Μάντσεστερ Σίτι: Γιατί ο Γκουαρδιόλα άναψε «πράσινο φως» για την απόκτηση του Σεμένιο

Πώς ο Αντουάν Σεμένιο αλλάζει τη Μάντσεστερ Σίτι και γιατί ο Πεπ Γκουαρντιόλα επέμεινε για την απόκτηση του «αστέρα» της Μπόρνμουθ;

Η Μάντσεστερ Σίτι «τάραξε» τα νερά στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, με την απόκτηση του Αντουάν Σεμένιο, του παίκτη – αποκάλυψη της Μπόρνμουθ. Μία επιλογή του Πεπ Γκουαρντιόλα, μία ακόμη «ένεση» ποιότητας στην επίθεση των «πολιτών».

Ύστερα από τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες που επέτρεψαν στην Άρσεναλ να απομακρυνθεί στη βαθμολογία της Πρέμιερ Λιγκ, η ανάγκη για γκολ έγινε απόλυτη προτεραιότητα στο «Έτιχαντ». Οι «πολίτες» ελέγχουν τα παιχνίδια, με υψηλά ποσοστά κατοχής, όμως, παρουσιάζουν ανησυχητική επιθετική αδυναμία πέρα από τις συνήθεις εμφανίσεις του Νορβηγού «αστέρα», Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ενώ ο Χάαλαντ καταγράφει εντυπωσιακά νούμερα, η υπόλοιπη επιθετική γραμμή δείχνει ανησυχητική αστοχία στις κρίσιμες στιγμές. Οι Σαβίνιο και Όσκαρ Μπομπ δεν έχουν καταφέρει να σκοράρουν στις εγχώριες διοργανώσεις, ενώ, οι Ραγιάν Σερκί και Ζερεμί Ντοκού παραμένουν, επίσης, σε χαμηλά στάνταρ επίδοσης. Αντίστοιχα και ο Ομάρ Μαρμούς, ο οποίος αγωνίζεται στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής με την Αίγυπτο, δεν έχει προσφέρει τα προσδοκώμενα.

Η Μάντσεστερ Σίτι χρειαζόταν έναν «εκρηκτικό» ποδοσφαιριστή που να συνδυάζει ντρίμπλα και γκολ. Ο Αντουάν Σεμένιο έρχεται με το «διαπιστευτήριο» των 10 τερμάτων με την Μπόρνμουθ, αποδεικνύοντας ότι αποτελεί συνεχή κίνδυνο στην αντίπαλη περιοχή και γύρω από αυτήν. Η σωματική του δύναμη, η οξυδέρκεια και η ευελιξία του, τον καθιστούν ιδανικό για το σύστημα του Γκουαρντιόλα.

Ως πολυθεσίτης, «ανοίγει» τον δρόμο για νέες τακτικές προσεγγίσεις, με ευκολότερη εναλλαγή θέσεων ώστε να «ξεκλειδώσουν» οι αντίπαλες άμυνες. Ο χρόνος προσαρμογής του αναμένεται να είναι ελάχιστος, καθώς προέρχεται από το άκρως απαιτητικό επίπεδο της Πρέμιερ Λιγκ. Οι Άραβες κινήθηκαν αποφασιστικά σε ακόμη ένα μεταγραφικό «παράθυρο», γνωρίζοντας ότι ήταν η τελευταία ευκαιρία να διορθωθούν τα «κακώς κείμενα» της σεζόν.

