στιγμή να είναι βαθιά συγκινητική

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Ένας κομμωτής από την Τουρκία έγινε ο απρόσμενος ήρωας ενός εφήβου στην Αγγλία, όταν με την παρατηρητικότητά του εντόπισε έναν καρκινικό όγκο στον λαιμό του πελάτη του, σώζοντας τελικά τη ζωή του.

Ο 17χρονος Όουεν Νόργκροουβ από το Σρόπσαϊρ της Αγγλίας, επισκέφθηκε τον Τούρκο κομμωτή, Φιράτ Νταβούτογλου, για το καθιερωμένο κούρεμά του. Κατά τη διάρκεια της περιποίησης, ο Φιράτ παρατήρησε ένα μικρό εξόγκωμα στον λαιμό του εφήβου και του συνέστησε να το ελέγξει αμέσως.

Ο Όουεν ακολούθησε τη συμβουλή του κομμωτή του. Ο γιατρός του τον παρέπεμψε σε ειδικό, ο οποίος, έπειτα από μια σειρά εξετάσεων, διέγνωσε στον 17χρονο λέμφωμα Hodgkin, έναν σπάνιο καρκίνο που αναπτύσσεται στο λεμφικό σύστημα.

Η διάγνωση έγινε τον Ιανουάριο και ο Όουεν ξεκίνησε αμέσως χημειοθεραπεία. Η μητέρα του, Χέιλι, δήλωσε ότι η παρατηρητικότητα του Φιράτ ήταν καθοριστικής σημασίας για την έγκαιρη διάγνωση και τη γρήγορη έναρξη της θεραπείας. «Αμέσως μόλις το είδαμε, άρχισε να μεγαλώνει», δήλωσε.

Από την απελπισία, στην ελπίδα

Έπειτα από πέντε μήνες θεραπείας, ο Όουεν βρίσκεται σε ύφεση. Η μητέρα του εξήρε τη δύναμη του εφήβου, λέγοντας: «Δεν περιμένεις καρκίνο σε αυτή την ηλικία. Ήταν σοκ για όλους μας. Αλλά όλοι συσπειρωθήκαμε και είχαμε ένα ισχυρό δίκτυο υποστήριξης. Λόγω της ηλικίας του και της αντοχής του, το σώμα του ανταποκρίθηκε».

Ο Όουεν, αφού πλέον η υγεία του έχει αποκατασταθεί, συναντήθηκε ξανά με τον κομμωτή του για να τον ευχαριστήσει. «Είμαι πραγματικά ευγνώμων που ο κομμωτής παρατήρησε το εξόγκωμα», δήλωσε ο ίδιος.

Από την πλευρά του, ο Φιράτ Νταβούτογλου, δήλωσε βαθιά συγκινημένος από την εξέλιξη της ιστορίας. Όταν ο Όουεν τον επισκέφθηκε ξανά, πέντε μήνες μετά, ο κομμωτής αρχικά δεν τον αναγνώρισε, καθώς είχε χάσει τα μαλλιά του από τη χημειοθεραπεία.

«Ήταν όλα πολύ συγκινητικά», είπε ο Φιράτ, προσθέτοντας: «Ελπίζω να έχει μια μακριά και υγιή ζωή και να μην ξαναδεί νοσοκομεία και γιατρούς».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

