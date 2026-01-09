Μάριος Ηλιόπουλος: «Είμαι η επόμενη σελίδα του Ελληνικού ποδοσφαίρου»

Σε εστιατόριο των βορείων προαστίων πραγματοποιήθηκε συνάντηση για το ποδόσφαιρο, ανάμεσα σε ορισμένους προέδρους ΕΠΣ και μέλη Ενώσεων. Εκεί εμφανίστηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ, δεν έχασε την ευκαιρία να μιλήσει στους παρευρισκόμενους.

Αρνήθηκε να καθίσει μαζί τους και κάθισε σε διπλανό τραπέζι να δειπνήσει. Πρόλαβε όμως να πει τα εξής:

«Στον ουρανό σας έψαχνα, στην γη σας βρήκα... Τι έγινε παιδιά; Βγάλαμε συμπέρασμα; Οι υπόλοιποι που είναι; Χάθηκαν; Που το πάμε εδώ; Στο συμφέρον του ποδοσφαίρου ή στο προσωπικό συμφέρον; Φαντάζομαι χαρήκατε που είμαι σε διπλανό τραπέζι και ήρθα να σας δω. Εξάλλου, είμαι η επόμενη σελίδα του Ελληνικού Ποδοσφαίρου... Συνεχίστε να μιλάτε, δεν υπάρχει λόγος διακοπής... Πάω να συνεχίσω... Να σας φωτίζει Ο Θεός και το Ευ Αγωνίζεσθαι. Για ποδόσφαιρο αξιοπρεπές και άξιο θαυμασμού και... όχι ντροπής».