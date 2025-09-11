Πρωταγωνιστής κινεζικών δραμάτων σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 5ο όροφο

Στο πένθος βυθίστηκε ο κινεζικός κόσμος του θεάματος μετά τον θάνατο του 37χρονου ηθοποιού και τραγουδιστή, Γιου Μενγκλόνγκ, γνωστού και ως Άλαν Γιου, ο οποίος έπεσε από διαμέρισμα του 5ου ορόφου στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του AsiaOne οι φήμες για τον θάνατό του άρχισαν να κυκλοφορούν το πρωί, όταν ένας παπαράτσι δημοσίευσε στο Weibo (κινεζικό κοινωνικό δίκτυο) ότι ο ηθοποιός των ταινιών Eternal Love (2017) και Go Princess Go (2015) πέθανε αφού έπεσε από ένα κτίριο στην κινεζική πρωτεύουσα.

Η ανάρτηση, η οποία πλέον διαγράφηκε, ανέφερε λεπτομερώς ότι ο ηθοποιός είχε παραστεί σε μια συγκέντρωση στο σπίτι ενός φίλου στις 10 Σεπτεμβρίου, μαζί με πέντε ή έξι άτομα. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, πήγε για ύπνο γύρω στις 2 π.μ. και κλείδωσε το δωμάτιό του.

Οι παπαράτσι ανέφεραν ότι «ώρες αργότερα, γύρω στις έξι το πρωί, οι φίλοι του δεν μπόρεσαν να τον βρουν». Λίγο αργότερα, ένας κάτοικος που έβγαζε βόλτα τον σκύλο του ανακάλυψε το πτώμα στο ισόγειο του κτιρίου και ειδοποίησε την αστυνομία.

Προς το παρόν, οι τοπικές αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, αν και παραμένουν ανοιχτές σε έρευνα.