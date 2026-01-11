Ρωσία: Μία γυναίκα νεκρή και τρεις τραυματίας από επίθεση ουκρανικών drones - Βίντεο

Mία γυναίκα σκοτώθηκε και τρεις άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία με drones στη διάρκεια της νύκτας εναντίον της πόλη Βορονέζ, στη νότια Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάντερ Γκούσεφ.

A Ukrainian drone tonight struck a residential building in Voronezh, Russia. pic.twitter.com/poLCi8Q9G2 — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) January 10, 2026

Περισσότερες από 10 πολυκατοικίες, περίπου 10 σπίτια, ένα σχολειό και πολλά κυβερνητικά κτίρια υπέστησαν ζημιές από την επίθεση, πρόσθεσε ο Γκούσεφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ukrainian kamikaze drones strike residential buildings in Voronezh during an evening attack.



The footage was filmed by local residents and published by Ukrainian telegram channels.



Ukrainians, what do you think will happen to you for attacking Voronezh? pic.twitter.com/djBsTlCJZu — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) January 11, 2026

«Η πόλη μας υπέστη μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις με drones από την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», σημείωσε χρησιμοποιώντας τον όρο της Μόσχας για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Ukraine has carried out a large scale Terror Drone attack on the civilians in Voronezh Russia



Ordinary apartment blocks and homes were randomly selected by Zelenskys drones. No military targets. pic.twitter.com/L7cge8qb4h — Chay Bowes (@BowesChay) January 10, 2026

Το πλήρες εύρος της επίθεσης εναντίον της Βορονέζ, που βρίσκεται 470 χιλιόμετρα από τη Μόσχα και περίπου 250 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, δεν είναι προς το παρόν ξεκάθαρο.

