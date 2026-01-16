Δημόσια συζήτηση για την προστασία της φύσης στο Μουσείο Γουλανδρή

Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Προστατεύοντας τη φύση σε έναν κόσμο που αλλάζει» διοργανώνει το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, στις 19:00, στο Αμφιθέατρο «Άγγελος Γουλανδρής», στην Κηφισιά.

Η εκδήλωση επικεντρώνεται στην προστασία της φύσης μέσα από το πρίσμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της βιώσιμης ανάπτυξης, της κλιματικής αλλαγής και της διεθνούς συνεργασίας, σε μια περίοδο όπου οι περιβαλλοντικές προκλήσεις εντείνονται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στη δημόσια συζήτηση θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και θεσμικοί εκπρόσωποι. Μεταξύ των ομιλητών είναι ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, πρώην Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο Γεώργιος Δελλής, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο ΕΚΠΑ, ο Κωνσταντίνος Καρτάλης, Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος στο ΕΚΠΑ και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κλιματική Αλλαγή, καθώς και η Εμμανουέλα Δούση, Καθηγήτρια Διεθνών Θεσμών στο ΕΚΠΑ και κάτοχος της έδρας UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία.

Τον συντονισμό της συζήτησης θα αναλάβει η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρώην Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο «Άγγελος Γουλανδρής», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η πρόσβαση και το parking θα γίνονται από την οδό Οθωνός 100, Κηφισιά.

Διαβάστε επίσης