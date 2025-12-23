Τουρκία: Σάλος με παρέες ανηλίκων που κοροϊδεύουν την ισλαμική προσευχή – Δείτε βίντεο

Μία σκανδαλώδης τάση στο TikTok που έχει εξαπλωθεί πρόσφατα στην Τουρκία, δείχνει παρέες ανήλικων παιδιών να σατιρίζουν τη Namaz, την καθημερινή προσευχή των μουσουλμάνων.

Σε βίντεο που μιμούνται τον «θάνατο στην προσευχή», ομάδες 5 – 7 ατόμων φαίνονται να σχηματίζουν συναθροίσεις σε δημόσιους χώρους, χλευάζοντας την προσευχή. Μάλιστα, ένα από τα βίντεο που γυρίστηκε σε τάξη σχολείου, έχει προκαλέσει «θύελλα» αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα λόγω του προσβλητικού του χαρακτήρα.

Namazla dalga geçme olayı akım haline geldi. Peş peşe videolar geliyor.



Bu hadsizler hangi kavmin çocukları ?



Bu kadar özgürlük fazla

Gereken yapılmalıdır ! pic.twitter.com/Gx5WeQiilW — Furkan (@EzelBayraktarIO) December 22, 2025

Μεταξύ πολλών άλλων, ένας από τους ανθρώπους που αντέδρασαν στις εικόνες, ήταν ο Οκτάι Σαράλ, επικεφαλής σύμβουλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η κοροϊδία των μουσουλμάνων που συναντούν τον Κύριό τους μέσω της προσευχής δεν είναι ούτε ελευθερία έκφρασης, ούτε χιούμορ. Πρόκειται για σαφή πράξη αυθάδειας και προσβολή της πίστης εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτή η συμπεριφορά χαμηλού επιπέδου, που επιχειρεί να δημιουργήσει ένταση στην κοινωνία και να προκαλέσει προκλήσεις μέσω ιερών αξιών, είναι απαράδεκτη. Ο σεβασμός των πεποιθήσεων είναι η ελάχιστη προϋπόθεση για να ζούμε μαζί. Αυτή η χώρα δεν θα παραμείνει σιωπηλή όταν οι ιερές αξίες της γίνονται αντικείμενο κοροϊδίας», τόνισε μεταξύ άλλων.