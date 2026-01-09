Γαλλία: Σενάρια για πρόωρες βουλευτικές εκλογές τον Μάρτιο – Υπό ασφυκτική πίεση ο Λεκορνί

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο της διεξαγωγής πρόωρων βουλευτικών εκλογών στη χώρα ταυτόχρονα με τις δημοτικές εκλογές του Μαρτίου.

Ο Λεκορνί είναι αποφασισμένος να απειλήσει με διάλυση την εθνοσυνέλευση με σκοπό να συσπειρώσει τα πολιτικά κόμματα που ενδεχομένως δεν θα είχαν συμφέρον από μία τέτοια προσφυγή στις κάλπες, σύμφωνα με τη Figaro.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός φέρεται να ζήτησε σήμερα από τον υπουργό Εσωτερικών, Λορέν Νουνιές, να μελετήσει αν θα μπορούσαν να διεξαχθούν πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές ταυτόχρονα με τις δημοτικές, που έχουν προγραμματιστεί για τις 15 και 22 Μαρτίου 2026.

Η κίνηση του Λεκορνί έρχεται μετά την κατάθεση πρότασης μομφής από την Ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν ενάντια στη συμφωνία Mercosur. Ξεχωριστή πρόταση μομφής κατατέθηκε και από την Αριστερά του Ζαν–Λικ Μελανσόν.

Τελικώς, η γαλλική κυβέρνηση ψήφισε κατά της συμφωνίας Mercosur, αντιτιθέμενη στην Κομισιόν, ωστόσο, ο Λεκορνί, όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα, θεωρεί ότι το συγκεκριμένο θέμα διαταράσσει την προσπάθεια να επιτύχει έναν δημοσιονομικό συμβιβασμό.

«Μπορεί να υπάρξει διάλυση», αναφέρει ένας κυβερνητικός αξιωματούχος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι τα Ηλύσια Πεδία είναι στην ίδια γραμμή. Αν ο Λεκορνί ανατραπεί, τότε ο Εμανουέλ Μακρόν θα δεχτεί την παραίτησή του και θα επιλέξει να επιστρέψει στις κάλπες αντί να αναζητήσει άμεσα έναν διάδοχο, όπως εκτίμησε.