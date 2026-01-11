Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 3-0: «Καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο στο ντεμπούτο του Τετέι

Ο Παναθηναϊκός «καθάρισε» με τρία γκολ από το πρώτο ημίχρονο κόντρα στον Πανσερραϊκό, είδε τον Ανδρέα Τετέι να κάνει ντεμπούτο και να δημιουργεί ευκαιρίες και ετοιμάζεται για τα ντέρμπι σε Κύπελλο και Super League.

Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 3-0: «Καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο στο ντεμπούτο του Τετέι
Ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον Πανσερραϊκό με 3-0 στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής της Super League και μπήκε με το... δεξί στο 2026.

Τα γκολ των Τζούρισιτς (4’), Ζαρουρί (πέν. 15’) και Γεντβάι (39’) έκριναν τη νίκη για τους «πράσινους» σε ένα ματς με σημαντικές επιστροφές μετά από καιρό (Πελίστρι, Ρενάτο Σάντσες, Κυριακόπουλος) και ντεμπούτο για τον Ανδρέα Τετέι, που έκανε ένα πολύ «γεμάτο» παιχνίδι, με σημαντικές ευκαιρίες για να σκοράρει.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα και κατάφερε να... απλοποιήσει τα πράγματα απ’ το πρώτο τέταρτο αγώνα. Στο 2’ σε κόρνερ των «πράσινων» ο Ιβάν ανέτρεψε στην περιοχή τον Τουμπά, με τον VAR Βασίλη Φωτιά, να καλεί τον διαιτητή Κωνσταντίνο Κατοίκο, σε on field review. Ο Αθηναίος διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα με τον Τζούριτσιτς να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να σκοράρει με... ριμπάουντ για το 1-0 του Παναθηναϊκού, καθώς ο νεαρός Τσομπανίδης απέκρουσε την εκτέλεση του πέναλτι.

Στο 11’ ο Κατοίκος έδειξε πέναλτι σε ανατροπή του Καλάμπρια απ’ τον Τσαούση την ώρα που ετοιμαζόταν να σουτάρει. Ο Φωτιάς κάλεσε τον διαιτητή σε επανέλεγχο της φάσης, όμως ο Κατοίκος μετά το on field review επέμεινε στην αρχική απόφασή του και έδειξε την εσχάτη των ποινών. Αυτή τη φορά ανέλαβε την εκτέλεση ο Ζαρουρί, που έκανε το 2-0 για το «τριφύλλι» στο 15’.

Στο 26’ από κούρσα του Πελίστρι κι ασίστ στον Ζαρουρί, ο Μαροκινός πλάσαρε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 39’ οι «πράσινοι» έφτασαν στο 3-0 με κεφαλιά του Τιν Γεντβάι, έπειτα από ωραία σέντρα του Ζαρουρί.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ανδρέας Τετέι είχε τρεις σερί μεγάλες ευκαιρίες.

Στο 52’ από σέντρα του Καλάμπρια έπιασε κεφαλιά-ψαράκι που πέρασε άουτ. Στο 56’ το σουτ που επιχείρησε ο διεθνής επιθετικός, σταμάτησε στην «απογείωση» του γκολκίπερ του Πανσερραϊκού που εκτινάχθηκε στο «παραθυράκι» του κι απομάκρυνε σε κόρνερ, ενώ στην εκτέλεση του κόρνερ πήρε κεφαλιά, που έδιωξε ξανά ο Τσομπανίδης εντυπωσιακά.

Στο 71’ ακυρώθηκε γκολ του Ιβάν, διότι ο Καρέλης που έκανε την ασίστ ήταν οφσάιντ, ενώ στο 80’ η κεφαλιά του Μπόκου από καλή θέση έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κώτσιρας, Γεντβάι (86’ Ίνγκασον), Τουμπά, Καλάμπρια, Τσιριβέγια (80’ Σιώπης), Τσέριν, Πελίστρι (66’ Μπόκος), Τζούρισιτς (66’ Ρενάτο Σάντσες), Ζαρουρί (81’ Κυριακόπουλος), Τετέι.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Λύρατζης (59’ Ουαγκέ), Φέλτες, Ομεονγκά (46’ Δοϊρανλής), Τσαούσης, Ντάνκαν, Λιάσος, Νάνελι (46’ Γκελασβίλι), Σοφιανός (59’ Καρέλης), Ντε Μάρκο, Ιβάν (77’ Μασκανάκης).

