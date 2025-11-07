«Βιοποικιλότητα»: Η νέα έκθεση - αφύπνιση από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Τη νέα του έκθεση παρουσίασε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή,

αναγνωρίζοντας την απώλεια της βιοποικιλότητας ως μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις.

Στον διαδραστικό χάρτη της έκθεσης, αποτυπώνονται οι 36 περιοχές του πλανήτη με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ειδών, οι λεγόμενες “θερμές ζώνες” βιοποικιλότητας που σήμερα βρίσκονται σε κίνδυνο.

Με μια σύγχρονη, διαδραστική προσέγγιση, η έκθεση αξιοποιεί εικόνες, βίντεο και επιστημονικά δεδομένα, συνδυάζοντας τη γνώση με την εμπειρία και αποδεικνύοντας πως η επιστήμη μπορεί να παρουσιαστεί με τρόπο ζωντανό και ταυτόχρονα, κατανοητό.

Η Υπέυθυνη του έργου "Βιοποικιλότητα", Μαρία Κατσακιώρη

Μια έκθεση για όλους

Η έκθεση απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους. Στόχος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, καθώς η βιοποικιλότητα βρίσκεται σε κρίση. Με τον όρο βιοποικιλότητα, δεν εννοούμε απλώς τα ζώα και τα φυτά - αλλά τους αόρατους δεσμούς που τα ενώνουν, το σύστημα που κρατά τη ζωή σε ισορροπία, όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι της Έκθετης.

Παιδιά παρακολουθούν την προβολή "Η αλήθεια κατάματα" Θωμάς Γερασόπουλος

Από το DNA, το θεμέλιο κάθε ύπαρξης, μέχρι τον πιο μικροσκοπικό οργανισμό, η έκθεση επιχειρεί να δείξει πώς η φύση λειτουργεί μέσα από συνδέσεις και πώς καθετί έχει σημασία.

Ο άνθρωπος και η ευθύνη του

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, έχουν μελετηθεί 1,2 εκατομμύρια οργανισμοί, ενώ εκτιμάται πως υπάρχουν πάνω από 8,7 εκατομμύρια είδη παγκοσμίως. Μέσα σε αυτήν την αχανή ποικιλία ζωής, ο άνθρωπος είναι απλώς ένα μικρό φύλλο στο δέντρο της φύσης - αλλά με τεράστια επίδραση.

Η ενότητα «Η Βιοποικιλότητα είναι σε Κρίση» παρουσιάζει τις συνέπειες της ανθρώπινης δραστηριότητας και την απώλεια φυσικών πόρων μέσα από δυνατές εικόνες ξηρασίας και ερημοποίησης.

Οι πυρκαγιές αποτελούν ένα μόνο παράδειγμα της ανθρώπινης παρέμβασης: το 25% του γόνιμου εδάφους χάνεται στις φλόγες κάθε χρόνο. Κι όμως, η βιοποικιλότητα επιμένει ακόμη και μέσα στις πόλεις, στα άλση, τα παρτέρια και τους ακάλυπτους χώρους.

Η Ελλάδα, ένας μικρός τόπος, ένας μεγάλος θησαυρός

Στην έκθεση ζωντανεύουν μέσα από εντυπωσιακά βίντεο, ζώα και φυτά, παρουσιάζοντας τον πλούτο και την ποικιλία της ελληνικής φύσης. Η Ελλάδα είναι από τις πιο πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες σε βιοποικιλότητα: Περισσότερα από 4.000 είδη ζώων και 6.000 είδη φυτών ευδοκιμούν εδώ -εκ των οποίων τα 1.200 είναι μοναδικά, δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο.

Η Ελλάδα, μια μικρή χώρα με τεράστια βιοποικιλότητα: από την καφέ αρκούδα της Πίνδου έως τα σπάνια ενδημικά φυτά των νησιών, η φύση της χώρας εντυπωσιάζει με τον πλούτο και τη μοναδικότητά της.

Στο κέντρο της αίθουσας υπάρχουν επίσης μικροσκόπια. Έτσι οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν μικροοργανισμούς σε μεγέθυνση — έναν ολόκληρο κόσμο που συνήθως μένει αόρατος στο γυμνό μάτι.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν μικροοργανισμούς σε μεγέθυνση

Διαδραστική εμπειρία γνώσης

Ο διαδραστικός χάρτης της έκθεσης είναι από τα πιο εντυπωσιακά σημεία:

αγγίζεις μια ήπειρο και βλέπεις τη βιοποικιλότητά της να «ξεδιπλώνεται» μπροστά σου, με χρώματα, στοιχεία και αριθμούς.

01 03 Αγγίζεις μια ήπειρο 02 03 Η οθόνη σε δευτερόλεπτα οδηγεί τους επισκέπτες σε αυτή 03 03 Η βιοποικιλότητα της Ευρώπης «ξεδιπλώνεται» με χρώματα, στοιχεία και αριθμούς.

Στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, πολλαπλές οθόνες παρουσιάζουν απειλούμενα είδη και οικοσυστήματα.

Εκεί, οι επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι με κάρτες: Επιλέγοντας τον παράγοντα που προκαλεί απειλή στη βιοποικιλότητα -όπως η ρύπανση ή η κλιματική αλλαγή. Οι επισκέπτες βλέπουν στην οθόνη να ζωντανεύουν οι συνέπειες αυτής της επιλογής στο περιβάλλον.

01 03 Το διαδραστικό παιχνίδι με κάρτες 02 03 Οι επισκέπτες επιλέγουν τον παράγοντα που προκαλεί απειλή στη βιοποικιλότητα 03 03 Οι επισκέπτες βλέπουν στην οθόνη να ζωντανεύουν οι συνέπειες αυτής της επιλογής στο περιβάλλον.

Ιδιαίτερη θέση έχει η οθόνη σε σχήμα κυψέλης, αφιερωμένη στη μέλισσα -σύμβολο της συνεργασίας και της αλληλεξάρτησης στη φύση.

Η οθόνη σε σχήμα κυψέλης, αφιερωμένη στη μέλισσα.

Όλα συνδέονται

Η περιήγηση κορυφώνεται με μια εντυπωσιακή προβολή που φέρει τον τίτλο «Όλα συνδέονται». Σε αυτήν, κάθε στοιχείο της φύσης παρουσιάζεται να συνδέεται με το επόμενο, δημιουργώντας μια οπτική «αλυσίδα ζωής» που κόβει την ανάσα.

01 03 Στιγμιότυπο από την πορβολή «Όλα συνδέονται» 02 03 Κάθε στοιχείο της φύσης παρουσιάζεται να συνδέεται με το επόμενο 03 03 Ο χαμαιλέοντας, με την ικανότητά του να προσαρμόζεται στο περιβάλλον, γίνεται σύμβολο της άμεσης σχέσης και της αλληλεξάρτησης που διέπει τη βιοποικιλότητα.

Το ταξίδι ξεκινά από το Big Bang και φτάνει ως το σήμερα, περνώντας από τη δημιουργία των πρώτων μορφών ζωής και την εμφάνιση του homo erectus, μέχρι την εποχή του homo sapiens και την καθοριστική – συχνά καταλυτική – επίδρασή του στον πλανήτη. Μια υπενθύμιση πως τίποτα στη φύση δεν υπάρχει απομονωμένα - όλα είναι κομμάτια του ίδιου ζωντανού συνόλου.

Απόσπασμα από την προβολή «Όλα συνδέονται»: η εξέλιξη του ανθρώπου μέσα στον φυσικό του κόσμο, από τον Homo erectus έως το σήμερα.

Λίγο αργότερα, σε μια αίθουσα 360°, η έκθεση μάς καλεί να δούμε «την αλήθεια κατάματα». Μέσα από ένα βίντεο - εμπειρία, προβάλλονται οι καταστροφές που προκαλεί η κλιματική κρίση, αλλά και τα ίχνη ελπίδας που μπορούν να γεννηθούν μέσα από τη γνώση και τη δράση.

01 03 Η αίθουσα 360 μοιρών, κατακλύζεται από φλόγες, φανερώνοντας τον κίνδυνο που προκαλεί στο περιβάλλον. 02 03 Το δάσος εμφανίζεται κατεστραμμένο από τις φλόγες. 03 03 Πολλά είδη βιοιποικιλότητας ζωντανεύουν δίπλα στους επισκέπτες της έκθεσης.

Η πρόεδρος του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, Φαλή Βογιατζάκη αναφέρει με αφορμή την έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία και τον ρόλο του ΕΜΦΙΓ, στη σύγχρονη εποχή:

«Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι το Μουσείο μας είναι διαφορετικό από τα άλλα μουσεία. Διότι αυτό το Μουσείο σας ωθεί σε δράση στη μάχη για τη συντήρηση της ζωής στη Γη. Τα δικά του όπλα είναι η παραγωγή και διοχέτευση γνώσεων και η αφύπνιση της ηθικής συνείδησης του ανθρώπου, προκειμένου να ενεργήσει για τη σωτηρία της ζωής στον πλανήτη μας που κινδυνεύει από την αλόγιστη ανθρώπινη δραστηριότητα και την κλιματική κρίση. Είμαι βέβαιη ότι με τη μάχη αυτή συμφωνείτε και θα σας έχουμε δίπλα μας!».

Στιγμιότυπο από την προβολή του βίντεο "Η αλήθεια κατάματα" στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα 360 μοιρών.

Η έκθεση υπενθυμίζει πως η βιοποικιλότητα δεν είναι κάτι έξω από εμάς - είναι η ίδια η ζωή γύρω μας. Και τελικά, όλα συνδέονται.

Η έκθεση δημιουργήθηκε με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

ΩΡΑΡΙΟ:

Δευτέρα – Παρασκευή: 9:00 – 16:00

Σάββατο και Κυριακή: 10:00 – 15:00

Η Είσοδος στην Έκθεση «Βιοποικιλότητα. Όλα συνδέονται»περιλαμβάνεται στο Εισιτήριο Γενικής Εισόδου του Μουσείου.

Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή: Όθωνος 100, Κηφισιά

