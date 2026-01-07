Νορβηγία: Το 2025 ήταν η πιο ζεστή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ στην Ιστορία της χώρας

Το 2025 ήταν η πιο ζεστή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ στη Νορβηγία, με το καλοκαίρι να κατέγραψε έναν έντονο καύσωνα και την αρχή του χειμώνα, που έφθασε με καθυστέρηση, να είναι ασυνήθιστα ήπια, ανακοίνωσε σήμερα το νορβηγικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο.

Σε μια άλλη ένδειξη της κλιματικής αλλαγής, το θερμόμετρο έφθασε τους 4 βαθμούς Κελσίου στις 22 Δεκεμβρίου στο Λονγκιαρμπίεν, κύρια πόλη του αρχιπελάγους Σβάλμπαρντ στην Αρκτική.

«Είναι μία χρονιά ρεκόρ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Χανς Όλαφ Χάιγκεν, κλιματολόγος στο νορβηγικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο.

«Πολλές περιοχές στη Νορβηγία έζησαν ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι, με έναν έντονο καύσωνα τον Ιούλιο. Αυτό έχει βέβαια αντίκτυπο στο σύνολο του έτους, και έχουμε επίσης παρατηρήσει, πριν από τα Χριστούγεννα, ένα σχετικά ήπιο τέλος φθινοπώρου και ήπιες αρχές χειμώνα», πρόσθεσε.

Σε εθνικό επίπεδο, οι θερμοκρασίες το περασμένο έτος ήταν 1,5 βαθμός Κελσίου πάνω από το κανονικό -δηλαδή τον μέσο όρο που παρατηρήθηκε την περίοδο 1991-2020- και 2,8 βαθμούς Κελσίου πάνω από την προβιομηχανική περίοδο (1871-1900), σύμφωνα με το Ινστιτούτο.

«Περιμένουμε πως οι θερμοκρασίες που ζήσαμε το 2025 θα γίνουν πιο συχνές στο μέλλον», υπογράμμισε η Αμαλί Σκάλεβαγκ, μια άλλη ερευνήτρια του Ινστιτούτου.

Τον περασμένο μήνα, πολλές περιοχές της Νορβηγίας γιόρτασαν την παραμονή των Χριστουγέννων χωρίς χιόνι, όπως το Όσλο και το Τρόντχαϊμ, όπου οι κάτοικοι έκαναν λόγο για θερμοκρασίες ασυνήθιστα υψηλές εκείνη τη νύχτα.

Στην άλλη πλευρά της Βόρειας Θάλασσας, το 2025 ήταν και για τη Βρετανία το πιο ζεστό έτος που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με την εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.