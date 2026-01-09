Σκωτία: Καταδικάστηκε σε 9 χρόνια φυλάκισης μετά από τροχαίο με θύμα 77χρονη

Σε εννιά χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ένας άνδρας στην Σκωτία, ο οποίος ενώ οδηγούσε αυτοκίνητο με ελαττωματικά φρένα, έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο που οδηγούσε 77χρονη γυναίκα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της έναν μήνα αργότερα στο νοσοκομείο.

Όλα έγιναν τον Ιούνιο του 2023 στο Καμπερνώλντ, μια πόλη στην βόρεια Σκωτία, όταν το όχημα που οδηγούσε ο 31χρονος Λι Σάδερλαντ συγκρούστηκε με το αμάξι της 77χρονης Μάργκαρετ Άλαν, η οποία είχε μόλις πάρει τον 10χρονο εγγονό της από το σχολείο. Ο Σάδερλαντ κρίθηκε ένοχος για πρόκληση θανάτου από επικίνδυνη οδήγηση μετά από δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Γλασκόβης τον Οκτώβριο του 2025.

Ο Σάδερλαντ, ο οποίος είχε προειδοποιηθεί ότι το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών του οχήματος του δεν λειτουργούσε, οδηγούσε επίσης με υπερβολική ταχύτητα όταν συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο της Allan στον περιφερειακό δρόμο Condorrat.

Ο 31χρονος Λι Σάδερλαντ

Το δικαστήριο άκουσε ότι αμέσως μετά την σύγκρουση, ο Σάδερλαντ απομακρύνθηκε από τον τόπο του δυστυχήματος πριν προλάβει να παρέμβει η αστυνομία. Στη συνέχεια, έκανε «υποτιμητικά» σχόλια για το θύμα σε βίντεο που δημοσίευσε, κάτι που ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Γλασκώβης, Τόμας Χιούς, χαρακτήρισε «εντελώς ακατάλληλο».

Ο Σάδερλαντ ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι δεν οδηγούσε εκείνος το όχημα την ώρα της σύγκρουσης, αλλά ένας Ρουμάνος άνδρας που δεν γνώριζε, κάτι που ο δικαστής Χιούς απέρριψε ως «ψέμα» κατά την έκδοση της ποινής την Παρασκευή.

Ο κ. Χιούς είπε ότι η στάση του Σάδερλαντ ήταν «εντελώς και απόλυτα απαράδεκτη, καθώς απομακρύνθηκε από τον τόπο του ατυχήματος, χωρίς να δείξει κανένα ενδιαφέρον για τους τραυματίες και τους άφησε στην τύχη τους».

Ο Σάδερλαντ καταδικάστηκε σε φυλάκιση εννέα ετών και του αφαιρέθηκε το δικαίωμα οδήγησης για 13 χρόνια και έξι μήνες.