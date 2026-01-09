Αύριο το μνημόσυνο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου - Στο Τατόι σύσσωμη η οικογένεια Ντε Γκρες

Η Χρυσή Βαρδινογιάννη και ο Νικόλαος Ντε Γκρες αναμένεται να παραστούν στο μνημόσυνο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, που θα τελεστεί το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως στο Τατόι.

Το Σάββατο συμπληρώνονται τρία χρόνια από τον θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος της ψυχαγωγικής εκπομπής του Alpha «Super Katerina», αναμένεται να δώσουν το παρών στο μνημόσυνο και τα πέντε παιδιά του, η Αλεξία, ο Νικόλαος, ο Παύλος, ο Νικόλαος και η Θεοδώρα Ντε Γκρες.

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι τον Νικόλαο θα συνοδεύσει η σύζυγός του Χρυσή Βαρδινογιάννη ενώ δεν αποκλείεται η Νίνα Φλορ να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να συνοδεύσει τον σύζυγό της Φίλιππο.

Σύμφωνα με τον Alpha, η τελετή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο από τον Μητροπολίτη Ιλίου, Αθηναγόρα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ η Άννα Μαρία έχει επιμεληθεί όλες τις λεπτομέρειες για το μνημόσυνο.

Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος πέθανε στις 10 Ιανουαρίου 2023 στην Αθήνα σε ηλικία 83 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

