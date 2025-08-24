Καρκίνος του μαστού: Τα σημάδια που πρέπει να σας θορυβήσουν – Μην τα αγνοείτε

Ο καρκίνος του μαστού παραμένει μία από τις συχνότερες μορφές καρκίνου στις γυναίκες, με έγκαιρη διάγνωση να παίζει καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Η παρατήρηση αλλαγών στο στήθος και η άμεση ιατρική συμβουλή μπορούν να σώσουν ζωές.

Ποια είναι τα κύρια σημάδια που δεν πρέπει να αγνοείτε:

Όγκος ή σκληρή μάζα στο στήθος ή στη μασχάλη

Οποιοδήποτε νέο εξόγκωμα, σκληρή μάζα ή αλλαγή στο σχήμα του στήθους απαιτεί άμεση εξέταση από γιατρό. Αλλαγές στο δέρμα του μαστού

Ερυθρότητα, τραχύτητα, σημάδια σαν φλοιός πορτοκαλιού ή τοπικό οίδημα μπορεί να αποτελούν πρώιμο σύμπτωμα. Αλλαγές στη θηλή

Ανάστροφη θηλή που εμφανίζεται ξαφνικά, εκκρίσεις (ιδιαίτερα αιματηρές) ή φλεγμονές γύρω από τη θηλή πρέπει να αξιολογηθούν άμεσα. Πόνος ή δυσφορία στο στήθος

Αν και ο πόνος δεν είναι πάντα ένδειξη καρκίνου, η επίμονη ενόχληση ή αίσθημα βάρους στο στήθος δεν πρέπει να παραβλέπεται. Αλλαγές στο σχήμα ή το μέγεθος του μαστού

Ασυμμετρία που εμφανίζεται ξαφνικά ή διαφορά στην υφή του δέρματος μπορεί να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αυτοεξέταση του μαστού και οι τακτικοί προληπτικοί έλεγχοι με μαστογραφία είναι βασικά εργαλεία για την πρώιμη διάγνωση. Αν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω σημάδια, μην διστάσετε να συμβουλευτείτε άμεσα τον γιατρό σας.

Η έγκαιρη αντίδραση μπορεί να κάνει τη διαφορά: η πρόληψη και η ενημέρωση σώζουν ζωές.