Ουκρανία: Η Γαλλία θα στείλει 6.000 στρατιώτες - Μεντβέντεφ: Όχι στην πολυεθνική ηλίθιων ηγεμόνων

Μπλακάουτ στην περιοχή του Κιέβου λόγω ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, 100.000 οικογένειες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Εμανουέλ Μακρόν υπογράφουν συμφωνία για πώληση μέχρι 100 Rafale στην Ουκρανία στην αεροπορική βάση Villacoublay κοντά στο Παρίσι

Δύο ημέρες μετά τη σύνοδο κορυφής του Συνασπισμού των Προθύμων, ο Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε κεκλεισμένων των θυρών με όλες τις πολιτικές δυνάμεις που εκπροσωπούνται στο γαλλικό Κοινοβούλιο για να τους παρουσιάσει το σχέδιο ανάπτυξης αρκετών χιλιάδων Γάλλων στρατιωτών στην Ουκρανία, μόλις επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

Σύμφωνα με την Ματίλντ Πάνο, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας France Insoumise, η Γαλλία θα μπορούσε να στείλει «6.000 στρατιώτες» στην Ουκρανία, αναφέρει η Le Monde.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο Γάλλος πρωθυπουργός, η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου και οι πρόεδροι της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας.

Μεντβέντεφ: «Όχι στην πολυεθνική δύναμη των ηλίθιων ηγεμόνων της Ευρώπης»

«Οι ηλίθιοι ηγέτες της Ευρώπης συνεχίζουν να επιδιώκουν πόλεμο στην Ευρώπη». Αυτό έγραψε ο πρώην Ρώσος πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ στο X, επαναλαμβάνοντας την απόρριψη της Μόσχας για την ανάπτυξη της πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία, την οποία αποφάσισε ο συνασπισμός των προθύμων.

«Έχει ειπωθεί χιλιάδες φορές: Η Ρωσία δεν θα δεχτεί ευρωπαϊκά ή ΝΑΤΟϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία, αλλά όχι, ο Μακρόν συνεχίζει να διαδίδει αυτές τις αξιολύπητες ανοησίες», έγραψε ο Μεντβέντεφ. «Λοιπόν, ας έρθουν: αυτό τους περιμένει», κατέληξε, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την χθεσινή επίθεση στο Κίεβο που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε 20 σε βομβαρδισμό που χρησιμοποίησε επίσης έναν υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik.

Ουκρανία: Μπλακάουτ στην περιοχή του Κιέβου λόγω ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, 100.000 οικογένειες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Σχεδόν 98.000 νοικοκυριά σε 212 μεγάλους και μικρούς οικισμούς στην περιοχή του Κιέβου παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Οι τοπικές αρχές, τις οποίες επικαλέστηκαν τα μέσα ενημέρωσης, εξήγησαν ότι οι διακοπές ρεύματος οφείλονται σε ρωσικούς βομβαρδισμούς ενεργειακών υποδομών και ότι οι επισκευές επιβραδύνονται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία προκαλούν περαιτέρω ζημιές.

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα για τη χρήση των πυραύλων Oreshnik

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει τη Δευτέρα κατόπιν αιτήματος της Ουκρανίας, μετά τις μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που σκότωσαν αρκετούς ανθρώπους και τη χρήση από τη Μόσχα του πυραύλου Oreshnik τελευταίας γενιάς. «Η Ρωσία έχει φτάσει σε ένα τρομακτικό επίπεδο εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στις επιθέσεις της εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών στην Ουκρανία», ανέφερε ο Ουκρανός πρέσβης στον ΟΗΕ, Andriy Melnyk, στην επιστολή του με την οποία ζητά τη συνεδρίαση.

