Τι απαντά το Netflix στις φήμες για κρυφό επεισόδιο του Stranger Things

Το Netflix έβαλε οριστικό τέλος στις φήμες για «κρυφό» τελευταίο επεισόδιο του Stranger Things, ξεκαθαρίζοντας ότι η σειρά έχει ολοκληρωθεί πλήρως.

Τις τελευταίες ημέρες, μέρος του κοινού είχε αρχίσει να υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα επιπλέον επεισόδιο που δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει, θεωρώντας ότι το φινάλε της σειράς δεν ήταν το πραγματικό τέλος. Οι θεωρίες δεν άργησαν viral στα κοινωνικά δίκτυα, χωρίς να έχουν όμως επίσημη βάση.

Το Netflix ενημέρωσε το bio του επίσημου λογαριασμού του Stranger Things στο Instagram, γράφοντας ότι όλα τα επεισόδια της σειράς είναι πλέον διαθέσιμα. Η κίνηση αυτή αποκλείει το ενδεχόμενο ύπαρξης κάποιου «μυστικού» επεισοδίου που θα κυκλοφορήσει αργότερα.

Παρ’ ότι η βασική σειρά έχει ολοκληρωθεί, το «σύμπαν» του Stranger Things θα συνεχιστεί μέσα από spin–offs. Μεταξύ αυτών βρίσκεται μία animated σειρά που διαδραματίζεται ανάμεσα σε παλαιότερες σεζόν, καθώς και ένα νέο live–action project με εντελώς διαφορετικούς χαρακτήρες.

Επιπλέον, οι δημιουργοί της σειράς, οι Duffer Brothers, έχουν αποσαφηνίσει ότι δεν σκοπεύουν να επιστρέψουν στους αρχικούς χαρακτήρες σε μελλοντική live–action συνέχεια, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο θα υπονόμευε το κλείσιμο της ιστορίας.

Το μόνο που θα κυκλοφορήσει, είναι το One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, τη 12η Ιανουαρίου, που ακολουθεί τους ηθοποιούς και το συνεργείο σε όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων.