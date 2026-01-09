Κρήτη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 33χρονο αγνοούμενο γιατρό, Αλέξη Τσικόπουλο

Με περισσότερη ένταση αναμένεται να συνεχιστούν οι έρευνες τις επόμενες ημέρες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται από την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 στα Χανιά.

Η αγωνία της οικογένειας είναι στο «κόκκινο» καθώς έχει περάσει λίγο περισσότερο από ένας μήνας από την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του. Η οικογένεια του 33χρονου κρατά ακόμα ζωντανή την ελπίδα να βρεθεί ζωντανός ο γιατρός που εργαζόταν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου

Ενισχύσεις από Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Εθελοντές του ΟΦΚΑΘ με επικεφαλής τον Χρήστο Ράμο, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να βρεθούν στο νησί προκειμένου να βοηθήσουν στον εντοπισμό του 33χρονου Αλέξη.

Ο Χρήστος Ράμος

«Θα έρθουμε την ερχόμενη Τετάρτη (14/01) στην Κρήτη για να βοηθήσουμε με τις έρευνες και τον εντοπισμό του Αλέξη Τσικόπουλου. Συνολικά 16 εθελοντές από τον ΟΦΚΑΘ (από Θεσσαλονίκη και Αθήνα) μαζί με τρία ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, drones», ανέφερε ο επικεφαλής μιλώντας στο creta24.gr.

«Οι έρευνες θα διαρκέσουν 4 ημέρες, θα χωριστούμε σε τέσσερα κλιμάκια από τέσσερα άτομα και με την βοήθεια του Κυνηγετικού συλλόγου Χανίων και άλλων φορέων, θα χτενίσουμε την περιοχή», σημείωσε στη συνέχεια.

Το «σημείο μηδέν»

Όπως τόνισε ο κ. Ράμος οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου Αλέξη θα ξεκινήσουν από το «σημείο μηδέν» που είναι το σημείο που βρέθηκε το αυτοκίνητο του 33χρονου γιατρού.

Υπενθυμίζεται ότι το Ι.Χ. του νεαρού γιατρού εντοπίστηκε στο ύψος του Φρε Χανίων, με τη μητέρα του να δηλώνει πως το αυτοκίνητο παρουσίασε βλάβη, οπότε οι έρευνες στράφηκαν και στα γύρω χωριά, μήπως αναζήτησε εκεί βοήθεια. Όλα δείχνουν πως ο 33χρονος βγήκε από το όχημα και συνέχισε με τα πόδια.

Ο 33χρονος Αλέξης λίγες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη του τηλεφώνησε στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη λέγοντάς του πως δεν ένιωθε καλά. Μάλιστα του ζήτησε να ταξιδέψει άμεσα στην Κρήτη για να συναντηθούν. Ο πατέρας ξεκίνησε χωρίς καθυστέρηση, ωστόσο, όταν έφτασε στο Ηράκλειο, ο γιος του είχε ήδη εξαφανιστεί.

Οι μέχρι στιγμής έρευνες και η έκκληση του Χρήστου Ράμου

Οι έρευνες των Αρχών (Αστυνομίας και ΕΜΑΚ) συνεχίστηκαν όλο αυτό το διάστημα σε ευρεία κλίμακα, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλες τις αναφορές πολιτών που ισχυρίστηκαν ότι είδαν τον αγνοούμενο γιατρό σε διαφορετικές περιοχές των Χανίων. Παρά τις καταγγελίες και τις εντατικές αναζητήσεις, μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό του.

Μάλιστα, ο Χρήστος Ράμος στάθηκε ιδιαίτερα και στην βοήθεια που μπορεί να προσφέρουν απλοί πολίτες: «Θέλουμε όποιον έχει δει κάτι να μας ενημερώσει, θέλουμε την βοήθεια όλων. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Όσο ο Αλέξης παραμένει αγνοούμενος, η ελπίδα παραμένει ζωντανή. Η μητέρα με την οποία βρισκόμαστε σε επικοινωνία, ελπίζει να βρεθεί σώος ο γιος της», υπογράμμισε καταλήγοντας.

