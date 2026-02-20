IEK Όμηρος Λάρισας: Ανάκληση άδειας - Η αλλαγή χρήσης δόμησης σε εκπαιδευτήριο

Στην αναστολή λειτουργίας της δομής του ΣΑΕΚ (ΙΕΚ) ΟΜΗΡΟΣ στη Λάρισα οδηγεί η απόφαση του ΣτΕ, σχετικά με την άδεια δόμησης για την αλλαγή χρήσης του ακινήτου σε εκπαιδευτήριο.

Η προαναφερθείσα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε την άδεια δόμησης με την οποία έγινε η αλλαγή χρήσης του ακινήτου με αποτέλεσμα να λειτουργεί ως εκπαιδευτήριο. Η Σχολή υπέβαλε σχετικό υπόμνημα τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, ωστόσο το υπουργείο Παιδείας, κατά τα φαινόμενα δεν καλύφθηκε από τις διευκρινίσεις και ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες οδηγήθηκε στην απόφαση για την παύση των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής.

Το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ στη Λάρισα λειτουργεί από το 2018 στο κτήριο που παλιά στέγαζε τη Β’ ΔΟΥ Λάρισας.

Μάλιστα προ ετών είχε τεθεί ζήτημα αναφορικά με την στατική επάρκεια του κτηρίου και την άδεια λειτουργίας του. Η υπόθεση είχε φτάσει μέχρι τα δικαστήρια.

Τα επόμενα βήματα

Πλέον με δεδομένη την απόφαση ανάκλησης αδείας, αναμένεται η εφαρμογή της αναστολής λειτουργίας της δομής στο συγκεκριμένο κτήριο. Το βάρος πέφτει στη διοίκηση της Σχολής.

Την ίδια στιγμή αναμένεται και η άμεση ενεργοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προκειμένου να υπάρξει επίσημη ενημέρωση προς τους εγγεγραμμένους σπουδαστές. Στόχος είναι η Πολιτεία να διασφαλίσει τη συνέχεια της φοίτησής τους, προσφέροντας τις προβλεπόμενες από τον νόμο επιλογές, ώστε να μην διαταραχθεί ο εκπαιδευτικός τους προγραμματισμός.

Τι αναφέρει το ΦΕΚ

Σύμφωνα με της δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ:

Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, δια βίου μάθησης και Νεολαίας του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αποφάσισε την ανάκληση της υπό στοιχεία 150896/Κ1/27-09-2019 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΜΗΡΟΣ Ε.Π.Ε.» (Β’ 3614) λόγω προσθήκης νέας δομής στη Λάρισα», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία και 79931/Κ1/24-06-2020 (Β’ 2904) όμοια απόφαση, με την οποία τροποποιήθηκε ως προς την προσθήκη νέας δομής επί της οδού Πατρόκλου 14 και Ρούσβελτ, 41222, Λάρισα, η υπό στοιχεία 120198/ ΙΑ/02-09-2013 (Β’ 2278) άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΜΗΡΟΣ Ε.Π.Ε.» που χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΜΗΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΜΗΡΟΣ» και ήδη «ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΜΗΡΟΣ Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Ι.Σ.Α.Ε.Κ. ΟΜΗΡΟΣ», λόγω παύσης συνδρομής των προϋποθέσεων έκδοσης της υπό στοιχεία 150896/Κ1/27-09-2019 (Β’ 3614) απόφασης κατόπιν της υπ’ αρ. 1725/2025 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.