Η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που μένει έγκυος με εξωσωματική μετά από καρκίνο του ενδομητρίου

Μια 34χρονη από τη Βόρεια Ελλάδα, είναι η πρώτη γυναίκα στη χώρα μας που ετοιμάζεται να γίνει μητέρα με εξωσωματική γονιμοποίηση, αφού πέρασε καρκίνο του ενδομητρίου.

«Η περίπτωσή της αποτελεί την πρώτη αναφορά επιτυχούς εγκυμοσύνης στην Ελλάδα, μετά από ενδοσκοπική συντηρητική χειρουργική θεραπεία καρκίνου ενδομητρίου στην οποία διατηρήθηκε η μήτρα και οι ωοθήκες της ασθενούς. Πρόκειται, ουσιαστικά, για ένα διπλό δώρο ζωής για κάθε γυναίκα που πέρασε τη δοκιμασία της και σηματοδοτεί το μέλλον», τονίζει ο καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας στο ΑΠΘ, Γρηγόριος Γκριμπίζης, ο οποίος είχε την εποπτεία σε κάθε στάδιο του περιστατικού.

Η αντιμετώπιση του καρκίνου

Η 34χρονη ασθενής είχε υποβληθεί σε έλεγχο της ενδομήτριας κοιλότητας με υστεροσκόπηση για πολύποδα του ενδομητρίου από τον καθηγητή κ. Γκριμπίζη, ενώ ήταν σε διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Στην υστεροσκόπηση διαπιστώθηκε εστιακός καρκίνος του ενδομητρίου. Μετά από ενδελεχή εκτίμηση της νόσου από τον καθηγητή και το ογκολογικό συμβούλιο και σύμφωνα με τις πρόσφατες κατευθυντήριες ευρωπαϊκές οδηγίες, κρίθηκε σκόπιμη η αντιμετώπιση της νόσου συντηρητικά με υστεροσκοπική αφαίρεση της βλάβης και φαρμακευτική θεραπεία, ως εναλλακτική της κλασικής θεραπείας με ολική αφαίρεση της μήτρας και ωοθηκών. Η επιλογή αυτή προσέφερε στην ασθενή τη δυνατότητα να γίνει αργότερα μητέρα με τη μεταφορά των ήδη υφιστάμενων γονιμοποιημένων ωαρίων.

Με υστεροσκοπική αφαίρεση των καρκινικών ιστών και φαρμακευτική αγωγή, η βλάβη αντιμετωπίστηκε με επιτυχία. Κατά τον ενδελεχή επανέλεγχο της ενδομήτριας κοιλότητας με υστεροσκόπηση, μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, η νόσος είχε υποστραφεί πλήρως και όλες οι εξετάσεις της ήταν φυσιολογικές.

Η επιτυχής εγκυμοσύνη

Με την υποστήριξη και της οικογένειάς της, η 34χρονη γυναίκα αποφάσισε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, επιδιώκοντας μια εγκυμοσύνη με μεταφορά των ήδη κρυοσυντηρημένων γονιμοποιημένων ωαρίων. Η εξωσωματική γονιμοποίηση που ακολούθησε με την επιμέλεια του κ. Γκριμπίζη και των συνεργατών, ήταν επιτυχής και η κύηση είναι πλέον σε εξέλιξη.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, μέχρι πρόσφατα, η αντιμετώπιση του καρκίνου ενδομητρίου, όπως και των όγκων των γυναικολογικών οργάνων, ήταν ταυτόσημη με αναπαραγωγικό ακρωτηριασμό των ασθενών και τα ζευγάρια είχαν ως μοναδική επιλογή την υιοθεσία. Νέες δυνατότητες άνοιξε η εφαρμογή συντηρητικότερων χειρουργείων, που προέκυψαν από την εξέλιξη στην αντιμετώπιση του καρκίνου των γυναικολογικών οργάνων και του ενδομητρίου ειδικότερα, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νεότερες χειρουργικές τεχνικές, όπως η υστεροσκόπηση, η λαπαροσκοπική και η ρομποτική χειρουργική. Έτσι, ένα μέρος των ασθενών με γυναικολογικό καρκίνο μπορούν να αποκτήσουν δικά τους παιδιά με φυσικό τρόπο ή με εξωσωματική γονιμοποίηση.

Η πρώτη εγκυμοσύνη με εξωσωματική γονιμοποίηση μετά από καρκίνο του ενδομητρίου στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στην κλινική «Γένεσις» στη Θεσσαλονίκη και στη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής «Fertilia» που ανήκουν στον όμιλο της «ΗΜΙΘΕΑ», μέσα από μια καινοτόμα διαδικασία και πολυεπιστημονική συνεργασία, υπό την εποπτεία σε κάθε στάδιο του καθηγητή Γρηγορίου Γκριμπίζη, προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου της κλινικής «Γένεσις» και της «Fertilia». Πρόκειται για εξέλιξη που επισφραγίζει το υψηλό ιατρικό επίπεδο στην Ελλάδα στον τομέα της γυναικολογικής ογκολογίας και της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και, παράλληλα, διαμορφώνει νέα δεδομένα για κάθε γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία που έχει προσβληθεί από ενδομητροειδές καρκίνωμα τύπου Ι.

Διαβάστε επίσης