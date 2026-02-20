Το επικό σχόλιο Καραλή σε Ντουπλάντις για να… παρατήσει τα άλματα για ένα χρόνο λόγω τραγουδιού!

Ο Σουηδός πρωταθλητής είχε ανακοινώσει με teaser βίντεο ότι την Παρασκευή (20/02) θα εμφανιστεί για πρώτη φορά ζωντανά στη σουηδική τηλεόραση σε ρόλο τραγουδιστή, παρουσιάζοντας το νέο του single.

https://www.instagram.com/reel/DU8swgHCAmq/

Ο Καραλής σχολίασε αστειευόμενος: «Αδερφέ μου, είσαι πολύ ταλαντούχος σε αυτό. Μπορείς να κάνεις μόνο αυτό για ένα χρόνο;», αφήνοντας σαφές υπονοούμενο ότι με τον Ντουπλάντις απόντα από τις πίστες, ανοίγει ο δρόμος για να κυριαρχήσει ο ίδιος.

Το σχόλιο έχει γίνει viral με πάνω από 10.000 αντιδράσεις και ο Ντουπλάντις φάνηκε να απολαμβάνει το πείραγμα, απαντώντας με emoji που γελάει και δύο καρδούλες, χωρίς να δείχνει πρόθεση να… συμμορφωθεί.

Μάλιστα, την Κυριακή (22/02) οι δύο κορυφαίοι αθλητές θα βρεθούν αντιμέτωποι στο All-Star Pole Vault στο Κλερμόν Φεράν, με τον Εμμανουήλ Καραλή να κατέχει ήδη την κορυφαία επίδοση της χρονιάς με 6.00μ και τον Ντουπλάντις να παραμένει αήττητος στα μεγάλα ραντεβού, έχοντας 14 παγκόσμια ρεκόρ και σερί νικών δύο χρόνων και επτά μηνών.