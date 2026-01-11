Σχολεία: Πού θα μείνουν κλειστά λόγω κακοκαιρίας - Σε ποιες περιοχές αλλάζει το ωράριο λειτουργίας

Κλειστά θα μείνουν τα σχολεία αύριο Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου, σε αρκετές περιοχές της χώρας, λόγω κακοκαιρίας 

Newsbomb

Σχολεία: Πού θα μείνουν κλειστά λόγω κακοκαιρίας - Σε ποιες περιοχές αλλάζει το ωράριο λειτουργίας
Αρχείο INTIME NEWS
ΠΑΙΔΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία σε αρκετές περιοχές της χώρας τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι δήμαρχοι και οι δημοτικές αρχές ήδη έλαβαν αποφάσεις για το κλείσιμο σχολικών μονάδων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει και τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία:

  • Στο Δήμο Φλώρινας. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.
  • Στο Δήμο Αμυνταίου. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.
  • Στο Δήμο Πρεσπών. Ο παιδικός σταθμός θα λειτουργήσει κανονικά.
  • Στο Δήμος Αμφίπολης
  • Στο Δήμο Θάσου
  • Στο Δήμο Παγγαίου
  • Στο Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων
  • Στο Δήμο Δομοκού κλειστά θα παραμείνουν τα

Γυμνάσια και τα Λύκεια

  • Στο Δήμο Βισαλτίας τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Μαυροθάλασσας θα είναι κλειστά εξαιτίας της χιονόπτωσης στην περιοχή.
  • Στο Δήμο Αμφίπολης
  • Στο Δήμο Θάσου
  • Στο Δήμο Νέας Ζίχνης
  • Στο Δήμο Άνδρου
  • Στο Δήμο Νευροκοπίου
  • Στο Δήμο Σουφλίου οι σχολικές μονάδες στους οικισμούς του Μεγάλου Δέρειου, της Ρούσσας, του Σιδηροχωρίου και της Σιδηρούς.
  • Στο Δήμο Λαγκαδά κλειστά τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Σοχού, Βερτίσκου και Λαχανά.
  • Στο Δήμο Σιντικής κλειστές θα είναι οι σχολικές μονάδες του Αχλαδοχωρίου.

Αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας:

  • Στο Δήμο Καστοριάς όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς, θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 9:00 π.μ. Οι Παιδικοί, Βρεφικοί Σταθμοί και το ΚΔΑΠ του Δήμου Καστοριάς θα λειτουργήσουν κανονικά.
  • Στο Δήμο Δεσκάτης τα μαθήματα στα σχολεία όλων των βαθμίδων θα ξεκινήσουν μια ώρα αργότερα, λόγω του παγετού.
  • Στο Δήμο Πολυγύρου τα σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε Πολύγυρο, Βραστά, Ταξιάρχη και σε όλα τα χωριά των Δημοτικών Ενοτήτων Ανθεμούντα και Ζερβοχωρίων, θα ανοίξουν αύριο με καθυστέρηση μίας ώρας, δηλαδή στις 9π.μ.
  • Στο Δήμο Νεστορίου όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Νεστορίου θα ανοίξουν στις 9π.μ.
  • Στο Δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας όλα τα σχολεία θα ανοίξουν στις 10:00 π.μ.
  • Στο Δήμο Καρπενησίου όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν από τις 9:00. Οι Παιδικοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά, σύμφωνα με το ωράριό τους.
  • Στο Δήμο Γρεβενών όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γρεβενών, θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους μία ώρα αργότερα, δηλαδή στις 09:15 πμ. Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά.
  • Στο Δήμο Σερβίων όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερβίων θα αρχίσουν τα μαθήματά τους στις 09:15 π.μ., δηλαδή με καθυστέρηση μίας ώρας. Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου θα λειτουργήσουν χωρίς καμία μεταβολή στο ωράριό τους.
  • Στο Δήμο Βελβεντού όλες οι σχολικές μονάδες θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 9 π.μ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:56ΥΓΕΙΑ

Το φυσικό «φάρμακο» που μειώνει την κατάθλιψη – Απλές συνήθειες που φωτίζουν τη ζωή μας

23:55LIFESTYLE

Survivor: Πρεμιέρα με κλάματα, «αρχηγιλίκια» και σαρωτικές αλλαγές

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βίντεο δείχνει δεκάδες πτώματα στοιβαγμένα έξω από το νεκροτομείο Kahrizak

23:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super Cup Ισπανίας: Ματσάρα με θριαμβεύτρια την Μπαρτσελόνα επί της Ρεάλ Μαδρίτης

23:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν - Ίδρυμα Μοχαμάντι: «Μαζικές επιθέσεις με πυροβολισμούς, τουλάχιστον 2.000 νεκροί»

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Μικρού μήκους ταινία για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κρίσεις Αρχιπλοιάρχων Πολεμικού Ναυτικού - Όλα τα ονόματα

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κρίσεις Ταξίαρχων στην Πολεμική Αεροπορία - Ποιοι προάγονται - Όλα τα ονόματα

23:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Η Εθνική ομάδα «ισοπέδωσε» τη Γεωργία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν: «Η Ρωσία πρέπει τώρα να δείξει ότι θέλει ειρήνη στην Ουκρανία»

23:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός κατά Λανουά και ΕΠΟ ενόψει ΠΑΟΚ: «Αν δεν βρουν ελίτ διαιτητή, ας αναβάλουν τον αγώνα»

23:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πού θα μείνουν κλειστά αύριο λόγω κακοκαιρίας - Σε ποιες περιοχές αλλάζει το ωράριο λειτουργίας

23:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Πρώτος ο Ολυμπιακός στο -1 ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, «έπιασε» Βόλο ο Παναθηναϊκός

23:13ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ: Mega τζακ ποτ την προσεχή Τρίτη - Πόσα κέρδισαν οι σημερινοί νικητές

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Χιλιάδες πολίτες τίμησαν την Ημέρα χωρίς παντελόνι στο μετρό του Λονδίνου – Δείτε εικόνες

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Πυκνή χιονόπτωση στην Χαλκιδική: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για επικίνδυνο παγετό

23:02ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Μυστήριος θάνατος στη ρωσική πρεσβεία στη Λευκωσία

23:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 3-0: «Καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο στο ντεμπούτο του Τετέι

22:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ Άρης: «Στεφάν Λανουά έχουμε κουραστεί με τα “εργαλεία” που φέρνεις»

22:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – ΑΕΚ: «Δεν θέλω να ξέρω τι είπαν στο VAR» - Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

20:39ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Κολυδά για «κυκλωνικό στροβιλισμό» από την κεντρική Ευρώπη - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βίντεο δείχνει δεκάδες πτώματα στοιβαγμένα έξω από το νεκροτομείο Kahrizak

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Στα «λευκά» η Στερεά Ελλάδα: Έντονη χιονόπτωση σε Εύβοια και Καρπενήσι - Βίντεο

23:56ΥΓΕΙΑ

Το φυσικό «φάρμακο» που μειώνει την κατάθλιψη – Απλές συνήθειες που φωτίζουν τη ζωή μας

23:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πού θα μείνουν κλειστά αύριο λόγω κακοκαιρίας - Σε ποιες περιοχές αλλάζει το ωράριο λειτουργίας

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 10.500.000 ευρώ

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Φόβος κυριεύει την αρχαιολογική κοινότητα της Κίνας: Κανείς δεν τολμά να ανοίξει σφραγισμένο τάφο 2.200 ετών - Βίντεο

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Στιγμές πανικού σε κατάστημα από το χτύπημα ανεμοστρόβιλου - Βίντεο

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα λόγω της κακοκαιρίας

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

23:55LIFESTYLE

Survivor: Πρεμιέρα με κλάματα, «αρχηγιλίκια» και σαρωτικές αλλαγές

23:02ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Μυστήριος θάνατος στη ρωσική πρεσβεία στη Λευκωσία

23:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν - Ίδρυμα Μοχαμάντι: «Μαζικές επιθέσεις με πυροβολισμούς, τουλάχιστον 2.000 νεκροί»

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλή «ανάσα» για οφειλέτες του ΕΦΚΑ – Πάνω από 2.5 εκατ. κερδισμένοι με τη νέα ρύθμιση

07:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Καρυστιανού σε Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα με καρκίνο σε τελικό στάδιο συγκεντρώνει χρήματα για να στηρίξει τα παιδιά της μετά τον θάνατό της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ