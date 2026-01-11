Χιλιάδες πολίτες τίμησαν την Ημέρα χωρίς παντελόνι στο μετρό του Λονδίνου – Δείτε εικόνες

Το Λονδίνο φόρεσε κάτι λιγότερο συμβατικό. Χιλιάδες επιβάτες κατέβαιναν στο Μετρό με παλτά, κασκόλ και παπούτσια, αλλά… χωρίς παντελόνια. Η ετήσια No Trousers Day (σ.σ. Ημέρα Χωρίς Παντελόνι) επέστρεψε σήμερα στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου, «πλημμυρίζοντας» τα βαγόνια με χαμόγελα· άλλοτε γεμάτα καλή διάθεση, άλλοτε αμήχανα.

Όσοι αποφασίσουν να βγάλουν τα παντελόνια τους, καλούνται να συμπεριφέρονται απολύτως φυσιολογικά: Να διαβάζουν εφημερίδα, να κοιτούν το κινητό τους ή να συζητούν για τον καιρό, αγνοώντας πλήρως το γεγονός ότι είναι ημίγυμνοι από τη μέση και κάτω. Αν ερωτηθούν από άλλους επιβάτες γιατί δεν φορούν παντελόνι, η ενδεδειγμένη απάντηση είναι κάτι αδιάφορο, όπως «ζεσταίνομαι λίγο σήμερα» ή «απλώς το ξέχασα».

Σε αντίθεση με άλλες αντίστοιχες εκδηλώσεις, δεν έχει πολιτικό μήνυμα, ούτε αποσκοπεί στη συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς.