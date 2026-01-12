Διοίκηση Ειδικού Πολέμου: Εικόνες επιχειρησιακής ετοιμότητας από τις Ένοπλες Δυνάμεις - Βίντεο

Την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη διαρκή διαθεσιμότητα της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου αναδεικνύει βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Το οπτικό υλικό αποτυπώνει στιγμιότυπα από ασκήσεις και επιχειρησιακές δραστηριότητες μονάδων ειδικών επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται άμεσα σε κάθε αποστολή.

Στο βίντεο παρουσιάζονται σκηνές συνδυασμένων ενεργειών, με προσωπικό των ειδικών δυνάμεων να επιχειρεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα, ξηράς, θάλασσας και αέρα. Καταγράφονται φάσεις ταχείας ανάπτυξης, μετακινήσεις με ελικόπτερα, ναυτικές επιχειρήσεις και ασκήσεις υψηλής δυσκολίας, που αποτυπώνουν το επίπεδο εκπαίδευσης και τον βαθμό ετοιμότητας των στελεχών.

