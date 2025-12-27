Τραγωδία στη Μεσσηνία: Δημοτικός σύμβουλος βρέθηκε απαγχονισμένος

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Μεσσήνης αλλά και ολόκληρη η Μεσσηνία από τον θάνατο του δημοτικού συμβούλου Γιάννη Διονυσόπουλο.

Ο 38χρονος άντρας αγνοείτο από το πρωί της Παρασκευής (26/12). Οι συγγενείς του οι οποίοι τον αναζητούσαν για ώρες κατάφεραν να τον εντοίσουν, δυστυχώς νεκρό, στις 20:20 το βράδυ. Ο άντρας, όπως αναφέρει το messinialive βρέθηκε απαγχονισμένος σε ελαιόδεντρο, σε κτήμα στην περιοχή “Χαλιάδες” στο Πεταλίδι. Κλήθηκαν και έφτασαν άμεσα στο σημείο οι αρχές οι οποίες κατόπιν έρευνας απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο Γιάννης Διονυσόπουλος ήταν εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Μεσσήνης. Η απώλειά του έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και βύθισε στο πένθος την οικογένειά του. Προανάκριση για το τραγικό αυτό περιστατικό διενεργεί το Α.Τ. Μεσσήνης, σημειώνει η patrisnews.com.

Συγκλονισμένο το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: «Προσέφερε με όλες του τις δυνάμεις»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης μετά το θλιβερό άγγελμα του ξαφνικού θανάτου του αγαπητού φίλου, εκλεκτού συνδημότη και εν ενεργεία Δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη Στ. Διονυσόπουλου που στην διάρκεια της μέχρι σήμερα θητείας του υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος την Τοπική Αυτοδιοίκηση και προσέφερε με όλες του τις δυνάμεις για την ανάπτυξη και ευημερία του Δήμου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 27 -12 -2025 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 και εξέδωσε ΟΜΟΦΩΝΑ το ακόλουθο ψήφισμα:

1. Να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους συγγενείς του εκλιπόντος.

2. Να παραστεί ο Δήμαρχος και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία.

3. Η κηδεία του εκλιπόντος να γίνει με δαπάνη του Δήμου.

4. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην μνήμη του εκλιπόντος

5. Να επιδοθεί το παρόν στην οικογένεια του εκλιπόντα, να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό Τύπο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.