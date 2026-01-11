Σχολεία: Πού θα μείνουν κλειστά λόγω κακοκαιρίας - Σε ποιες περιοχές αλλάζει το ωράριο λειτουργίας

Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία σε αρκετές περιοχές της χώρας τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι δήμαρχοι και οι δημοτικές αρχές ήδη έλαβαν αποφάσεις για το κλείσιμο σχολικών μονάδων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει και τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία:

Στο Δήμο Φλώρινας. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στο Δήμο Αμυνταίου. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στο Δήμο Πρεσπών. Ο παιδικός σταθμός θα λειτουργήσει κανονικά.

Στο Δήμος Αμφίπολης

Στο Δήμο Θάσου

Στο Δήμο Παγγαίου

Στο Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων

Στο Δήμο Δομοκού κλειστά θα παραμείνουν τα

Γυμνάσια και τα Λύκεια

Στο Δήμο Βισαλτίας τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Μαυροθάλασσας θα είναι κλειστά εξαιτίας της χιονόπτωσης στην περιοχή.

Στο Δήμο Αμφίπολης

Στο Δήμο Θάσου

Στο Δήμο Νέας Ζίχνης

Στο Δήμο Άνδρου

Στο Δήμο Νευροκοπίου

Στο Δήμο Σουφλίου οι σχολικές μονάδες στους οικισμούς του Μεγάλου Δέρειου, της Ρούσσας, του Σιδηροχωρίου και της Σιδηρούς.

Στο Δήμο Λαγκαδά κλειστά τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Σοχού, Βερτίσκου και Λαχανά.

Στο Δήμο Σιντικής κλειστές θα είναι οι σχολικές μονάδες του Αχλαδοχωρίου.

Αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας:

Στο Δήμο Καστοριάς όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς, θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 9:00 π.μ. Οι Παιδικοί, Βρεφικοί Σταθμοί και το ΚΔΑΠ του Δήμου Καστοριάς θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στο Δήμο Δεσκάτης τα μαθήματα στα σχολεία όλων των βαθμίδων θα ξεκινήσουν μια ώρα αργότερα, λόγω του παγετού.

Στο Δήμο Πολυγύρου τα σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε Πολύγυρο, Βραστά, Ταξιάρχη και σε όλα τα χωριά των Δημοτικών Ενοτήτων Ανθεμούντα και Ζερβοχωρίων, θα ανοίξουν αύριο με καθυστέρηση μίας ώρας, δηλαδή στις 9π.μ.

Στο Δήμο Νεστορίου όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Νεστορίου θα ανοίξουν στις 9π.μ.

Στο Δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας όλα τα σχολεία θα ανοίξουν στις 10:00 π.μ.

Στο Δήμο Καρπενησίου όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν από τις 9:00. Οι Παιδικοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά, σύμφωνα με το ωράριό τους.

Στο Δήμο Γρεβενών όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γρεβενών, θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους μία ώρα αργότερα, δηλαδή στις 09:15 πμ. Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στο Δήμο Σερβίων όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερβίων θα αρχίσουν τα μαθήματά τους στις 09:15 π.μ., δηλαδή με καθυστέρηση μίας ώρας. Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου θα λειτουργήσουν χωρίς καμία μεταβολή στο ωράριό τους.

Στο Δήμο Βελβεντού όλες οι σχολικές μονάδες θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 9 π.μ.

Διαβάστε επίσης