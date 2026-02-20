IEK Όμηρος Λάρισας: Ανάκληση άδειας - Η αλλαγή χρήσης δόμησης σε εκπαιδευτήριο

Το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ στη Λάρισα λειτουργεί από το 2018 στο κτήριο που παλιά στέγαζε τη Β’ ΔΟΥ Λάρισας.

Newsbomb

IEK Όμηρος Λάρισας: Ανάκληση άδειας - Η αλλαγή χρήσης δόμησης σε εκπαιδευτήριο

ΙΕΚ Όμηρος στη Λάρισα 

ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην αναστολή λειτουργίας της δομής του ΣΑΕΚ (ΙΕΚ) ΟΜΗΡΟΣ στη Λάρισα οδηγεί η απόφαση του ΣτΕ, σχετικά με την άδεια δόμησης για την αλλαγή χρήσης του ακινήτου σε εκπαιδευτήριο.

Η προαναφερθείσα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε την άδεια δόμησης με την οποία έγινε η αλλαγή χρήσης του ακινήτου με αποτέλεσμα να λειτουργεί ως εκπαιδευτήριο. Η Σχολή υπέβαλε σχετικό υπόμνημα τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, ωστόσο το υπουργείο Παιδείας, κατά τα φαινόμενα δεν καλύφθηκε από τις διευκρινίσεις και ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες οδηγήθηκε στην απόφαση για την παύση των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής.

Το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ στη Λάρισα λειτουργεί από το 2018 στο κτήριο που παλιά στέγαζε τη Β’ ΔΟΥ Λάρισας.

Μάλιστα προ ετών είχε τεθεί ζήτημα αναφορικά με την στατική επάρκεια του κτηρίου και την άδεια λειτουργίας του. Η υπόθεση είχε φτάσει μέχρι τα δικαστήρια.

Τα επόμενα βήματα

Πλέον με δεδομένη την απόφαση ανάκλησης αδείας, αναμένεται η εφαρμογή της αναστολής λειτουργίας της δομής στο συγκεκριμένο κτήριο. Το βάρος πέφτει στη διοίκηση της Σχολής.

Την ίδια στιγμή αναμένεται και η άμεση ενεργοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προκειμένου να υπάρξει επίσημη ενημέρωση προς τους εγγεγραμμένους σπουδαστές. Στόχος είναι η Πολιτεία να διασφαλίσει τη συνέχεια της φοίτησής τους, προσφέροντας τις προβλεπόμενες από τον νόμο επιλογές, ώστε να μην διαταραχθεί ο εκπαιδευτικός τους προγραμματισμός.

Τι αναφέρει το ΦΕΚ

Σύμφωνα με της δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ:

Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, δια βίου μάθησης και Νεολαίας του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αποφάσισε την ανάκληση της υπό στοιχεία 150896/Κ1/27-09-2019 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΜΗΡΟΣ Ε.Π.Ε.» (Β’ 3614) λόγω προσθήκης νέας δομής στη Λάρισα», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία και 79931/Κ1/24-06-2020 (Β’ 2904) όμοια απόφαση, με την οποία τροποποιήθηκε ως προς την προσθήκη νέας δομής επί της οδού Πατρόκλου 14 και Ρούσβελτ, 41222, Λάρισα, η υπό στοιχεία 120198/ ΙΑ/02-09-2013 (Β’ 2278) άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΜΗΡΟΣ Ε.Π.Ε.» που χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΜΗΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΜΗΡΟΣ» και ήδη «ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΜΗΡΟΣ Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Ι.Σ.Α.Ε.Κ. ΟΜΗΡΟΣ», λόγω παύσης συνδρομής των προϋποθέσεων έκδοσης της υπό στοιχεία 150896/Κ1/27-09-2019 (Β’ 3614) απόφασης κατόπιν της υπ’ αρ. 1725/2025 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση 15% στο χταπόδι, 8% στα καλαμάρια - Πού κυμαίνονται οι τιμές των σαρακοστιανών

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έφτασε στη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο Ford - «Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη τραβήξει τη σκανδάλη»

14:38LIFESTYLE

Ύδρα: Στο λιμάνι τα σκηνικά για το νέο γύρισμα με τον Μπραντ Πιτ - Δείτε βίντεο του Newsbomb.gr

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Νισύρος: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σοβαρών ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα

14:20ΦΑΡΜΑΚΟ

Αποεπενδύουν διεθνείς φαρμακευτικές λόγω clawback - Αποσύρθηκαν καινοτόμα φάρμακα για τον καρκίνο

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε ο Έβρος: Τα νερά έφτασαν έως τις σιδηροδρομικές γραμμές στο Πύθιο - Βίντεο

14:13ΕΛΛΑΔΑ

IEK Όμηρος Λάρισας: Ανάκληση άδειας - Η αλλαγή χρήσης δόμησης σε εκπαιδευτήριο

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Έξι Ευρωπαίοι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνελήφθησαν στην Τουρκία

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ στα νυχτερινά κέντρα: «Σε πάω εγώ με φύλαξη» - Πόσο χρεώνεται

14:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Το Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα» του Γιάννη Αγγελάκα, σε σκηνοθετική επιμέλεια Γιώργου Γούση

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Έξοδος Καθαράς Δευτέρας: Γεμάτα λιμάνια και σταθμοί λεωφορείων - Τα μέτρα της Τροχαίας

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία, 4 χρόνια μετά: Τα όπλα που χρησιμοποίησαν οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές - Από τους Iskander στα Shaded μέχρι τον Oreshnik και τις φθηνές ουκρανικές κατασκευές

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Διευθέτηση τουλάχιστον 25 εκατ. δολαρίων με τα θύματα προτείνουν οι εκτελεστές της διαθήκης του

13:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή: «Ο γύρος του κόσμου...σε 10 Κυριακές»  

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία, 4 χρόνια μετά: 7 τρόποι με τους οποίους άλλαξε ο κόσμος

13:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Το επικό σχόλιο Καραλή σε Ντουπλάντις για να… παρατήσει τα άλματα για ένα χρόνο λόγω τραγουδιού!

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πολίτης έκανε «βαρκάδα» με καγιάκ σε πλημμυρισμένο εμπορικό κέντρο - Βίντεο

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Άντριου: Η φωτογραφία της πτώσης του πρώην «πρίγκιπα Playboy» που κάνει τον γύρο του κόσμου

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Δις ισόβια και 13 χρόνια κάθειρξης για τον δολοφόνο και βιαστή της 11χρονης Βασιλικής

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες Καισαριανής: Τα 4 δύσκολα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι ειδικοί του ΥΠΠΟ στο Βέλγιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Δις ισόβια και 13 χρόνια κάθειρξης για τον δολοφόνο και βιαστή της 11χρονης Βασιλικής

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: Αυτή την ώρα Μητρόπολη το «τελευταίο αντίο»

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ στα νυχτερινά κέντρα: «Σε πάω εγώ με φύλαξη» - Πόσο χρεώνεται

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μανικετόκουμπα του Άδωνι Γεωργιάδη στη Νίκαια: «Όταν πας στον Δράκουλα δεν έχεις Σταυρό;»

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βυθίστηκε το πλοίο Sea Star Tilos - Βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες Καισαριανής: Τα 4 δύσκολα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι ειδικοί του ΥΠΠΟ στο Βέλγιο

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος για καιρό Καθαράς Δευτέρας: «Τρεις εποχές σε τέσσερις ημέρες» - Δείτε αναλυτικά την πρόβλεψη για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Καθαρά Δευτέρα

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο του Άγγελου - Η ιατροδικαστική «έδειξε» χτυπήματα από πολλά άτομα ή... τροχαίο!

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για επεισόδια στο νοσοκομείο: «Αν αυτοί κυβερνούσαν την Ελλάδα εμείς θα ήμασταν στα γκούλαγκ»

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

13:10LIFESTYLE

Ύδρα: Εδώ γίνεται το γύρισμα με τον Μπραντ Πιτ – Αποκλεισμένη η περιοχή για όλους

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε ο Έβρος: Τα νερά έφτασαν έως τις σιδηροδρομικές γραμμές στο Πύθιο - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ