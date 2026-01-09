Ποιος είναι ο Ράιαν Τσεν, ο «Κινέζος Τραμπ» που έγινε viral στο TikTok

Ο Ράιαν Τσεν, ο «Κινέζος Τραμπ», απλώνει τα χέρια, μιμείται τη φωνή και τις χειρονομίες του Ντόναλντ Τραμπ με εντυπωσιακή ακρίβεια. Ο 42χρονος ζει στο Τσονγκτσίνγκ, στη νοτιοδυτική Κίνα, και έχει εξελιχθεί σε φαινόμενο των κοινωνικών δικτύων χάρη στα κωμικά του βίντεο. Αποφεύγει την πολιτική σάτιρα, ένα ολισθηρό πεδίο στη χώρα, ωστόσο έχει καταφέρει να συγκεντρώσει εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, το TikTok και σε κινεζικές πλατφόρμες.

«Όταν συναντάς έναν φίλο σε μια ξένη χώρα, μακριά από το σπίτι, σε έναν άλλο κόσμο, σε μια άλλη πόλη, και ξαφνικά βρίσκεις κάποιον που σε γνωρίζει, αυτό σε κάνει να νιώθεις καλά, σε κάνει να νιώθεις ασφαλής», αστειεύεται ο Τσεν μιμούμενος τον πρόεδρο των ΗΠΑ. «Μα αυτός είναι ο Κινέζος Τραμπ, σε βλέπω συνέχεια στο TikTok, αδελφέ», λέει ένας θαυμαστής του.

«Η μίμησή του», λέει μια γυναίκα από το επιτελείο του Τσεν, «είναι πραγματικά πολύ ρεαλιστική, παρότι ο ίδιος καμιά φορά αμφιβάλλει για τον εαυτό του και πιστεύει ότι πρέπει να βελτιωθεί ακόμη. Του λέω συχνά ότι η ερμηνεία του είναι απόλυτα εύστοχη και πιστεύω πως σε αυτόν τον τομέα δεν έχει πλέον αντίπαλο».

«Την ημέρα της ορκωμοσίας του προέδρου Τραμπ», εξηγεί, «εγώ και ένας φίλος βάλαμε στοίχημα αν θα είχα το θάρρος να τον μιμηθώ και να ανεβάσω το βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Το δοκίμασα και η ανταπόκριση ήταν εξαιρετική. Από εκείνη τη στιγμή αποφάσισα να συνεχίσω».

Στα βίντεό του, ο Ράιαν Τσεν αφηγείται ιστορίες με το φαγητό, την καθημερινότητα και την κινεζική κουλτούρα μιλώντας αγγλικά, με υπότιτλους, χρησιμοποιώντας πάντοτε το ύφος και τη γλώσσα του Τραμπ. Μια επιτυχία βασισμένη στην ψυχαγωγία, που τον έχει μετατρέψει σε αναγνωρίσιμο πρόσωπο πολύ πέρα από τα σύνορα της Κίνας.