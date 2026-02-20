Αλκοτέστ στα νυχτερινά κέντρα: «Σε πάω εγώ με φύλαξη» - Πόσο χρεώνεται

Από έλεγχο της Τροχαίας Αττικής για εντοπισμό οδηγών που κυκλοφορούν έχοντας καταναλώσει αλκοόλ

Η νυχτερινή διασκέδαση έχει εισέλθει σε μία νέα φάση, μετά τα υψηλά πρόστιμα που καθιερώθηκαν για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η μείωση της πελατείας, αλλά και της κατανάλωσης εξαιτίας των μπλόκων της Τροχαίας, έχει προκαλέσει «πονοκέφαλο» στους ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, οι οποία ψάχνουν τη λύση και τη βρήκαν με «ιδιωτικά» αλκοτέστ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι πελάτες που αφήνουν το αυτοκίνητό τους, στο πάρκινγκ ενός κέντρου διασκέδασης, επιστρέφοντας για να το πάρουν, μπορούν να ελεγχθούν για την ποσότητα αλκοόλ που έχουν καταναλώσει, χωρίς συνέπειες και πρόστιμα.

Εκτός από την παροχή του ιδιωτικού αλκοτέστ όμως, υπάρχει και μία άλλη σειρά προσφερόμενων υπηρεσιών, όχι όμως με το αζημίωτο, στην περίπτωση που κάποιος βγει «θετικός».

Προσφέρεται υπηρεσία φύλαξης αυτοκινήτου και η μεταφορά στο σπίτι με ιδιωτικό βαν.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι «υπηρεσίες» παρέχονται ήδη σε καταστήματα της παραλιακής και της Πειραιώς.

Όσο για το κόστος του «Σε πάω εγώ με φύλαξη» είναι επιπλέον χρέωση για κάθε υπηρεσία χωριστά, με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν να θέλουν να ανέρχεται σε 200 ευρώ για τη μεταφορά στο σπίτι.