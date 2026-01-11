Φον ντερ Λάιεν: «Η Ρωσία πρέπει τώρα να δείξει ότι θέλει ειρήνη στην Ουκρανία»

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε ότι τώρα, εναπόκειται στη Ρωσία να δείξει ότι ενδιαφέρεται για την ειρήνη, αφού το Κίεβο και οι σύμμαχοι συμφώνησαν σε ένα σχέδιο ειρήνης και εγγυήσεις ασφαλείας που θα τεθούν σε ισχύ μετά την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Ακόμη, είπε ότι η πρόταση για το σχέδιο ειρήνης αφορούσε τα 20 σημεία που συζήτησε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη του περασμένου έτους.

Παράλληλα με το σχέδιο, προβλέπονταν ουσιαστικές, ισχυρές και σαφώς καθορισμένες εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Όπως εξήγησε, οι εγγυήσεις ασφαλείας θα στηρίζονται αρχικά στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια εκπαιδευμένες και με εμπειρία σε μάχες. Παράλληλα, θα είναι ευθύνη των Ευρωπαίων να διασφαλίσουν ότι ο ουκρανικός στρατός είναι καλά εξοπλισμένος.

Η δεύτερη γραμμή άμυνας θα είναι η λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων», που περιλαμβάνει 35 κράτη, μεταξύ αυτών οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο Καναδάς, η Μεγάλη Βρετανία, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Τουρκία.

«Ναι, είναι πολύ θετικό που οι Αμερικανοί συμμετέχουν, ειδικά σε θέματα επαλήθευσης και παρακολούθησης, αλλά και παρέχοντας μία “ασπίδα”», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει σχέδια για την οικονομική ευημερία της Ουκρανίας έπειτα από ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός, με προτάσεις που θα περιληφθούν σε ένα επερχόμενο «έγγραφο ευημερίας».

Το έγγραφο θα προσδιορίζει μέτρα τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και για την επόμενη δεκαετία, με στόχο την «τόνωση» της ουκρανικής οικονομίας και την υποστήριξη της ανάκαμψης του πολύπαθου κράτους.

