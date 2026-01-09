Νυμφαίο: Σε χειμέριο λήθαργο στις φωλιές τους οι αρκούδες του Κέντρου Προστασίας Αρκούδας

Σε χειμέριο λήθαργο βρίσκονται -έχοντας αποσυρθεί στις φωλιές τους- οι αρκούδες του Κέντρου Προστασίας του Αρκτούρου στο Νυμφαίο, παρά το ότι δεν υπήρξε χιονόπτωση στην περιοχή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον Αρκτούρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το γεγονός ότι φέτος κυρίως τα θηλυκά (Τασούλα, Ειρήνη, Σάντι, Μίρα, Λουίζα και Τζόρτζια) επέλεξαν να περάσουν τον λήθαργο σε φυσικές φωλιές, ενώ τα αρσενικά προτίμησαν τη ζεστασιά των τεχνητών φωλιών. Μάλιστα, κάποιες από αυτές προχώρησαν σε «επισκευές» παλιών φωλιών, δημιουργώντας στρώμα από φύλλα και κλαδιά, όπως ακριβώς κάνουν οι ελεύθερες αρκούδες στη φύση.

Από τα αξιοσημείωτα της φετινής περιόδου ήταν και οι προσπάθειες της Αλεξάνδρας να κατασκευάσει τη δική της φυσική φωλιά. Αν και τελικά δεν «άντεξε» λόγω… κατασκευαστικών αδυναμιών, μέσα στον Δεκέμβριο είχε δημιουργήσει και μια ιδιότυπη «πολυθρόνα» με φύλλα, που πολλοί επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν όταν τη χρησιμοποιούσε.

Το Κέντρο Προστασίας Αρκούδας θα παραμείνει κλειστό έως την Άνοιξη. Οι επισκέπτες μπορούν να επισκέπτονται το Κέντρο Προστασίας Λύκου & Λύγκα (όλες τις ημέρες εκτός Τετάρτης) και το Κέντρο Ενημέρωσης Αρκούδας στη Νίκειο Σχολή Νυμφαίου, κάθε Σαββατοκύριακο.

Διαβάστε επίσης