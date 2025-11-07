«Βιοποικιλότητα»: Η νέα έκθεση - αφύπνιση από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η έκθεση του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή αποκαλύπτει τον αόρατο ιστό της ζωής και τη θέση του ανθρώπου μέσα σε αυτόν

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

«Βιοποικιλότητα»: Η νέα έκθεση - αφύπνιση από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη νέα του έκθεση παρουσίασε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή,
αναγνωρίζοντας την απώλεια της βιοποικιλότητας ως μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις.

Βιοποικιλότητα - Χάρτης

Στον διαδραστικό χάρτη της έκθεσης, αποτυπώνονται οι 36 περιοχές του πλανήτη με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ειδών, οι λεγόμενες “θερμές ζώνες” βιοποικιλότητας που σήμερα βρίσκονται σε κίνδυνο.

Με μια σύγχρονη, διαδραστική προσέγγιση, η έκθεση αξιοποιεί εικόνες, βίντεο και επιστημονικά δεδομένα, συνδυάζοντας τη γνώση με την εμπειρία και αποδεικνύοντας πως η επιστήμη μπορεί να παρουσιαστεί με τρόπο ζωντανό και ταυτόχρονα, κατανοητό.

img20251106112400.jpg

Η Υπέυθυνη του έργου "Βιοποικιλότητα", Μαρία Κατσακιώρη

Μια έκθεση για όλους

Η έκθεση απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους. Στόχος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, καθώς η βιοποικιλότητα βρίσκεται σε κρίση. Με τον όρο βιοποικιλότητα, δεν εννοούμε απλώς τα ζώα και τα φυτά - αλλά τους αόρατους δεσμούς που τα ενώνουν, το σύστημα που κρατά τη ζωή σε ισορροπία, όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι της Έκθετης.

ao360facingthetruthgoulandrismuseumofnaturalhistory-59.jpg

Παιδιά παρακολουθούν την προβολή "Η αλήθεια κατάματα"

Θωμάς Γερασόπουλος

Από το DNA, το θεμέλιο κάθε ύπαρξης, μέχρι τον πιο μικροσκοπικό οργανισμό, η έκθεση επιχειρεί να δείξει πώς η φύση λειτουργεί μέσα από συνδέσεις και πώς καθετί έχει σημασία.

Ο άνθρωπος και η ευθύνη του

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, έχουν μελετηθεί 1,2 εκατομμύρια οργανισμοί, ενώ εκτιμάται πως υπάρχουν πάνω από 8,7 εκατομμύρια είδη παγκοσμίως. Μέσα σε αυτήν την αχανή ποικιλία ζωής, ο άνθρωπος είναι απλώς ένα μικρό φύλλο στο δέντρο της φύσης - αλλά με τεράστια επίδραση.

βιοποικιλότητα

Η ενότητα «Η Βιοποικιλότητα είναι σε Κρίση» παρουσιάζει τις συνέπειες της ανθρώπινης δραστηριότητας και την απώλεια φυσικών πόρων μέσα από δυνατές εικόνες ξηρασίας και ερημοποίησης.

Οι πυρκαγιές αποτελούν ένα μόνο παράδειγμα της ανθρώπινης παρέμβασης: το 25% του γόνιμου εδάφους χάνεται στις φλόγες κάθε χρόνο. Κι όμως, η βιοποικιλότητα επιμένει ακόμη και μέσα στις πόλεις, στα άλση, τα παρτέρια και τους ακάλυπτους χώρους.

Η Ελλάδα, ένας μικρός τόπος, ένας μεγάλος θησαυρός

Στην έκθεση ζωντανεύουν μέσα από εντυπωσιακά βίντεο, ζώα και φυτά, παρουσιάζοντας τον πλούτο και την ποικιλία της ελληνικής φύσης. Η Ελλάδα είναι από τις πιο πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες σε βιοποικιλότητα: Περισσότερα από 4.000 είδη ζώων και 6.000 είδη φυτών ευδοκιμούν εδώ -εκ των οποίων τα 1.200 είναι μοναδικά, δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο.

1762503917692-575814912-img20251106113719.jpg

Η Ελλάδα, μια μικρή χώρα με τεράστια βιοποικιλότητα: από την καφέ αρκούδα της Πίνδου έως τα σπάνια ενδημικά φυτά των νησιών, η φύση της χώρας εντυπωσιάζει με τον πλούτο και τη μοναδικότητά της.

Στο κέντρο της αίθουσας υπάρχουν επίσης μικροσκόπια. Έτσι οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν μικροοργανισμούς σε μεγέθυνση — έναν ολόκληρο κόσμο που συνήθως μένει αόρατος στο γυμνό μάτι.

img20251106113659-1.jpg

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν μικροοργανισμούς σε μεγέθυνση

Διαδραστική εμπειρία γνώσης

Ο διαδραστικός χάρτης της έκθεσης είναι από τα πιο εντυπωσιακά σημεία:
αγγίζεις μια ήπειρο και βλέπεις τη βιοποικιλότητά της να «ξεδιπλώνεται» μπροστά σου, με χρώματα, στοιχεία και αριθμούς.

0103

Αγγίζεις μια ήπειρο

0203

Η οθόνη σε δευτερόλεπτα οδηγεί τους επισκέπτες σε αυτή 

0303

Η βιοποικιλότητα της Ευρώπης «ξεδιπλώνεται» με χρώματα, στοιχεία και αριθμούς.

Στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, πολλαπλές οθόνες παρουσιάζουν απειλούμενα είδη και οικοσυστήματα.

Εκεί, οι επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι με κάρτες: Επιλέγοντας τον παράγοντα που προκαλεί απειλή στη βιοποικιλότητα -όπως η ρύπανση ή η κλιματική αλλαγή. Οι επισκέπτες βλέπουν στην οθόνη να ζωντανεύουν οι συνέπειες αυτής της επιλογής στο περιβάλλον.

0103

Το διαδραστικό παιχνίδι με κάρτες

0203

Οι επισκέπτες επιλέγουν τον παράγοντα που προκαλεί απειλή στη βιοποικιλότητα

0303

Οι επισκέπτες βλέπουν στην οθόνη να ζωντανεύουν οι συνέπειες αυτής της επιλογής στο περιβάλλον.

Ιδιαίτερη θέση έχει η οθόνη σε σχήμα κυψέλης, αφιερωμένη στη μέλισσα -σύμβολο της συνεργασίας και της αλληλεξάρτησης στη φύση.

1762510745212-715574147-img20251106114115.jpg

Η οθόνη σε σχήμα κυψέλης, αφιερωμένη στη μέλισσα.

Όλα συνδέονται

Η περιήγηση κορυφώνεται με μια εντυπωσιακή προβολή που φέρει τον τίτλο «Όλα συνδέονται». Σε αυτήν, κάθε στοιχείο της φύσης παρουσιάζεται να συνδέεται με το επόμενο, δημιουργώντας μια οπτική «αλυσίδα ζωής» που κόβει την ανάσα.

0103

Στιγμιότυπο από την πορβολή «Όλα συνδέονται»

0203

Κάθε στοιχείο της φύσης παρουσιάζεται να συνδέεται με το επόμενο

0303

Ο χαμαιλέοντας, με την ικανότητά του να προσαρμόζεται στο περιβάλλον, γίνεται σύμβολο της άμεσης σχέσης και της αλληλεξάρτησης που διέπει τη βιοποικιλότητα.

Το ταξίδι ξεκινά από το Big Bang και φτάνει ως το σήμερα, περνώντας από τη δημιουργία των πρώτων μορφών ζωής και την εμφάνιση του homo erectus, μέχρι την εποχή του homo sapiens και την καθοριστική – συχνά καταλυτική – επίδρασή του στον πλανήτη. Μια υπενθύμιση πως τίποτα στη φύση δεν υπάρχει απομονωμένα - όλα είναι κομμάτια του ίδιου ζωντανού συνόλου.

stigmiotypo-o8onhs-2025-11-07-103428.jpg

Απόσπασμα από την προβολή «Όλα συνδέονται»: η εξέλιξη του ανθρώπου μέσα στον φυσικό του κόσμο, από τον Homo erectus έως το σήμερα.

Λίγο αργότερα, σε μια αίθουσα 360°, η έκθεση μάς καλεί να δούμε «την αλήθεια κατάματα». Μέσα από ένα βίντεο - εμπειρία, προβάλλονται οι καταστροφές που προκαλεί η κλιματική κρίση, αλλά και τα ίχνη ελπίδας που μπορούν να γεννηθούν μέσα από τη γνώση και τη δράση.

0103

Η αίθουσα 360 μοιρών, κατακλύζεται από φλόγες, φανερώνοντας τον κίνδυνο που προκαλεί στο περιβάλλον.

0203

Το δάσος εμφανίζεται κατεστραμμένο από τις φλόγες.

0303

Πολλά είδη βιοιποικιλότητας ζωντανεύουν δίπλα στους επισκέπτες της έκθεσης.

Η πρόεδρος του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, Φαλή Βογιατζάκη αναφέρει με αφορμή την έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία και τον ρόλο του ΕΜΦΙΓ, στη σύγχρονη εποχή:

«Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι το Μουσείο μας είναι διαφορετικό από τα άλλα μουσεία. Διότι αυτό το Μουσείο σας ωθεί σε δράση στη μάχη για τη συντήρηση της ζωής στη Γη. Τα δικά του όπλα είναι η παραγωγή και διοχέτευση γνώσεων και η αφύπνιση της ηθικής συνείδησης του ανθρώπου, προκειμένου να ενεργήσει για τη σωτηρία της ζωής στον πλανήτη μας που κινδυνεύει από την αλόγιστη ανθρώπινη δραστηριότητα και την κλιματική κρίση. Είμαι βέβαιη ότι με τη μάχη αυτή συμφωνείτε και θα σας έχουμε δίπλα μας!».

1762511248766-531820044-stigmiotypo-o8onhs-2025-11-07-103732.jpg

Στιγμιότυπο από την προβολή του βίντεο "Η αλήθεια κατάματα" στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα 360 μοιρών.

Η έκθεση υπενθυμίζει πως η βιοποικιλότητα δεν είναι κάτι έξω από εμάς - είναι η ίδια η ζωή γύρω μας. Και τελικά, όλα συνδέονται.

Η έκθεση δημιουργήθηκε με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

ΩΡΑΡΙΟ:
Δευτέρα – Παρασκευή: 9:00 – 16:00
Σάββατο και Κυριακή: 10:00 – 15:00

Η Είσοδος στην Έκθεση «Βιοποικιλότητα. Όλα συνδέονται»περιλαμβάνεται στο Εισιτήριο Γενικής Εισόδου του Μουσείου.

Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή: Όθωνος 100, Κηφισιά

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση εδώ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:25ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Έκλεισαν δρόμοι στο κέντρο - Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

19:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Βοιωτία: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες σε κλεμμένο ΙΧ

19:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης για επίθεση σε βάρος του στην Κρήτη: «Η πολιτική τοξικότητα έχει συνέπειες»

19:18ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τζόκοβιτς: «Ανυπομονώ για τον τελικό σε ένα από τα πιο όμορφα γήπεδα του κόσμου - Ελλάδα σε αγαπώ»

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την εξαφάνιση 34χρονης από το Κορδελιό – Έφυγε για να πάει στο φούρνο και δεν επέστρεψε

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε «φίλοι» την κρατούσαν αλυσοδεμένη στην αυλή και την πυροβολούσαν - Λεπτομέρειες της φρίκης στο Τέξας

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Με «ομπρέλα» Λευκού Οίκου η συνάντηση Πάπα - Οικουμενικού Πατριάρχη στην Τουρκία για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας

19:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τράβηγμα ο Σφιντέρσκι, ίωση ο Γερεμέγεφ και πρόβλημα στην επίθεση

19:09LIFESTYLE

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Μετά την Αλίκη τα πράγματα ξέφυγαν, έπρεπε να βρω τις ισορροπίες μου»

19:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Αϊβάζογλου για NBA Europe: «Ξεκινάμε Οκτώβριο του 2027 με 16 ομάδες» - Η αποκάλυψη για τις 12 μόνιμες

18:59ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γνωστός τενόρος καταδικάστηκε για ξυλοδαρμό σε βάρος του 14χρονου γιου του

18:58SCENARIO

Η Κρήτη του Βενιζέλου και του Καζαντζάκη δεν μπορεί να έχει σχέση με μαφίες

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου που πάλεψε με τον ληστή στη Βέροια: «Πυροβόλησε εξ επαφής, τα παιδιά παρακαλούσαν να μη τα σκοτώσει»

18:37LIFESTYLE

Blake Lively: Της στοίχισε 161 εκατ. δολάρια η εκστρατεία δυσφήμησης μετά το «It Ends With Us»

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει με τον Λαβρόφ; Έχασε ή όχι την «εύνοια» του Πούτιν ο βετεράνος διπλωμάτης

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Μεσσήνιοι της Νέας Υόρκης γιορτάζουν 90 χρόνια ιστορίας: «Μας ενώνει το ίδιο χώμα και η ίδια καρδιά», λένε στο Newsbomb

18:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Βιοποικιλότητα»: Η νέα έκθεση - αφύπνιση για το περιβάλλον από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

18:31ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Επίδειξη δύναμης από τον Τζόκοβιτς και πρόκριση στον τελικό!

18:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δικαίωση ΟΦΗ στο CAS – Παίρνει πίσω τους βαθμούς

18:16LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Χριστίνα παίρνει το φόνο του Βλάση πάνω της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:46ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου που πάλεψε με τον ληστή στη Βέροια: «Πυροβόλησε εξ επαφής, τα παιδιά παρακαλούσαν να μη τα σκοτώσει»

18:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρνάς: Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας - «Κλείνει για εμένα ένας μεγάλος κύκλος»

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Με «ομπρέλα» Λευκού Οίκου η συνάντηση Πάπα - Οικουμενικού Πατριάρχη στην Τουρκία για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Ακυρώθηκαν 1.000 πτήσεις σε 40 αμερικανικά αεροδρόμια λόγω shutdown

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Οδηγός με McLaren «έσπασε τα κοντέρ» - Τον σταμάτησε η Τροχαία και αστυνομικός του είπε «πάτα το»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

19:47ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός μέχρι το τέλος Νοεμβρίου - Πότε και πού έρχονται ανατροπές

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

19:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Αϊβάζογλου για NBA Europe: «Ξεκινάμε Οκτώβριο του 2027 με 16 ομάδες» - Η αποκάλυψη για τις 12 μόνιμες

12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

18:59ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γνωστός τενόρος καταδικάστηκε για ξυλοδαρμό σε βάρος του 14χρονου γιου του

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ο 48χρονος ζητούσε «κρεμάλες» σε αναρτήσεις του στο Facebook - Απολογείται την Δευτέρα

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Τι ήταν η φωτεινή βολίδα που «έσκισε» χθες τον αττικό ουρανό - Εξηγεί ο Θοδωρής Κολυδάς

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε «φίλοι» την κρατούσαν αλυσοδεμένη στην αυλή και την πυροβολούσαν - Λεπτομέρειες της φρίκης στο Τέξας

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχονται μπόρες και καταιγίδες: Πού θα βρέξει περισσότερο, η πρόγνωση Κολυδά

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την εξαφάνιση 34χρονης από το Κορδελιό – Έφυγε για να πάει στο φούρνο και δεν επέστρεψε

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καλούνται να καταθέσουν «Φραπές», Σεμερτζίδου (η «Πόπη με την πόρσε»), «Χασάπης» - Σε γραμμή το «όλα στο φως»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ