Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή: «Ο γύρος του κόσμου...σε 10 Κυριακές»  

Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης και φαντασίας έχει ξεκινήσει στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, μέσα από το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης «Ο γύρος του κόσμου… σε 10 Κυριακές», που υλοποιείται με τη στήριξη του Ομίλου Sani/Ikos.

Με έμπνευση από τη νέα έκθεση «Βιοποικιλότητα: Όλα συνδέονται», το πρόγραμμα προσκαλεί παιδιά ηλικίας 2 έως 6 ετών να ανακαλύψουν τον θαυμαστό κόσμο των οικοσυστημάτων μέσα από έναν κύκλο 20 βιωματικών εργαστηρίων που θα πραγματοποιηθούν σε 10 Κυριακές, από τον Φεβρουάριο έως και τον Οκτώβριο του 2026.

Σαβάνες, ζούγκλες, ελληνικά δάση, ωκεανοί και υπόγεια λαγούμια γίνονται οι σταθμοί ενός φανταστικού ταξιδιού που καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και την περιβαλλοντική συνείδηση από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής. Και το ταξίδι δεν σταματά εκεί· τα παιδιά θα επιστρέψουν πίσω στον χρόνο, στην εποχή των δεινοσαύρων, ανακαλύπτοντας πώς η ζωή στον πλανήτη εξελίχθηκε και πώς όλα στη φύση συνδέονται.

Μέσα από θεατρικό παιχνίδι, αφήγηση, καταιγισμό ιδεών και δημιουργικές κατασκευές, τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, κατανοώντας με τρόπο βιωματικό πως κάθε οργανισμός, κάθε οικοσύστημα και κάθε περιβάλλον αποτελούν κρίκους της ίδιας αλυσίδας. Στόχος του προγράμματος είναι να αναδείξει τη σημασία της ισορροπίας στη φύση και της προστασίας της πολύτιμης βιοποικιλότητας, ενισχύοντας παράλληλα τη φαντασία, τη συνεργασία και την κριτική σκέψη.

Το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ως ο πρώτος φορέας που εισήγαγε και θεσμοθέτησε την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην Ελλάδα, συνεχίζει να επενδύει στη διαμόρφωση ενεργών και ευαισθητοποιημένων πολιτών του αύριο. Μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες δράσεις και σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, συμβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση της αξίας της βιοποικιλότητας και της προστασίας των οικοσυστημάτων.

Η στήριξη του Όμιλος Sani/Ikos ενισχύει αυτή την αποστολή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών φορέων και επιχειρήσεων με κοινό όραμα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εκπαίδευση των νέων γενεών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά 2-4 και 4-6 ετών και θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Μουσείου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.gnhm.gr ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 210 8015870 (εσωτ. 527 & 581)

Φέτος, το πιο όμορφο διαβατήριο είναι εκείνο που οδηγεί στη γνώση, στη φαντασία και στην αγάπη για τη φύση.

Σχετικά με τ o Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή είναι ένα κοινωφελές ίδρυμα που έχει ως αποστολή την περιβαλλοντική Έρευνα και Εκπαίδευση για την προστασία της Φύσης. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μελέτη και την κατανόηση του ελληνικού φυσικού πλούτου, αλλά και για την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στην κοινωνία. Σήμερα το Μουσείο ως πρότυπο κέντρο περιβαλλοντικής έρευνας και εκπαίδευσης, αποτελεί κέντρο συνεργασίας και καινοτομίας για την προστασία του Περιβάλλοντος την αειφόρο διαχείριση της Βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση της Κλιματικής αλλαγής.

Σχετικά με τον Όμιλο Sani/Ikos

Ο Όμιλος Sani/Ikos είναι ένας καινοτόμος, δυναμικά αναπτυσσόμενος ξενοδοχειακός όμιλος, με συγκροτήματα πολυτελείας σε μοναδικούς παραθαλάσσιους προορισμούς της Μεσογείου. Μέσω των εμπορικών σημάτων του Sani Resort και Ikos Resorts, αναπτύσσει και λειτουργεί σήμερα πάνω από 3.450 δωμάτια και σουίτες σε 12 ιδιόκτητα ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην Ελλάδα και την Ισπανία, τα οποία συγκαταλέγονται στα κορυφαία resorts πολυτελείας παγκοσμίως. Ο Όμιλος έχει εξασφαλίσει τρία νέα επενδυτικά έργα για την περαιτέρω επέκταση της μάρκας Ikos στην Ελλάδα (Κρήτη), την Ισπανία (Μαρμπέλα) και την Πορτογαλία (Αλγκάρβε), που θα λειτουργήσουν από το 2026 έως το 2028. Παράλληλα, προχωρά νέα επένδυση στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, με το Ikos Kassandra που θα εγκαινιαστεί το 2029, ενώ συνεχίζει να αναπτύσσει το Sani Resort και τα Ikos Resorts στην Ελλάδα και την Ισπανία. Πρωτοπόρος σε θέματα βιώσιμου τουρισμού, ο Όμιλος Sani/Ikos έχει αναπτύξει ένα φιλόδοξο στρατηγικό πλάνο αειφορίας (ESG), ενώ είναι μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις (UN Global Compact).

