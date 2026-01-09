Κρήτη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 33χρονο αγνοούμενο γιατρό, Αλέξη Τσικόπουλο

Η οικογένεια κρατά ζωντανή την ελπίδα ότι ο Αλέξης θα βρεθεί ζωντανός

Newsbomb

Κρήτη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 33χρονο αγνοούμενο γιατρό, Αλέξη Τσικόπουλο
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με περισσότερη ένταση αναμένεται να συνεχιστούν οι έρευνες τις επόμενες ημέρες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται από την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 στα Χανιά.

Η αγωνία της οικογένειας είναι στο «κόκκινο» καθώς έχει περάσει λίγο περισσότερο από ένας μήνας από την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του. Η οικογένεια του 33χρονου κρατά ακόμα ζωντανή την ελπίδα να βρεθεί ζωντανός ο γιατρός που εργαζόταν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου

Ενισχύσεις από Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Εθελοντές του ΟΦΚΑΘ με επικεφαλής τον Χρήστο Ράμο, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να βρεθούν στο νησί προκειμένου να βοηθήσουν στον εντοπισμό του 33χρονου Αλέξη.

ramos.jpg

Ο Χρήστος Ράμος

«Θα έρθουμε την ερχόμενη Τετάρτη (14/01) στην Κρήτη για να βοηθήσουμε με τις έρευνες και τον εντοπισμό του Αλέξη Τσικόπουλου. Συνολικά 16 εθελοντές από τον ΟΦΚΑΘ (από Θεσσαλονίκη και Αθήνα) μαζί με τρία ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, drones», ανέφερε ο επικεφαλής μιλώντας στο creta24.gr.

«Οι έρευνες θα διαρκέσουν 4 ημέρες, θα χωριστούμε σε τέσσερα κλιμάκια από τέσσερα άτομα και με την βοήθεια του Κυνηγετικού συλλόγου Χανίων και άλλων φορέων, θα χτενίσουμε την περιοχή», σημείωσε στη συνέχεια.

Το «σημείο μηδέν»

Όπως τόνισε ο κ. Ράμος οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου Αλέξη θα ξεκινήσουν από το «σημείο μηδέν» που είναι το σημείο που βρέθηκε το αυτοκίνητο του 33χρονου γιατρού.

Υπενθυμίζεται ότι το Ι.Χ. του νεαρού γιατρού εντοπίστηκε στο ύψος του Φρε Χανίων, με τη μητέρα του να δηλώνει πως το αυτοκίνητο παρουσίασε βλάβη, οπότε οι έρευνες στράφηκαν και στα γύρω χωριά, μήπως αναζήτησε εκεί βοήθεια. Όλα δείχνουν πως ο 33χρονος βγήκε από το όχημα και συνέχισε με τα πόδια.

Ο 33χρονος Αλέξης λίγες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη του τηλεφώνησε στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη λέγοντάς του πως δεν ένιωθε καλά. Μάλιστα του ζήτησε να ταξιδέψει άμεσα στην Κρήτη για να συναντηθούν. Ο πατέρας ξεκίνησε χωρίς καθυστέρηση, ωστόσο, όταν έφτασε στο Ηράκλειο, ο γιος του είχε ήδη εξαφανιστεί.

Οι μέχρι στιγμής έρευνες και η έκκληση του Χρήστου Ράμου

Οι έρευνες των Αρχών (Αστυνομίας και ΕΜΑΚ) συνεχίστηκαν όλο αυτό το διάστημα σε ευρεία κλίμακα, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλες τις αναφορές πολιτών που ισχυρίστηκαν ότι είδαν τον αγνοούμενο γιατρό σε διαφορετικές περιοχές των Χανίων. Παρά τις καταγγελίες και τις εντατικές αναζητήσεις, μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό του.

Μάλιστα, ο Χρήστος Ράμος στάθηκε ιδιαίτερα και στην βοήθεια που μπορεί να προσφέρουν απλοί πολίτες: «Θέλουμε όποιον έχει δει κάτι να μας ενημερώσει, θέλουμε την βοήθεια όλων. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Όσο ο Αλέξης παραμένει αγνοούμενος, η ελπίδα παραμένει ζωντανή. Η μητέρα με την οποία βρισκόμαστε σε επικοινωνία, ελπίζει να βρεθεί σώος ο γιος της», υπογράμμισε καταλήγοντας.

Με πληροφορίες από creta24.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Η εύλογη απορία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τα υβριστικά στο ΣΕΦ

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Να εγκαταλείψουν την πόλη όσοι μπορούν ζητά ο δήμαρχος - Η μισή πόλη χωρίς θέρμανση - Νέες επιθέσεις τώρα από drones

00:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Σε… τροχιά πλεονεκτήματος Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός

23:56ΑΠΟΨΕΙΣ

Ανοικοδόμηση 800 δισ. για την Ουκρανία: Oι ΗΠΑ μπροστά, η Ευρώπη… θεατής

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Σε χειμέριο λήθαργο οι αρκούδες στο Νυμφαίο: Η διαφορά θηλυκών-αρσενικών και η ξεχωριστή προσπάθεια της Αλεξάνδρας

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο Ράιαν Τσεν, ο «Κινέζος Τραμπ» που έγινε viral στο TikTok

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η γλάστρα καλλιεργεί φυτά χωρίς χώμα και νερό – Δείτε βίντεο

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Το «δώρο» της Πρωτοχρονιάς στο ΠΑΓΝΗ: Η μάχη με τη σπάνια παθολογία και η νίκη των γιατρών

23:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Ανησυχία για τον τραυματισμό του Μόντε Μόρις

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 33χρονο αγνοούμενο γιατρό, Αλέξη Τσικόπουλο – Μεταβαίνουν στο νησί εθελοντές με σκυλιά και drones

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 95-80: Αντέδρασε και επέστρεψε στις νίκες

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι θα πετύχει συμφωνία για τη Γροιλανδία, «με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο»

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καταδικάζουν τη δολοφονία διαδηλωτών στο Ιράν - «Δείξτε αυτοσυγκράτηση»

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σενάρια για πρόωρες βουλευτικές εκλογές τον Μάρτιο – Υπό ασφυκτική πίεση ο Λεκορνί

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ηλικιωμένος έβαλε τέλος στη ζωή του

22:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάριος Ηλιόπουλος: «Είμαι η επόμενη σελίδα του Ελληνικού ποδοσφαίρου»

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Το καθεστώς αλ Σαράα συνεχίζει τις «εκκαθαρίσεις» Κούρδων στο Χαλέπι

22:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάντσεστερ Σίτι: Γιατί ο Γκουαρδιόλα άναψε «πράσινο φως» για την απόκτηση του Σεμένιο

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Καταδικάστηκε σε 9 χρόνια φυλάκισης μετά από τροχαίο με θύμα 77χρονη - Γυρνούσαν με τον εγγονό της από το σχολείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:45ΚΑΙΡΟΣ

«Κατεβαίνει» η παγωνιά, χιόνια και στα πεδινά από Δευτέρα – Η πρόγνωση Καλλιάνου

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κορινθία :15 ημερών έγκυος φέρεται να ήταν 18χρονη που σκοτώθηκε - Το έμαθαν στην ιατροδικαστική

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη

20:44LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα - Tι συνέβη

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Ο πατέρας μου βίαζε και τις δύο αδελφές μου», λέει ο αδελφός των δύο κοριτσιών - Τα πρώτα λόγια των θυμάτων

17:53ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Ποια καταστήματα κλείνουν από τις 12 Ιανουαρίου

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Επέστρεφε από το σχολείο και έπεσε πάνω της ο σταυρός του φαρμακείου», λέει ο πατέρας της 16χρονης

20:50ΚΟΣΜΟΣ

«Φλέγεται» το Ιράν: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών - Το καθεστώς απειλεί τους διαδηλωτές με θανατική ποινή - Θα κατηγορηθούν για «μοχαρέμπε» 

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ανοικτό παράθυρο» από Μαρινάκη για νέα μείωση της προκαταβολής φόρου - Η δήλωση στο Newsbomb

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: Η στιγμή που το ΙΧ «καρφώνεται» με ταχύτητα στην κολόνα του τραμ - Πώς έγινε το τροχαίο

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

00:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Σε… τροχιά πλεονεκτήματος Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Mercosur: Τρία μέτρα προστασίας των Ελλήνων παραγωγών - Ποια ελληνικά προϊόντα προστατεύονται

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ηλικιωμένος έβαλε τέλος στη ζωή του

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές στους συνταξιούχους – Αυτές είναι οι ημερομηνίες

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Σε χειμέριο λήθαργο οι αρκούδες στο Νυμφαίο: Η διαφορά θηλυκών-αρσενικών και η ξεχωριστή προσπάθεια της Αλεξάνδρας

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 33χρονο αγνοούμενο γιατρό, Αλέξη Τσικόπουλο – Μεταβαίνουν στο νησί εθελοντές με σκυλιά και drones

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι θα πετύχει συμφωνία για τη Γροιλανδία, «με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ